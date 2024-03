Prostor Jana Morávka: Bez Mbappého nuda? Ligue 1 je liga talentů a Rennes v ní hraje první housle

Kylian Mbappé (25) v létě odejde a po něm ať přijde potopa? Tak zlé to s francouzskou ligu snad nebude. Nevěřím tomu. Byť už trochu pokulhává za Premier League, La Ligou či Serií A, pořád se jedná o zajímavou soutěž, kterou se vyplatí sledovat. Více se o ní rozepíšu v novém díle Prostoru Jana Morávka.

Co bude bez Mbappého? Podle mě čekají ligu těžké časy, což si moc dobře uvědomuje. Stačí se podívat na tabulku střelců. Odejde největší hvězda, po které tam vznikne velká díra. Liga ztratí na kvalitě po sportovní i marketingové stránce. To je jeden pohled na věc.

Ten druhý je, že se bude jednat o hozenou rukavici pro kluby, které v posledních letech nedokázaly držet krok s PSG. I kvůli tomu liga dospěla do fáze, kdy lidi nudí, protože všichni ví, že Paris Saint-Germain si jde pro další titul. Ale pokud se liga vyrovná a do boje o titul promluví i další týmy – od roku 2012 se to povedlo jen Lille a Monaku – tak věřím tomu, že si to znovu najde svoje fanoušky, které to začne bavit.

Nicméně slabší výkonnost francouzských týmů se projevuje i v Evropě, kde národní koeficient táhne pouze Paříž a ostatní jsou až ve čtvrté desítce. Například Slavia je na 35. místě. Však už jim také v žebříčku koeficientů na záda dýchají Nizozemsko a Portugalsko, což pro ně může být časem velký problém, pokud by už nepatřili mezi top pět elitních lig na světě.

Nepříjemné téma je i příjem z vysílacích práv. Za sezonu 2023/24 inkasovala francouzská liga 580 milionů eur. Což na první dobrou zní slušně, ale už to není tak dobré, když se doplní, že za podobnou částku už ta práva od další sezony nechce nikdo koupit. Pak tu je třeba Serie A, která podepsala nedávno novou smlouvu a dostane 900 milionů eur. Premier League je úplně odskočená, ta inkasuje 1,95 miliardy eur od sezony 2025/26. Masivní rozdíl…

Ale obecně mi přijde, že Francie dělá rozhodnutí, která jsou ku prospěchu fotbalu. Obecně kvituji, že zúžili počet klubů o dva týmy. Ze 40 klubů hlasovalo 39 pro to, aby se to stalo. Jediné Méty byly proti. Týmy si mezi sebe rozloží více peněz a uvolnila se jim termínová listina. Do toho už před pár lety zrušili i ligový pohár, který byl založený v roce 1994. To je jedině dobře, protože mladí hráči nebudou absolvovat zbytečně moc zápasů navíc.

Liga talentů

Tím se dostáváme k našemu tématu – Ligue 1 se přezdívá liga talentů. V posledních letech se proměnila v semeniště spousty zajímavých mladých hráčů, kteří proudí do Anglie či světových top klubů. Šéf akademie Stade Rennes v jednom z rozhovorů řekl, že před 15 lety jezdilo na jejich zápasy čtyři až pět skautů na zápas, dnes je to pětinásobek.

A to nebude jen případ Rennes. Mládež a skauting umí dělat ve Francii i další kluby. Zrovna nyní světem léta spekulace o tom, že Real Madrid koupí osmnáctiletého stopera Lenyho Yora z Lille. Očividně se jim francouzský trh zalíbil. Zkušenost mají například s Eduardem Camavingou (Rennes) či Aurélienem Tchouamenim (Monaco).

Přijde mi, že je to každý rok to samé dokola – vždycky se tam objeví zajímaví mladíci, kteří se předvedou a přijdou západní kluby, které si je koupí. Skvělou práci v tomhle dělá právě Rennes. Třetí nejmladší mužstvo z celé ligy, jehož kádr má průměrný věk 24,3 let.

Pokud nás čtou vášniví hráči fotbalového manažera či fotbalu na herních konzolích, tento klub buď už velmi dobře znáte, nebo si jej brzy oblíbíte. Skvělými mladými hráči se to tam jen hemží a přibývají další a další.

