Livesport Daily #203: Real bude Mbappému sedět, může se stát legendou, říká komentátor Jinoch

Přestupová sága, která se táhne už roky – jeden z nejlepších fotbalistů svět Kylian Mbappé (25) a jeho další fotbalový osud. Zůstane v Paříži, nebo odejde do Realu? Nepřetržitá a občas i únavná vlna spekulací zřejmě skončila – Mbappé už měl vedení Paris Saint Germain i svým spoluhráčům oznámit, že v létě po vypršení kontraktu opustí francouzskou metropoli a podle všech indicií zamíří právě do Madridu. Jak mu tohle angažmá sedne probíráme v čerstvé epizodě podcastu Livesport Daily se sportovním komentátorem stanice Nova Sport Michalem Jinochem.

"Zdá se, že letos v létě už se to opravdu stane a Mbappé se přesune do Realu. Ve Španělsku o něj stojí už od jeho teenagerovských let, takže to dává smysl," vypráví v úvodu podcastu Jinoch, ale vzápětí dodává: "U Mbappého nikdy nevíme. Před dvěma lety to taky už vypadalo jako hotová věc, že odejde do Realu a nakonec prodloužil smlouvu. Ale teď už to i šéf klubu i trenér potvrzují, mluví o tom, že se musí připravit na PSG bez Kyliana. Takže už si myslím, že to je definitivní a jen se čeká, kdy Fabrizio řekne Here we go!"

Mbappého do Realu žene jednak to, že mu v dětství fandil, ale zároveň i obrovská motivace po sportovních úspěších, které v PSG zažil jen v omezené míře: "Určitě ho těší, že bude hrát za klub, který má v srdci. Ale hlavní motivací je sportovní úspěch. Chyběly mu velké trofeje, hlavně ty z Ligy mistrů. Po tom teď půjde a v hlavě bude nastavený tak, že chce, aby se o něm jednou mluvilo podobně, jako se teď mluví o Messim nebo Ronaldovi," je přesvědčený Jinoch.

"Máme se v příští sezoně u Realu na co těšit, podle jmen to bude opravdu skvělý tým. Víme samozřejmě už z předchozí zkušenosti, že co vypadá dobře na papíře, nemusí fungovat na hřišti. Ale tohle není velká přestavba, přijde Mbappé, možná Davies, ale hlavní je, že se dostanou do mužstva, které už teď funguje. Jsem zvědavý, jestli to bude s Mbappém šlapat hned od začátku, přece jenom asi budou muset trochu změnit styl. Ale věřím, že by mohl zářit opravdu hned od prvních zápasů," uzavírá Michal Jinoch.

Livesport Daily #203: Mbappé Livesport

Dál jsme v středeční epizodě Livesport Daily řešili:

Zapadne Mbappé do Realu i osobnostně a ukočíruje ho trenér Ancelotti?

Proč si prakticky žádný jiný klub Mbappého nemohl dovolit?

Jak bude vypadat nová éra PSG?

