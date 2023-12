Boxing Day a Premier League: Tradice začala během války, pomůže Manchesteru zpátky do sedla?

Je to tradice. Pohádky na televizních obrazovkách střídá fotbal a fanoušci v Anglii vyrážejí na stadiony. Boxing Day v podání Premier League nabízí už 125 let neuvěřitelnou porci zábavy. Čím je významný rok 1966, jakou roli hraje první světová válka, jak to má Manchester United a proč bude speciálně na Štěpána nejslavnější soutěži světa scházet Harry Kane (30)?

Zatímco v Německu, Španělsku či Itálii jde o Vánocích fotbal stranou, v Anglii je tomu naopak. Letos se dokonce podruhé v historii nejvyšší anglické soutěže hrálo na Štedrý den. Soupeření o body během dne Svatého Štěpána má však daleko větší tradici. Na tzv. Boxing Day, který se ve státech Commonwealthu slaví právě 26. prosince, hrají elitní kluby z Bristkých ostrovů už dlouhých 125 let.

Vůbec poprvé se v tento den hrálo údajně v roce 1888, kdy Preston North End zdolal Derby County. V dalších letech se ale fotbal na Boxing Day z kalendáře vytratil, přičemž natrvalo se v něm usadil až po první světové válce.

A to na počest Vánočního příměří, které se událo v roce 1914 na západní frontě. Němci a Britové na okamžik zapomněli, že proti sobě válčí a v rámci možností si užili kouzlo Vánoc – z bitevního pole zněly koledy a dokonce došlo i na fotbalový zápas. "Najednou někdo přinesl míč. Myslím, že to byl někdo z Němců," vzpomínal jeden z aktérů v dokumentu televize CNN.

V současné době je ale romantika upozaděna, neboť jde v první řadě o peníze. Ostatní elitní soutěže mají přestávku a Premier League je tak bez konkurentů, což ji staví do výsostné pozice – pozornost celého fotbalového světa se rázem upírá jen na ni. Společně s tím stoupá sledovanost, která přináší velké zisky z vysílacích práv a reklamy.

Boxing Day v číslech

Od památného prvního zápasu se na Boxing Day odehrálo více než čtyři tisíce zápasů. K nejvíce z nich (106) nastoupil s bilancí 45 výher, 22 remíz a 39 porážek. West Bromwich Albion. Napříč bohatou historií se 26. prosinci nejlépe vede Manchesteru United, který posbíral už 171 bodů (51-18-27).

Zatím nejkouzelnější "vánoční" kolo pamatuje rok 1963. Přesně před 60 lety totiž padlo v 10 zápasech nevídaných 66 branek. Bláznivý zápas se tehdy odehrál především na Craven Cottage, kde Fulham rozstřílel Ipswich Town 10:1. Zrovna v dobrém na tento den ale nevzpomínají ani fanoušci West Hamu, jejich ego totiž utrpělo debaklem 2:8 s Blackburnem.

Pokud se však zaměřímě na nedávnou minulost a budeme brát v potaz pouze formát Premier League, nasázel nejvíce gólů během Boxing Day Manchester City, když předloni zdolal tenisovým výsledkem 6:3 Leicester.

Vůbec poprvé během své profesionální kariéry bude mimo přímé dění Harry Kane. Anglický kanonýr, který v létě vyměnil Tottenham za Bayern Mnichov, přitom k Premier League a 26. prosinci obzvlášť neodmyslitelně patří. Je to totiž právě on, kdo drží rekord v počtu střelených gólů na Boxing Day – celkově jich ve sváteční čas nasázel 10.

Kompletní 19. kolo poběží až do 28. prosince. Livesport

Zatímco anglický reprezentant v roce 2023 svou sbírku nerozšíří, fanoušci toho nejlepšího klubového fotbalu se mají i tak na co těšit. Program tradičního fotbalového dne odstartuje ve 13:30 v Newcastlu, kde bude bojovat o důležité body Nottingham Forrest. Na úvodní duel navážou od 16:00 další dvě utkání, přičemž od 18:30 nastoupí Liverpool v Burnley. Úterý pak vyvrcholí skutečně velmi zajímavou bitvou, neboť od 21:00 změří síly Aston Villa s dosud nejúspěšnějším klubem Boxing Day Manchesterem United.