Současný majitel Francois-Henri Pinault, který patří mezi nejbohatší lidi ve Francii a nejspíš i celém světě, klub převzal po svém otci, jenž do toho v 90. letech vstoupil tak trochu po vzoru PSG: nakupoval drahé hráče, ale poměrně brzy se spálil. Včas mu však došlo, že to není cesta, kterou by chtěl jít. A tak začal sázet na výchovu talentů a investuje masivní prostředky do mládeže a skautingu. A syn pokračuje v jeho filozofii. Údajně jedním ze snů rodiny bylo, aby alespoň polovina kádru jednoho dne pocházela z Bretaně. To je velmi ambiciózní plán, ale pracují na něm.

Klub za jejich vlády čtyřikrát zvýšil rozpočet pro mládež, který činí sedm až deset procent z celkového rozpočtu. Jen pro srovnání – v Bundeslize je to v průměru pod čtyři procenta. Víc do akademie ve Francii investuje už jen PSG.

Asi se už pídíte po tom, jací hráči z takového prostředí vychází. Namátkou jsou to Sylvain Wiltord, Mikaël Silvestre, Yoann Gourcuff, Abdoulaye Doucouré, Yann M'Villa, Ousmane Dembélé, Eduardo Camavinga či Lesley Ugochukwu.

Ligová tabulka. Livesport

Nyní má velkou hvězdou být Desiré Doué. Zajímají se o něj německé kluby a typově je podobný Dokuovi, jenž působí v Manchesteru City. V Douéovi má Rennes další desítky milionů eur.

Od roku 2006 klub vyhrál šestkrát v řadě cenu pro nejlepší mládežnické centrum Francie a prodeje hráčů v tomto časovém úseku se zároveň i zaplatily investice do akademie. Rennes se společně s Lyonem v 21. století podílí na největší porci minut pro odchovance a hráče z akademie z celé ligy. Dostali jich do A-týmu nejvíc a také jim dávají nejvíce prostoru na hřišti. Při hledání hráčů hodně sledují data a je to pro ně důležitý nástroj při výběru.

Hráči mají nadstandardní podmínky

Zjistil jsem, že pro akademii Rennes pracuje přes 80 lidí. Hráči mají v akademii nadstandardní podmínky. Nic jim tam nechybí. Co mi přišlo také zajímavé, že na ně nekladou žádný tlak, aby se mohli rozvíjet a zbytečně se nestresovali.

Na druhou stranu hodně dbají na lidskou stránku hráčů a byli brzy vyspělí a připraveni hrát důležité role v dospělém fotbale. Pumpují do nich sebevědomí, aby si věřili a obstáli v konkurenci. Třeba Camavinga odcházel v osmnácti letech do Realu Madrid jako stabilní člen základní sestavy… Mathys Tel debutoval v 17 letech a odešel do Bayernu Mnichov.

Mezi lety 2017 až 2022 se podařilo 21 hráčům dostat se do prvního týmu. To je skoro šest hráčů na ročník, což je opravdu unikátní věc.

Skvělé investice a zisky z prodeje hráčů dostaly klub na takovou úroveň, že neměl problém koupit Dokua za 26 milionů z Anderlechtu a po třech letech ho prodali do Manchesteru City za 60 milionů. Neuvěřitelné. Dále přivedli Nayefa Aguerda za čtyři miliony eur a prodali do West Hamu za 35. Brankář Edouard Mendy přišel za 7,6 milionu a odcházel z klubu za 24.

I díky tomu si může klub pořídit i hráče odjinud. Ze nemalé peníze přišli Amine Gouiri (22 let, 26 milionů eur), Enzo Le Fée (23 let, 20 milionů), Arnaud Kalimuendo (20 let, 20 milionů eur), Arthur Theate (22 let, 19 milionů), Kamaldeen Sulemana (19 let, 17 milionů eur) a spoustu dalších zajímavých hráčů.

Rennes je zkrátka klub, který je dnes zárukou kvalitní mládeže a skautingu. Navíc už se jeho práce odráží i na sportovních výkonech A-týmu – jako jeden z mála francouzských týmů jsou pravidelným účastníkem evropských pohárů.

Po loňském čtvrtém místě se nyní drží na osmé příčce. Věřím ale, že to nikoho v klubu moc netrápí. Znovu dají dohromady zajímavý tým a zase půjdou nahoru. Tedy pokud o své opory znovu nepřijdou… Je to koloběh, který zkrátka zaručeně funguje.