Škriniar debutoval za PSG. Defenzivní výkon byl výjimečný, řekl Enrique po remíze 0:0

Slovenský fotbalista Milan Škriniar (28) odehrál svůj první soutěžní zápas za Paris Saint-Germain. Jeho klub však bez hvězdného dua Kylian Mbappé (24), Neymar (31) v prvním kole nové sezony Ligue 1 pouze remizoval s Lorientem.

Škriniar nastoupil v základní sestavě po boku Danila Pereiry a odehrál celý zápas, ale problémy francouzského mistra se naplno projevily v ofenzivě. Klub z hlavního města bez hvězdného tria Lionel Messi, Neymar a Mbappé působil chvílemi bezradně a jeho útočné snahy brzdila pozorná obrana Lorientu.

PSG nyní čeká nová éra bez prvotřídních jmen. Vedle Škriniara ale klub mohutně posilovat: přišli Manuel Ugarte, Lucas Hernández, Kang-in Lee, Marco Asensio, Goncalo Ramos a Arnau Tenas. V sobotu navíc dorazil rychlonohý Ousmane Dembélé z Barcelony, který ovšem do večerního duelu nezasáhl.

Hodnocení hráčů. Flashscore

A tak se Pařížané zmohli jen na tři střelecké pokusy, které kýženou branku nepřinesly.

"Mám smíšené pocity. Líbil se mi přístup hráčů. Defenzivní výkon byl dnes výjimečný, Lorient pouze třikrát překročil půlící čáru. V ofenzivě jsme si ale nevytvořili žádnou šanci a nebyli jsme dostatečně v šestnáctce soupeře. Byli jsme jasně lepší, ale nedokázali jsme vstřelit gól, který jsme potřebovali k vítězství," nechal se slyšet po zápase trenér PSG Luis Enrique.

Řada nováčku PSG se dost možná nevyrovnala s tlakem, jaký je v současné chvíli na mužstvo španělského stratéga vyvíjen. Zvláště pak, když je klub "na ostří nože" s dvojicí hvězd Mbappé, Neymar.

Tlak? Je mi to jasné

Slovenský obránce si je vědom toho, že bude v PSG pod velkým tlakem. "Samozřejmě je mi to jasné. Když přijdete do tak velkého klubu, vždycky je tam napětí. Ale jsem připraven být jeho součástí. Líbí se mi to. Jsem obránce, takže vím, o čem to je. Vždycky musíte být připraveni," prohlásil odhodlaně po svém přestupu z Interu Milán.

"Bylo to snadné. Když se o vás zajímá klub jako Paris St. Germain, rozhodujete se rychle. Viděl jsem mnoho zápasů týmu, každý na světě tento klub bedlivě sleduje. Každý ví, jací skvělí hráči tu hrají. Rozhodnutí mi trvalo jen vteřinu," řekl v rozhovoru pro klubový web.