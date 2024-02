Lens po krachu v Evropě schytalo další direkt. PSG vydřelo bod z vymodlené penalty

Lens po krachu v play off Evropské ligy, kdy v odvetě proti Freiburgu prohospodařilo v závěru dvoubrankový náskok a po prodloužení se s poháry rozloučilo, schytalo direkt i v domácí soutěži. Ve 23. kole Ligue 1 dokázalo doma smazat vedení Monaka 2:0, jenže hostující Takumi Minamino rozhodl v 92. minutě o vítězství AS 3:2. Clermont se zahozenou penaltou připravil o cenný skalp nad Nice, utkání skončilo bezgólovou remízou. Remeš ukončila čtyřzápasovou výsledkovou mizérii, v Le Havru zvítězila 2:1. V Paříži se schylovalo k překvapivému triumfu Rennes, v závěru však přiřkl PSG bod z diskutabilního pokutového kopu Goncalo Ramos.

Hostující celek si sice v první půlhodině vypracoval dvougólový náskok, ten však v 77. minutě plně smazal Wesley Saïd. Po mizerně zahrané penaltě Folarina Baloguna se knížecí klub přece jen dočkal rozhodující trefy, když se v nastaveném čase podruhé v utkání prosadil Minamino. Monako tak uspělo i ve třetím vzájemném utkání sezony.

Hosté byli nebezpečnější, což po hodině hry vyústilo v úvodní trefu Mohameda Daramyho. Červenobílé záhy oslabil Thomas Foket, jenž uviděl druhou žlutou kartu. Nováčkovi soutěže se sice podařilo v 74. minutě srovnat, poslední slovo ovšem měl v 95. minutě klub z Remeše, který rovněž z penaltového puntíku zachránil dvougólový hrdina Daramy.

Největší šanci měl v nastavení úvodního poločasu Shamar Nicholson, který se po faulu v pokutovém území postavil k penaltě. Jeho pokus do pravé poloviny brány ale brilantně vystihl brankář Marcin Bulka. Po zbytek zápasu se ani jeden z aktérů utkání nepouštěl do výrazných akcí, a domácí tak zůstali na čtvrté příčce o bod za Monakem.

Hosté šli po premiérovém zásahu islandského mladíka Hákona Arnara Haraldssona v nejvyšší francouzské soutěži před přestávkou do vedení. Fialoví ovšem ve druhém dějství vstřelili během 17 minut rovnou tři góly, z nichž si ten vítězný připsal úspěšný penaltový exekutor Vincent Sierro. Dogy se tak odmítly posunout na čtvrté místo před Nice.

Hosté se seskupili před vlastním vápnem a soupeři takřka nic nedovolili. PSG se proto v první půli dostalo do jediné výraznější šance, a to když ve 20. minutě vytáhl Vitinhovu ránu konečky prstů Steve Mandanda. Průběh střetnutí připomínal poslední ligovou bitvu Pařížanů proti Nantes, v níž mělo PSG balon na kopačkách 77 procent hracího času. O to větším šokem proto bylo fantastické sólo Amine Gouiriho, jenž prokličkoval až do šestnáctky a šajtlí poslal míč do šibenice.

Alžířan si navíc ve 36. minutě střihl druhé kolo a po další individuální akci jej zradilo až zakončení. Ve druhém dějství zpočátku působilo Rennes aktivněji i v mezihře. Až v 59. minutě o sobě dal poprvé výrazněji vědět Ousmane Dembélé, jehož kroucený pokus zneškodnil Mandanda. Na druhé straně pořádně zahrozil autor hattricku v Evropské lize proti AC Milán Benjamin Bourigeaud, jenž z malého vápna těsně minul bránu Gianluigiho Donnarummy.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Domácí stupňovali tlak, ale v síti neskončila ani hlavička Danila Pereiry po rohovém kopu. Pařížané se proto v závěru snažili vybojovat alespoň pokutový kop, na nasimulovaný pád Ramose si ovšem hlavní sudí posvítil u videa. Portugalec to přesto na konci nastavení zkusil ještě jednou a napodruhé se na něj již usmálo štěstí, když si sám s nařízenou penaltou nekompromisně poradil.

Tabulka Ligue 1