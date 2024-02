Derby Slavia – Sparta: Nikdo hráče šetřit nebude, říká Polom. Slavia má lepší lavičku, tvrdí Ulich

Pražská "S" najela na velmi náročný program. Boje s giganty v Evropě, k tomu také ligová scéna, kde se každičké zaváhání trestá. Ve středu se navíc oba rivalové střetnou v rámci MOL Cupu. Naskýtá se tedy ideální příležitost dát hvězdám odpočinek a nasadit náhradníky? Podle Iva Ulicha (49), legendy Slavie, a Romana Poloma (32), dlouholetého hráče Sparty, to nehrozí.

"Z českého poháru se stala prestižní záležitost. Navíc je to derby. K žádnému podcenění nedojde, to by tam musely dát dorostenecké týmy," má v tomto bodě naprosto jasno Ulich.

Zvlášť u sešívaných je téměř nemožné určit, kdo je náhradník a kdo člen základní jedenáctky. "U Slavie to v podstatě nejde rozlišit," přikývl bývalý reprezentant. "Slavia má dvě srovnatelné jedenáctky. Porce zápasů je velká, kvalita tam musí být. Řekl bych, že je jedno, kdo zrovna nastoupí," dodal Ulich.

Přesně tento faktor Slavia demonstrovala v neděli proti Pardubicím. Po poločase byl stav 0:0 a byli to právě hráči ze střídačky, kteří duel rozhodli. Mojmír Chytil se prezentoval historickým hattrickem a zdatně mu sekundovali Lukáš Provod či Lukáš Masopust.

U Sparty je v tomto směru o poznání jasněji, základní jedenáctka je ustálená. Pokud by nehrály roli karetní tresty nebo zranění, víceméně každý fanoušek Letenských by ihned vyjmenoval, jaká by byla ideální základní sestava.

"Slavia je hodně variabilní, mnohdy až nečitelná. Její hráči jsou schopní zahrát všude a kdykoliv. Sparta má pozice více nadefinované, stejně jako složení základní sestavy. Tam vidím hlavní rozdíl," uvedl Roman Polom, produkt sparťanské akademie a někdejší hráč A-týmu.

Sparta dobře posílila

Scénář z minulé sezony, kdy byla Sparta závislá na ustálené jedenáctce, se ale neopakuje. Tomáš Rosický a spol. totiž přivedli velmi dobré posily, které dosahují kvalitou na základní sestavu.

"Sparta dělá v každém přestupovém období velký posun," souhlasil Polom. "Hráči, kteří přicházejí, jsou nesmírně zajímaví a nadstandardní. Určitě si je vědoma toho, že když tým něčeho dosáhne, je potřeba ho okysličit. Je to faktor, na který se někdy zapomíná. Když bych porovnal loňské a letošní jaro, je Sparta jednoznačně dál," dodal.

Stejně jako sešívaní, i parta Briana Priskeho v neděli ukázala, že protočený kádr má na to, aby uhrál tři body bez větších potíží. "Spartě se na Slovácku nehrálo nikdy dobře, ale kluci ukázali, že i když nastoupí v trochu jiném složení, tak mají sílu. Zvládli to dobře a ukázali si, že pomoct může kdokoliv z týmu," poznamenal Polom.

Slavia má širší kádr

Oba týmy tak ukazují, že široký kádr je nezbytný. "Stoprocentně. Tím, že hrajete evropské poháry, do toho i národní pohár, tak kádr potřebujete. Vždy se říkalo, že čím lepší lavička, tím lepší mančaft," prohlásil Ulich, dlouholetý hráč Slavie, ale také Borussie Mönchengladbach. "Slavia má širší kádr, i proto má papírově lepší lavičku," myslí si.

Ulich také dodal, že odehrát tak vypjatá utkání (společně s evropskými) během pár dní by sice s užším kádrem šlo, nicméně hrozila by rizika, která by mohla odpálit celou sezonu. "Trenéři se dívají i na zdraví hráčů. Fotbal je rychlejší a dynamičtější. Potřebujete zdravý kádr. Trenéři zátěž dávkují lépe než dřív, aby předešli zraněním," nechal se slyšet Ulich.

V principu se tak dá říct, že pojem náhradník nejde ani v jednom z týmů použít. "V současné době mají tyto týmy tak kvalitní a široké kádry, že bych si nedovolil o některém hráči říct, že je jen náhradník," potvrdil Polom.

I tak se ale dají čekat změny v základní sestavě oproti víkendovým zápasům. I proto, že výsledek pohárového derby může výrazně ovlivnit víkendové, které už se ponese v ligovém duchu.

"Sezona v Česku není tak dlouhá, oba týmy k tomu přistoupí na sto procent. Kdyby se Spartě povedly oba zápasy, tak je dál v poháru a udělá si bodový polštář na Slavii. A platí to i naopak, Slavia by smazala bodovou ztrátu. I proto nedává smysl, aby někdo vypustil středeční zápas," odmítnul Polom jakékoliv myšlenky na menší soustředění vzhledem k pohárovému utkání. "O žádném šetření hráčů nemůže být řeč," uzavřel.