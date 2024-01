Livesport Daily #165: Hašek je dobrá volba, ale o dlouhodobé koncepci se mluvit nedá, říká Saňák

Novým trenérem české fotbalové reprezentace je Ivan Hašek (60). Je to správná volba a proč se to vzhledem k délce smlouvě a nastaveným cílům nedá považovat za koncepční řešení? O tom jsme mluvili v podcastu Livesport Daily, jehož hostem byl fotbalový trenér, aktuálně asistent trenéra v Sigmě Olomouc Jiří Saňák (45).

"Ivan Hašek splňuje mou představu trenéra reprezentace, působí na mě jako správný šéf, který dokáže dát dohromady i atmosféru v týmu. Ale úplně mě neuspokojila ta tisková konference po jmenování trenéra," říká v podcastu Jiří Saňák.

"Rád bych podrobněji slyšel, proč se sportovní rada a další zodpovědní rozhodli pro Haška, podle jakých parametrů vybírali. A další věc je jak moc koncepčně je to nastavené, protože podle mě nezáleží tolik na jménu, ale na koncepci. Smlouva do konce kvalifikace o Mistrovství světa 2026 z mého pohledu není žádné koncepční řešení," říká jednoznačně Saňák.

"Ať se na mě nikdo nezlobí, ale je to smlouva na rok a půl a bude se to odvíjet od výsledků. To není koncepce. Měl by dostat čas aspoň an dvě mistrovství světa, protože Ivan Hašek není kouzelník. Pokud Petr Fousek mluví o koncepčním řešení, tak tohle není nic takového. Necelé dva roky podmíněné postupem na mistrovství světa, to není koncepce."

"A pak si musíme říct, že na základě toho, že berete trenéra a řeknete, že cílem je postup v Lize národů a na mistrovství světa, tak v takovém případě by jednoznačně měl přijít trenér s většími úspěchy než má Ivan Hašek. Nebyl prezentovaný žádný jiný úkol než postup, takže to působí tak, že FAČR chce okamžitý úspěch. A ne koncepční práci," dodává Saňák v podcastu.

