Derby Slavia – Sparta: Zlomí Priske prokletí v Edenu? Kdy jindy by měla Sparta zvítězit, říká Ščasný

Vyhrát v Edenu? Tenhle úkol je zatím pro týmy vedené dánským trenérem Brianem Priskem (46) něco jako "mission impossible". Současný kouč Sparty se postavil sešívaným ve Vršovicích třikrát, ale jeho maximem byla remíza. Ať už byl na lavičce Letenských, nebo dříve v Midtjyllandu. "Teď má Sparta formu. Chce se mi říct, kdy jindy by to měla dokázat, když ne teď," myslí si bývalý trenér rudých Zdeněk Ščasný (66). "Ale nevsadil bych si na to, derby je loterie. Jsem ale přesvědčený o tom, že Sparta vyhraje doma," dodává.

Současný trenér letenského týmu je fanoušky vynášen do nebes. Jeden z nich by si pro něj dokázal představit i doživotní kontrakt za to, co s borci v rudých dresech dokázal. Nikdo nemůže popřít, jakou herní proměnou Sparta prošla. Vede nejvyšší soutěž, těší se na pokračování v Evropské lize proti Liverpoolu a pak je tu ještě domácí pohárová soutěž, kde k sobě ve čtvrtfinále los svedl pražská "S". Hrát se bude v Edenu a tady musí všichni z Letné zpozornět. Brian Priske tam totiž ještě nikdy nevyhrál.

"Na Spartě vládne euforie po úspěšném vstupu do jara. Myslím, že její výkony jsou vyrovnanější než u Slavie, baví fanoušky fotbalem," chrlí Ščasný superlativy na adresu Priskeho svěřenců před duelem ve Vršovicích a naznačuje, proč by to tentokrát mohlo vyjít.

Bude to ale opravdu stačit, aby ze statistik Briana Priskeho zmizela z kolonky výher jím vedených týmů ve Fortuna Areně nepříjemná nula?

V souboji o Ligu mistrů bral Priske s Midtjyllandem ve Vršovicích remízu 0:0, v divoké odvetě pak zabouchl jeho tým po výhře 4:1 sešívaným dveře do Ligy mistrů. V říjnu 2022 dostala Sparta s Priskem na lavičce v Edenu nakládačku 0:4. A když se dánský trenér vydal s letenským týmem do stánku červenobílých znovu, musela mu stačit remíza 1:1.

Brian Priske v Edenu

Slavia – Midtjylland 0:0 (play off Ligy mistrů, 2020/21)

Slavia – Sparta 4:0 (13. kolo FORTUNA:LIGY, 2022/23)

Slavia – Sparta 1:1 (9. kolo FORTUNA:LIGY, 2023/24)

"Na tohle určitě Priske myslet nebude," je přesvědčený Ščasný. Poučit se z předchozích nezdarů, to jistě ano. Nezanedbá žádnou maličkost. "Na Spartě dostal od vedení čas, když to hned na začátku třeba nebylo úplně ono. Skládá si tým. Přivádí hráče, které zná, kteří mu zapadají do systému. To je obrovsky důležité. To dřív tak úplně neplatilo," všímá si odborník, co přispělo k současnému progresu mistrů z Letné.

Sám Priske se netají tím, že zná recept, jak vyhrát na půdě Slavie. Řekl ho i do médií, posledním krokem ovšem je, naplnit ho v praxi. "Pokud chcete porazit Slavii, musíte podat to absolutně nejlepší, co je ve vás. Nemůže to ale zvládnout třeba jen devět hráčů, ale všech jedenáct," prozradil, jak dostat Slavii na jejím stadionu na lopatky dánský trenér.

Co na to říká Ščasný? "Kdybychom se bavili o ligovém utkání na Letné, tak jsem přesvědčený, že vyhraje Sparta. Pokud je řeč o derby v Edenu, určitě to bude otevřený zápas, Slavia zápasy doma také zvládá lépe," přemýšlí nahlas o nejbližším derby "S" muž, jenž v Edenu se Spartou nevyhrál třikrát v řadě (nejvíce ze sparťanských trenérů). "V minulosti se Spartou vyhráli v Edenu jiní trenéři, nevidím důvod, proč by to nemohl dokázat Priske. Sparta je teď vážně rozjetá."

Letenští podle něj i v Evropě dokazují, že dokážou odehrát skvělé partie se silnými protivníky. "Ale v zápasech venku to zatím výsledkově nedopadá," naráží Ščasný třeba na poslední představení v Turecku, kde Sparta prohrála v Istanbulu 2:3. "Šancí ale měla daleko víc. Je to o produktivitě, o proměňování šancí. To, co stačí v české lize, je na Evropu málo. Tam, když nedáte šance, soupeři vás potrestají," neváhá s úsudkem. Slavii přitom lze zařadit mezi celky s kvalitou evropského kalibru. "Sparta bude muset být efektivní, pak může vyhrát," předpokládá odborník.

Neuchýlí se ovšem při současné fazoně Sparty soupeř k tomu, že se ji bude snažit "rozkopat"? Naposledy panovala před derby také velká očekávání a realita byla velkým zklamáním. "To byl nechutný zápas," vzpomíná Ščasný.

Letenští podle něj nic podobného vyhledávat nebudou, natož, aby na podobný styl hry vsadili. "Ale pokud s tím vyrukuje soupeř, Sparta má sílu na to, aby na to reagovala. Má dostatečně široký a kvalitní kádr, to je další obrovské plus. Když už se ptáte na výhru Sparty v Edenu, tak znovu říkám, kdy jindy by to mělo přijít, než teď," dodává Ščasný s tím, že pohárový zápas nebude mít favorita.