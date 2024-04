Hořký konec Mbappého v PSG. Já jsem trenér, já rozhoduji, řekl Enrique po vystřídání hvězdy

Poslední měsíce v Paris Saint-Germain jsou pro Kyliana Mbappého (25) obtížným obdobím. V klubu, který z něj udělal hvězdu, se propadá hierarchií a přestává být nepostradatelným. Naposledy dostal jen zhruba hodinu hry v nedělním derby Le Classique proti Marseille, které jeho tým zvládl vyhrát 2:0, a při střídání bylo vidět, že je se svou situací hrubě nespokojen. Po utkání na svůj instagramový profil přidal symbolickou fotografii, na níž je zachycen, jak v dešti a s kapitánskou páskou opouští hřiště.

Omezený herní prostor se přitom pro Mbappého stal novou realitou. Luis Enrique postupně hvězdu týmu, jež je spojována s přesunem do Realu Madrid, upozaďuje a na otázky tisku reaguje jen stroze. "Pořád ta samá písnička. Je to tak nudné. Já jsem trenér a já rozhoduji," řekl v neděli večer, když byl na střídaní 25letého Francouze dotázán.

Španělský stratég si stojí za tím, že se rozhoduje zejména podle toho, co je nejlepší pro jeho tým. "Snažím se pro PSG dělat to nejlepší, co umím. Budu tak činit do posledního dne v Paříži," dodal. Zacházení s Mbappém přitom někteří odborníci a známé osobnosti označují za nedůstojné a znehodnocující hráčův odkaz v klubu. Francouzský reprezentant přišel do PSG z AS Monaco v sezoně 2017/18 a dosud za něj odehrál 298 soutěžních utkání.

Servítky si v rozhovoru pro After Foot nebral ani francouzský novinář Daniel Riolo. "Enriqueho komunikace je nesmyslná. Za svoji kariéru neukázal, že by byl trenérský genius. Bez Mbappého se připravuje o možnost být lepší," nešetřil bývalého kouče Barcelony nebo španělského národního týmu.

Enrique se přitom situaci s Mbappém snaží pravidelně uklidňovat a tvrdí, že věří tomu, že by ofenzivní eso mohlo v týmu setrvat i nadále. V rozhovoru pro Prime Video, který se odehrál ještě před zápasem s Marseille, řekl, že dokud Mbappé své rozhodnutí oficiálně neoznámí, ještě není hotovo. "Stále mám naději, že Kylian zůstane v PSG. Co když vyhrajeme čtyři trofeje? Nezůstal by?" zamýšlel se trenér francouzského velkoklubu.