Lille proti neoblíbenému soupeři nezvládlo začátek. Remeš protáhl do pětky Munetsi

Remeš porazila v dohrávce šestého kola Ligue 1 domácí Lille 2:1, a vyhoupla se tak mezi pět nejlepších týmu dosavadního průběhu sezony. O třetí výhře hostů nad Dogami z posledních čtyř střetnutí bylo rozhodnuto již v 16. minutě, kdy po úvodní trefě Mohameda Daramyho (21) pojistil tři body pro svůj tým prvním gólem v nejvyšší francouzské soutěži Keito Nakamura (23). Výborný výkon podal rovněž Marshall Munetsi (27), který na oba zásahy asistoval.

Fotbalisté Remeše dlouho neotáleli a hned ve druhé minutě domácí zaskočili. Daramy se dostal k zakončení z bezprostřední blízkosti, svou střelou však jen těsně minul branku soupeře. Ve velké pohodě hrající Dán se o chvíli později již nemýlil. Bohužel pro něj ale gólu předcházel jasný ofsajd, a skóre se tak neměnilo.

Do třetice všeho dobrého už se Daramy radovat mohl poté, co se ve 12. minutě nejlépe zorientoval v předbrankovém prostoru a poslal hosty do vedení. Úžasný vstup hostů do duelu završil po čtvrthodině hry Nakamura, jenž zužitkoval úchvatnou přihrávku Munetsiho do šestnáctky.

Hodnocení hráčů. Livesport

Fanoušci na tribunách se dočkali o poznání klidnějšího startu do druhého poločasu. Hráči z Remeše se spoléhali spíše na protiútoky a nechali domácí celek tvořit. Čtyřnásobný francouzský šampion si však své kreativní kousky ponechal v kabině a nedokázal výrazně ohrozit sebevědomě hrající hosty.

Zdramatizování duelu však 10 minut před koncem zajistil Benjamin André, který se zničehonic prosadil přesnou hlavičkou do levé části branky a alespoň snížil na konečných 1:2.

Tabulka Ligue 1