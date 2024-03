Enrique vystřídal Mbappého už v poločase, ten zbytek zápasu sledoval na tribuně s matkou

Mbappé je na odchodu z PSG a dostává to pocítit.

Budoucnost v Paris Saint-Germain údajně nevidí. Jeho přestup do Realu Madrid je pro většinu fanoušků a expertů hotovou věcí. Stále mu však chybí oficiální potvrzení ze strany španělského klubu. I tak to Kylián Mbappé (25) začíná od stále ještě kmenového klubu schytávat. Podruhé za sebou byl předčasně střídán a z posledních pěti zápasů odehrál jen jednou 90 minut.

Z posledních pěti zápasů odehrál celých 90 minut pouze v jednom případě, když byl u výhry nad Realem Sociedad v osmifinále Ligy mistrů. To se francouzský reprezentant zapsal i mezi střelce. Jinak ale začíná být v Paříži na vedlejší koleji.

Jednou zůstal celé utkání na lavičce, vyzkoušel si roli žolíka na 29 minut a v pátek večer opustil hru již během poločasové pauzy. Taková je v posledních duelech bilance Mbappého v Paris Saint-Germain.

Mbappé nyní nedostává plnou minutáž. Livesport

Zdálo se, že v případě zápasu s Nantes, kdy hrál Mbappé jen 29 minut či případně brzkého střídání proti Rennes (64 minut), se jednalo o šetření největší hvězdy. Ovšem nyní trenér Luis Enrique stáhl nejlepšího střelce Ligue 1 již v poločasové přestávce na půdě Monaka, odkud Mbappé do Paříže před šesti lety odcházel.

"Je to moje rozhodnutí," reagoval Enrique na dotazy televizních reportérů. "Dělám taková rozhodnutí, abych jednal vždy ve prospěch týmu. Dříve či později tu nebude a my budeme muset hrát bez něj. Musíme se to naučit," obhajoval své rozhodnutí.

Pětadvacetiletý útočník jako by si z toho ale nic nedělal. Oblékl se do civilu a místo, aby sledoval zbytek zápasu z lavičky se svými spoluhráči, odešel na tribunu za svoji matkou.

Lídr francouzské ligy si bez svého tahouna proti knížecímu mužstvu nedokázal poradit a do metropole odvezl bod za bezbrankovou remízu.