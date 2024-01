Jurásek je v Benfice pod tlakem. Fanoušci kritizují výkony, vysvobození může přijít z Francie

O nepříjemné situaci reprezentačního obránce Davida Juráska (23) v Benfice Lisabon se mluví už pár dní. Jeho podzim v portugalském celku měl od ideálu daleko. Navíc se už proslýchá, že Benfica touží přivést dalšího hráče na stejnou pozici. Nahlas se tak hovoří o tom, že by Jurásek mohl zamířit na hostování. Nepomáhá mu ani skutečnost, že se k němu fanoušci obrátili zády.

Mezi prvními zájemci o Juráska se vynořilo francouzské Lens. Tradiční klub, který se v posledních letech trochu nečekaně zařadil mezi francouzskou špičku a v podzimní části se dokonce objevil ve skupinové fázi Ligy mistrů.

Kromě bývalého klubu Vladimíra Šmicera se však objevuje ještě zvučnější zájemce. A opět z Francie. Obnovený zájem má mít Olympique Marseille. Není to náhoda, českého obránce totiž klub z jihu Francie chtěl už v létě. S informací přišel portugalský web A Bola. Ten také dodává, že Marseille má zájem o půlroční hostování, ve kterém by francouzský klub pokryl celý Juráskův plat. Benfica by navíc ráda dostala i finanční kompenzaci za zapůjčení.

Porovnání Juráska s jeho hlavním konkurentem. Opta by Stats Perform

Vše ale svědčí o tom, že Juráskova budoucnost v Benfice nevypadá růžově. Nepomáhá mu ani to, že se k němu vlastní fanoušci obrátili zády. Na jednom z diskuzních fór se příznivci Marseille dotazovali, co by v Juráskovi jejich oblíbený tým vlastně získal. Odpovědi z Portugalska byly vesměs negativní.

"Podle mě to je jeden z nejhorších hráčů, kterého jsem v našem dresu viděl. A to ani nehrál tolik. Dodnes nechápu, proč byl tenhle kluk pro klub dobrou volbou. To, že se ho snažíme zbavit, je všeříkající," napsal jeden z příznivců.

Jiný nebyl o nic pozitivnější: "Byl příšerný, zjevně mu chybí absolutní fotbalové základy. Neměl tolik šancí se ukázat, ale v těch několika minutách, které odehrál, byl více než hrozný."