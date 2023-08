Holanďanky v osmifinále MS porazily JAR, na šampionátu překvapivě končí Američanky

Fotbalistky Nizozemska na MS žen zvládly osmifinálový duel proti Jihoafrické republice, kterou porazily 2:0 a zahrají si čtvrtfinále. Vítěznou branku zápasu vstřelila už v 9. minutě zápasu Jill Roordová (26), v druhé půli pak vítězství potvrdila druhým gólem na turnaji Lineth Beerensteynová (26). V druhém nedělním osmifinále byly nakonec úspěšnější Švédky, které zvládly penaltový rozstřel lépe než Američanky.

Holanďanky vstupovaly do utkání s JAR v roli velkého favorita a svou úlohu začaly naplňovat už v 9. minutě, kdy se prosadila Jill Roordová po rohovém kopu. Evropský celek měl i v dalším průběhu utkání více ze hry, nicméně uklidnění na kopačky hráček v typických oranžových dresech přinesla až trefa Lineth Beerensteynová z 68. minuty. Na této brance měla velký podíl jihoafrická gólmanka, které propadl míč nešťastně mezi rukama.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Švédky vyhrály dramatický penaltový rozstřel 5:4 poté, co zápas i po prodloužení skončil 0:0. O postupu Seveřanek rozhodla v sedmé sérii Lina Hurtigová, jejíž střelu brankářka Alyssa Naeherová vyrazila nejprve nad sebe a na druhý pokus do hřiště. VAR ale potvrdil, že míč už před druhým zákrokem přešel těsně brankovou čáru.

"Prohrály jsme mistrovství světa o milimetr. To je drsné," posteskla si Naeherová, jež sama v šesté sérii bezpečně proměnila pokutový kop. "Jsem pyšná na to, jak jsme bojovaly. Uvědomovaly jsme si, že jsme ve skupině nehrály nejlépe, ale dnes jsme předvedly skvělý týmový výkon," dodala brankářka týmu USA, který do play off prošel po vítězství a dvou remízách.

Na konci základní části rozstřelu měla přitom v páté sérii na kopačce rozhodnutí Američanka Sophia Smithová, ale netrefila branku.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Švédkám dala šanci na vítězství brankářka Zecira Musovicová, jež si v zápase připsala 11 zákroků. Její spoluhráčky měly první střelu na americkou branku až v 85. minutě. V pátečním čtvrtfinále v Aucklandu se Švédsko utká s Japonskem.

"Jsme moc šťastné. Nechápu, jak jsme se udržely v zápase. Neodehrály jsme nejlepší utkání, ale ukázaly jsme srdce a nevzdaly jsme se," řekla švédská obránkyně Magda Erikssonová.

Američanky v rozstřelu selhaly třikrát. Jednou z neúspěšných střelkyň byla bývalá nejlepší fotbalistka světa Megan Rapinoeová, která v prodloužení přišla na trávník místo jiné hvězdy Alex Morganové. "Tohle je špatný vtip. Černá komedie, že jsem nedala penaltu. Svým způsobem to vyvažuje krásu této hry. Dokáže být krutá," řekla po posledním reprezentačním utkání osmatřicetiletá Rapinoeová.