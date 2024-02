Priskeho tah s Krejčím byl geniální, uznal po derby Jarolím. Ogbu ze sestavy Slavie nevypadne

Pohárový šlágr v Edenu, v němž Slavia ve středu večer podlehla Spartě 2:3 po prodloužení, nadchl svou dramatičností fanoušky i experty. Bývalý záložník a momentálně trenér David Jarolím (44) neskrývá překvapení z toho, že vicemistr doma ztratil dvoubrankový náskok. "Nečekal jsem to, Sparta ale dokázala trestat chyby," uvedl v hodnocení pro Livesport Zprávy s tím, že by pohárové bitvě více slušelo, kdyby ji rozhodl až penaltový rozstřel. Co mu vyhecovaný duel ukázal směrem k nedělnímu derby v nejvyšší soutěži? "Věřím, že pro Slavii to na Letné dopadne lépe," dodal.

Dlouhá léta působil v Německu, byl zvyklý hrát velké zápasy. Na duel pražských "S" tak na rozdíl od některých ostatních expertů pohlíží jinou optikou. "Nemůžu říct, že by to pro mě byl úplně krásný zápas," přiznává s tím, že je rád, že oproti minulému měření sil bylo na trávníku méně emocí. Na dramatičnosti derby to ale neubralo.

"Nečekal jsem, že když Slavia vedla o dva góly, že o náskok přijde. Jenže Ogbu promáchl, Sparta dala gól a dostalo ji to do hry. Do té doby mělo derby pro Slavii ideální vývoj," konstatuje syn bývalého trenéra národního týmu.

I když se zmíněný Igoh Ogbu dopustil právě v derby s rivalem z Letné chyb opakovaně, Jarolím nevěří tomu, že trenér Trpišovský nigerijského obránce příště v sestavě vynechá. "Vyhrává souboje, je důležitou součástí týmu. A také si myslím, že je těžko nahraditelný," zastává se stopera Jarolím. "S Olatunjim to měl těžké. Je silný, v soubojích ho dokázal odstavit, na to Ogbu není zvyklý," všímá si expert.

Zdůrazňuje, že oba týmy jsou hodně vyrovnané a Sparta byla ve středu šťastnější. "Za mě by tomu slušelo, kdyby zápas rozhodl penaltový rozstřel," míní Jarolím. Je podle něj jasné, že teď půjde ve větší pohodě do nedělního derby na Letné Sparta. "Do neděle se jí určitě bude i regenerovat lépe, navíc bude mít výhodu, že hraje doma," tvrdí Jarolím. "Slavii to prohrané derby bude asi i dneska bolet, ale v neděli pojede na Letnou vyhrát. Ví, co je ve hře," připomíná Jarolím, že tabulku nejvyšší soutěže vede rival z Letné o čtyři body.

Kdyby Sparta v neděli vyhrála, měla by to Slavia směrem k mistrovskému titulu už hodně složité. "Sparta má stabilní formu, má kvalitu. Pod Priskem by náskok sedmi bodů těžko ztrácela," přemýšlí nahlas nad možným vývojem FORTUNA:LIGY.

Sparta má na Slavii náskok čtyř bodů. Livesport

Dánský kouč na lavičce Sparty Jarolíma ve středu rozhodně překvapil jednou věcí, střídáním Ladislava Krejčího za stavu 2:2. "Je to důležitý hráč při standardkách, dává góly. Nečekal jsem, že půjde dolů. Asi se trenér bál, aby nedostal červenou kartu," říká odborník.

Připouští, že tah kouči mistra vyšel geniálně. Na hřiště přišel Adam Karabec, který nakonec proměnil rozhodující penaltu. "Vyšlo mu to parádně, kdyby ale Sparta zápas nevyhrála, tak by to třeba vypadalo jinak. Ta hranice mezi úspěchem a neúspěchem je tenká," má jasno Jarolím.

Sudímu by vytkl jen Olatunjiho zásah loktem do obličeje soupeře, za což mohla být nařízena penalta ve prospěch vršovického týmu. Objektivně je třeba přiznat, že souboje se sparťanským obrem bolí, a své si od sešívaných schytal ve středu i on sám.

Červené kartě zase pro změnu unikl střídající slávista Bořil, jenž byl po nástupu na hřiště nastartovaný. I když viděl žlutou kartu, neodpustil si směrem k sudímu Roučkovi divoká gesta a slovní ataky. "Někdy jsou situace, které jsou za hranou. Rozhodčí si musel pomoci kartami," přiznává Jarolím.

Každopádně věří, že v neděli na Letné bude k vidění další zajímavé derby. "Týmy jsou vážně vyrovnané a já věřím, že se to obrátí tentokrát na stranu Slavie," dodává.