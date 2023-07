Přípravy gigantů: Bellingham vstřelil první gól za Real, Arsenal nasázel pět branek Barce

Anglický talent Jude Bellingham (20) se poprvé od svého letního přestupu trefil za Real Madrid. A pomohl k výhře v přípravném utkání v Houstonu nad Manchesterem United 2:0. V dalším klání velkoklubů zvládl osmibrankovou přestřelku Arsenal, jenž přehrál Barcelonu 5:3. Kouč poražených Xavi Hernández se po utkání obořil na soupeřova kouče, krajana Mikela Artetu, za jeho přístup k utkání.

Bellingham, který přišel do Madridu v červnu z Borussie Dortmund za 103 milionů eur (zhruba 2,43 miliardy korun), otevřel svůj účet nádherným zakončením po pouhých šesti minutách. Stoper Antonio Rüdiger překvapil obranu United skvělým centrem, anglický mladík si jej jedním dotekem zpracoval a pak jemným obloučkem přes vybíhajícího brankáře Andrého Onanu (debutoval po přestupu z Interu Milán) rozvlnil síť.

Real Madrid – Manchester United 2:0

A po zápase se rozplýval. "Jsem šťastný, moc si to užívám. S takovými spoluhráči je fotbal radost. Třeba ten pas od Rüdigera? Nádhera... Doufám, že jsem taky něčím přispěl. Snad je tohle začátek něčeho velkého," přál si.

Krátce nato mohl brazilský reprezentant Vinicius Jr. zdvojnásobit madridské vedení, ale z osmi metrů přestřelil. Na druhé straně nedokázal trefit cíl z ostrého úhlu Marcus Rashford. V 89. minutě Real rozhodl o výhře, když Lucas Vazquez přihrál veteránovi Joseluovi, který ohromujícími nůžkami rozzářil NRG Stadium.

Arsenal poté v Los Angeles porazil španělského mistra Barcelonu 5:3. Rozhodlo se ve druhém poločase, do nějž kouč poražených Xavi poslal 11 nových hráčů. A londýnský klub nastřílel této sestavě tři góly, přičemž o dva rozdílové se postaral belgický reprezentant Leandro Trossard.

Začátek střetnutí na stadionu účastníka NFL Los Angeles Rams se zpozdil o 30 minut poté, co se autobus Arsenalu cestou na stadion zdržel v zácpě. Barcelona ovšem v minulých dnech řešila větší problémy, když kvůli střevní viróze hráčů musela zrušit sobotní přípravný duel s Juventusem.

Arsenal – Barcelona 5:3

A Xavi se i proto po utkání ostře pustil do Artety. "Řekl jsem mu, že jsem si připadal jako v zápase Ligy mistrů. Intenzita, kterou do toho Arsenal dal, nebyla pro přátelský zápas normální. Ovšem chápu, že každý chce vyhrát," uvedl sarkasticky a pokračoval: "Náš výkon mě nepřekvapil, vždyť jsme se sotva zbavili virózy, jejich ano. Třeba těch taktických faulů, které udělali... Všichni chceme soupeři konkurovat, ale je to přátelský zápas..."