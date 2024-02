Dosud bezchybnou únorovou šňůru zachraňujícího se Lorientu přetrhlo Nantes

Nantes zvítězilo ve 23. kole Ligue 1 nad tabulkovým sousedem z Lorientu 1:0. Po bezgólovém úvodním dějství se zkraje toho druhého prosadil stoper Jean-Charles Castelletto. Ve vyrovnané spodní části tabulky se hosté po tříbodové sklizni posunuli rovnou o čtyři příčky vzhůru na 12. pozici. Les Merlus naopak nezavršili únorovou část ligové soutěže bez úhony a po třech triumfech v řadě padli.

Po oťukávací úvodní desetiminutovce převzal Mohamed Bamba nádhernou přihrávku za obranou Kanárků, do míče se ale opřel až příliš razantně a branku přestřelil. Žlutozelené mohl na druhé straně poslat do vedení Moses Simon, proti jeho střele k levé tyči však zasáhl koncentrovaný Yvon Mvogo. Aktivní Simon si další šanci vytvořil po půlhodině hry, když se prokličkoval do střelecké pozice uvnitř pokutového území. Balon ovšem poslal nad horní tyč.

Ve 49. minutě si to Simon po levé straně hřiště namířil do vápna Les Merlus, kde se precizně uvolnil od svého strážce. Jeho následný centr si našel Castelletto, který balon placírkou uklidil k levé tyči. Kanárci ve druhém dějství zvolili cestu efektivního fotbalu a s pozitivně hovořícím skórem v zádech se nehnali do útoků více, než bylo potřeba. Lorientu naopak v útočné třetině hřiště scházela kreativita a na obranu hostů se mu nedařilo vyzrát.

Jedinému gólu zápasu předcházela svižná akce. Opta by Stats Perform

Tabulka Ligue 1