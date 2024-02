Trpišovský po pohárovém derby: Dostali jsme góly po našich chybách. Výsledek je dost krutý

Zatímco ze sparťanského tábora tryskala ve středu večer radost, na straně domácích panovaly rozpaky. Slavia ve čtvrtfinále domácího poháru vedla nad ligovým lídrem už o dvě branky, ale zápas nakonec ztratila (2:3p). "Výsledek je pro nás dost krutý," uvedl po zápase zklamaný trenér Jindřich Trpišovský (48).

Do utkání sice vlétla lépe Sparta, jenže branku chvíli před pauzou dali sešívaní. A když krátce po návratu ze šaten zvyšoval na 2:0 El Hadji Malick Diouf, vypadalo to z pohledu Slavie skvěle. "Zápas jsme měli dobře rozehraný, dobře jsme vstoupili i do druhého poločasu," uvědomoval si Trpišovský.

Paradoxně pak jeho tým inkasoval ve chvíli, kdy podle kouče prožíval nejlepší pasáž v utkání. "Dostali jsme gól po naší chybě. Soupeř šel sám na bránu a dal kontaktní gól. I druhá branka Sparty padla po naší individuální chybě. Po nezachycení situace, na kterou jsme se připravovali, jsme dostali na 2:2," štvalo kouče Slavie.

A tak se šlo do prodloužení, kde měla první velkou šanci Slavie. "Byla tam tyč, byli jsme blízko, abychom to strhli na svoji stranu," byl přesvědčený Trpišovský.

Podle něj už toho měly oba týmy ve druhé části prodloužení plné zuby. "Hráči šli přes závit. Spělo to k penaltám, ale bohužel přišel pokutový kop pro Spartu. Prohráli jsme a jsme smutní. Výsledek je pro nás dost krutý," dodal.