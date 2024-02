Reprezentaci hrozí v Lize národů střet s Haalandem. Nechci na Island, přeje si kouč Hašek

Čeští fotbalisté poznají ve čtvrtek večer tři soupeře ve čtvrtém ročníku Ligy národů, který začne v září. Národní tým předloni na podzim sestoupil z elitní úrovně A a už potřetí se představí ve druhém ze čtyř stupňů soutěže: Lize B. Reprezentanti před losem v Paříži figurují v nejvyšším výkonnostním koši spolu s Rakouskem, Anglií a Walesem, tyto tři země proto nemohou do čtyřčlenné skupiny dostat.

Český celek si předloni ve třetím ročníku soutěže ještě pod vedením tehdejšího trenéra Jaroslava Šilhavého poprvé zahrál Ligu A. V konkurenci Španělska, Portugalska a Švýcarska obsadil poslední místo a znovu sestoupil do divize B. V ní nejprve v úvodním vydání před necelými šesti lety obsadil ve skupině druhé místo a o dva roky později díky první příčce prošel mezi elitu. Liga národů nahrazuje přípravné zápasy a reprezentacím také dává dodatečnou šanci zabojovat o účast na závěrečných turnajích.

Souček a spol. mají před čtvrtečním losem jistotu, že nenarazí na papírově nejsilnější tým v Lize B – úřadujícího vicemistra Evropy Anglii. Ze druhého koše může národní mužstvo dostat Ukrajinu či Norsko, na jehož půdě se na konci března představí v přípravě v prvním letošním utkání. Ve třetím koši figuruje mimo jiné soupeř z poslední kvalifikace Albánie, ve čtvrtém pak Turecko, s nímž se Češi utkají na letním mistrovství Evropy.

"Samozřejmě bych si přál skupinu, ze které postoupíme. Je jedno, koho dostaneme, bude to vyrovnané. Každý zápas bude náročný. Vyhovovalo by nám, abychom nemuseli daleko cestovat. To je asi jediné kritérium. Proto bych se přeci jen raději vyhnul třeba Islandu nebo Kazachstánu," řekl ve videonahrávce pro média nový trenér reprezentace Ivan Hašek, který převzal mužstvo na začátku ledna poté, co se v listopadu navzdory postupu na Euro rozhodl skončit Šilhavý.

Postup si přímo zajistí pouze vítěz skupiny, poslední celek naopak spadne o úroveň níž. Novinkou Ligy národů je play off, které se bude hrát v březnu příštího roku. Týmy na druhých místech v divizi B se ve dvojzápasech utkají o postup proti mužstvům ze třetích míst Ligy A, celky ze třetích příček "béčka" čeká boj o udržení proti zemím ze druhých pozic v Lize C.

Rozlosována bude i nejslabší divize D. Skupinové zápasy nového ročníku Ligy národů se odehrají v září, říjnu a listopadu. Finále, které se bude týkat jen nejlepších celků z Ligy A, bude na programu v červnu příštího roku. Celkové prvenství obhajuje Španělsko.

Liga národů opět poskytne dodatečnou šanci na postup na závěrečný turnaj. Čtvrtý ročník bude propojen s evropskou částí kvalifikace o příští mistrovství světa. K tuctu týmů ze druhých příček v klasické kvalifikaci se připojí čtyři nejlepší vítězové skupin Ligy národů, kteří v kvalifikačních skupinách neskončí do druhého místa. Těchto 16 zemí se pak v play off utká o zbylé čtyři evropské pozice na šampionátu v roce 2026. Triumf ve skupině ve druhém ročníku Ligy národů pomohl Česku k účasti v později neúspěšné baráži o předchozí mistrovství světa.

Los nového ročníku soutěže začne ve čtvrtek v Paříži v 18:00 a Česko bude zastupovat pětičlenná delegace v čele s předsedou asociace Petrem Fouskem.

Rozdělení týmů do losovacích košů v Lize B

Koš 1: Rakousko, Česko, Anglie, Wales.

Koš 2: Finsko, Ukrajina, Island, Norsko.

Koš 3: Slovinsko, Irsko, Albánie, Černá Hora.

Koš 4: Gruzie, Řecko, Turecko, Kazachstán.