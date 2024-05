Hejda neuspěl ani ve třetím pohárovém finále. Druhý gól byla kudla do zad, říká kapitán Plzně

Kapitán plzeňských fotbalistů Lukáš Hejda (34) neuspěl ani ve třetím finále domácího poháru. S dnešní porážkou 1:2 od Sparty se jen těžko smiřoval a po závěrečném hvizdu se musel jít na chvíli uklidnit do kabiny. Zkušený obránce na tiskové konferenci litoval laciných inkasovaných gólů. První obdrženou branku označil za komickou a druhou v nastavení pak za kudlu do zad.

Hejda s Plzní vedle dnešního duelu neuspěl ve finále poháru ani v roce 2014 rovněž proti Spartě a před třemi lety proti Slavii. Ani v jednom zápase přitom nebyli Západočeši horší. "Hned (po závěrečném hvizdu) jsem musel jít do kabiny, abych se trochu uklidnil. Nedokázal jsem se moc soustředit, protože se to ve mně vařilo. Potřeboval jsem být chvilku sám. Hrál jsem třetí finále poháru a je to třetí porážka. Bolí to, je to nanic, ale jedeme dál," řekl smutně Hejda.

Západočeši měli po vyrovnaném prvním poločase více nebezpečných situací, ale v 79. minutě si dali smolný vlastní gól. Po vyloučení Pavla Šulce z 85. minuty, dokázali i v deseti srovnat, když se prosadil hlavou Tomáš Chorý. V první nastavené minutě však o výhře Pražanů rozhodl přízemní střelou k tyči Veljko Birmančevič.

Statistiky z finále MOL Cupu. Livesport

"Začátek byl tak nějak podle našich představ, soupeře jsme moc nepouštěli do šancí. Možná jsme mohli hrát odvážněji. Ale víme, jak je Sparta silná, takže jsme to chtěli zjednodušit. Pak přišel smolný gól, možná až komický," řekl Hejda.

"Jsem rád, že jsme to nevzdali a šli si za tím. Když pak vyrovnáme, dostaneme druhý gól, to je kudla do zad. Dostaneme takovou šmudlu, třikrát se to tam odrazí a on (Birmančevič) to propálí. Nevím, zda to byl smolný zápas. Soupeř moc šancí neměl, góly padly po našich chybách. Pro nás škoda, pro ně štěstí," doplnil zkušený stoper.

Statistiky Lukáše Hejdy v posledních pěti sezonách. Livesport

Zápas byl i kvůli nejistě působícímu rozhodčímu Ondřeji Berkovi velmi vyhrocený nejen na hřišti, ale také mezi lavičkami. V nastavení dostal červenou kartu sparťanský kustod Luděk Stracený. "Myslím, že to bylo tak divoké, že oni to zrovna nezvládli. Jejich lavička tam skáče od první minuty, ale nejsem tu od toho, abych to hodnotil. Každý zápas (se Spartou) je asi takový," mínil Hejda.

"Hráči na hřišti na rozhodčího také vyvíjejí tlak. Na hřišti s ním mám mluvit já a sparťanský kapitán Krejčí, ne dalších 10 frajerů. Když si ale rozhodčí nechá nastavit takový metr, je to jeho věc," dodal Hejda.