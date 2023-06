Suchopárek před řeží o čtvrtfinále: Izrael je nadstandardní, musíme být připraveni na vše

ME do 21 let

Trenér Jan Suchopárek (53) věří, že česká jednadvacítka ve středu v závěrečném třetím utkání skupiny na Euru proti Izraeli nezažije takové nervy jako při posledním postupu do vyřazovací fáze před 12 lety. Lvíčatům tehdy proti Anglii rovněž stačila remíza a mužstvo až v závěrečných minutách otočilo nepříznivé skóre 0:1 na 2:1. Suchopárek tehdy dělal asistenta hlavnímu kouči Jakubu Dovalilovi.

"Už je to 12 let, to jsem ani netušil. Bylo to v době, kdy jsem začínal jako asistent. Tehdy to byl postup na poslední chvíli. Vím, že jsme prohrávali, ale v závěru jsme výsledek otočili, i když jsme prohrávali až do 89. minuty," vzpomínal Suchopárek na tiskové konferenci před středečním duelem.

"Měli jsme tenkrát výhodu v tom, že nám stačila remíza, to je podobné jako nyní. Ale rozhodně to tentokrát nechceme nechávat na posledních pět minut a mít takové nervy jako tenkrát," doplnil bývalý reprezentační obránce.

Jeho svěřenci na letošním šampionátu nejprve prohráli s favorizovanou Anglií 0:2, ale pak překvapivě zvítězili 2:1 nad obhájcem zlata Německem. Izrael po remíze 1:1 s Německem podlehl výběru Albionu rovněž 0:2.

"Je to opravdu talentovaný tým, který je schopný hrát v několika rozestaveních. Má vynikajícího brankáře. Velkou psychickou odolnost ukázalo izraelské mužstvo jak v baráži s Irskem, tak v prvním zápase s Německem, v němž hrálo v oslabení, ale částečně i proti Anglii. Je to nadstandardní mužstvo, které umí potrestat každou chybu, takže musíme být připraveni na vše," varoval Suchopárek.

Lvíčata po přesunu z Batumi trénovala v Kutaisi. @ceskarepre_cz

"Čeká nás jiné rozestavení. Máme určité taktické varianty, se kterými jsme počítali pro zápasy ve skupině. Věřím, že i v zápase s Izraelem dokážeme na vše dobře reagovat a budeme opět aktivní jako v předchozích zápasech. Ale určitě nás čeká jiný zápas. Budeme jistě muset hrát i více kombinačně, nečekat jen na brejkové situace a být efektivnější v koncovce," doplnil Suchopárek.

Zápas Izrael – Česko živě s audiokomentářem (středa 18:00)

Na rozdíl od soupeře se český tým musel po dvou utkáních přesunout z Batumi do Kutaisi. "Zápasy se hrají každý třetí den, tak se připravujeme hlavně prostřednictvím regenerace. Kluci jsou v péči masérů i fyzioterapeutů a využívají všechny možné relaxační pomůcky. Snažíme se navodit hlavně uvolněnou atmosféru. Udělali jsme hodně práce během tréninkového kempu v Praze, takže nyní jsou to hlavně maličkosti, které řešíme před každým utkáním."