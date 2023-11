Uruguay ukončila neporazitelnost mistrů světa, Díaz věnoval góly proti Brazílii svému otci

Teprve podruhé v historii a poprvé od roku 2015 prohrály Argentina a Brazílie zápasy kvalifikace na MS v jeden den. Úřadující mistři světa padli na domácí půdě, když v Buenos Aires nestačili na Uruguay (0:2). Čtrnáct zápasů trvající neporazitelnost Albiceleste ukončili Ronald Araújo a Darwin Núñez. Bielsův soubor navíc po dlouhých 63 letech zdolal v jednom kalendářním roce oba jihoamerické giganty. Úlohu favorita nezvládli ani Kanárci, za něž premiérově debutoval jako čtvrtý nejmladší Brazilec v historii Endrick (17). Pětinásobní vítězové mundialu sice v Barranquille vedli 1:0, dva góly Luise Díaze, jemuž v ochozech fandil i nedávno ze zajetí propuštěný otec, ale přisoudily tři body domácí Kolumbii.

Argentina po pěti kolech vede tabulku už jen o dva body před Uruguayí. V bodových rozestupech následují Kolumbie a Venezuela, která po bezbrankové remíze s Ekvádorem odsunula dosud třetí Brazílii až na pátou příčku.

Uruguayské vítězství zařídili brankami v závěrech poločasů barcelonský obránce Ronald Araújo a liverpoolský útočník Darwin Núňez. V utkání nedošlo na souboj Messiho s navrátilcem do uruguayského týmu Luisem Suárezem, který při první nominaci od MS strávil duel na lavičce náhradníků. Argentinci až v devátém utkání od finálového vítězství po penaltovém rozstřelu nad Francií našli přemožitele a také poprvé inkasovali. Při předchozích osmi výhrách měli celkově skóre 20:0.

"Vůbec jsme se v tom zápase necítili dobře. Uruguay hraje fyzický fotbal postavený na dobré týmové práci. Je to proti nim vždycky stejné," řekl Messi, který ve druhém poločase trefil břevno z přímého kopu. Trenér Lionel Scaloni uznal, že soupeř hrál lépe. "To, že jsme mistři světa, neznamená, že už nikdy neprohrajeme. Už jsme to říkal a budu v tom pokračovat, nejsme neporazitelní," konstatoval protějšek Marcela Bielsy po první porážce po celkem 14 zápasech.

Díaz rozhodl zápas v Barranquille dva dny poté, co se poprvé setkal s otcem, kterého v minulém týdnu propustila levicová gerilová skupina Národní osvobozenecká armáda (ELN). Hráčovi rodiče byli uneseni 28. října, matka šestadvacetiletého útočníka Liverpoolu byla osvobozena už záhy při záchranné akci.

Utkání rozehráli lépe Brazilci a zásluhou útočníka Arsenalu Gabriela Martinelliho od 4. minuty vedli. Tým dočasného kouče Fernanda Dinize bez zraněného Neymara ale náskok neudržel, protože Díaz dvěma hlavičkami v 75. a 79. minutě skóre i k radosti šťastného otce v hledišti otočil.

"Děkuji bohu, který tohle všechno umožnil," uvedl dojatý Díaz. "Prožívali jsme těžké chvíle, ale život člověka posílí a zocelí. Takový je fotbal a takový je život. Tohle vítězství jsme si zasloužili," dodal. Uznání mu vyslovil i brazilský brankář a spoluhráč z Liverpoolu Allison. "Je to kamarád a v minulých dnech hodně trpěl. Tohle je za hranicemi fotbalu. My ale odjíždíme zklamaní," konstatoval.

Brazilci z posledních tří kvalifikační zápasů získali jen bod za remízu s Venezuelou (1:1), minule prohráli 0:2 v Uruguayi. A v dalším utkání "Kanárci" přivítají v úterý na Maracaná Argentinu.

V posledním utkání dne se zrodila bezbranková remíza. Chile bylo sice na domácí půdě aktivnější, k čemuž ostatně pomohlo i vyloučení ze 44. hostujícího Roberta Rojase, ale žádná z 11 střel ke gólu nevedla. Ani La Roja nakonec nedohrávala v plném počtu, když v 88. minutě viděl červenou kartu Victor Mendez.