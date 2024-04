Chelsea na nevídaný obrat navázala ztrátou na půdě posledního. Tottenham už je čtvrtý

Chelsea nedokázala potvrdit velkolepý obrat proti Manchesteru United a ve 32. kole Premier League pouze remizovala se Sheffieldem United 2:2. The Blues se přitom dostali stejně jako proti Rudým ďáblům brzy do vedení, když se po rohovém kopu prosadil Thiago Silva a ačkoliv po domácím vyrovnání šli ve druhé půli znovu do trháku, vaz jim zlomil gól Olivera McBurnieho ze třetí minuty nastaveného času. Tottenham doma nezaváhal a Nottingham vyprovodil 3:1 a o skóre se posunul před Aston Villu na čtvrté místo zajišťující Ligu mistrů.

Londýnský celek začal aktivně, což potvrdil Noni Madueke únikem po straně, z úhlu však Iva Grbiče nepřekvapil. Vybojoval alespoň rohový kop, který rozehrál Conor Gallagher na nabíhajícího Silvu a ten nikým nenapadán umístil balon k levé tyči.

Žiletky ukázaly ofenzivní choutky až po půlhodině hry. Dalekonosnou ránu Gustava Hamera ještě dokázal Djordje Petrovič zlikvidovat, o pár chvil později si však neporadil se zakončením z úhlu a Jayden Bogle vyrovnal.

Po poločasové přestávce mohly Žiletky otočit vývoj duelu. K hlavičce se totiž procpal McBurnie a jen těsně minul pravou tyč. Domácí rozhodně nehodlali nechat favorita v klidu, což ukázal i Hamer, jenž se odhodlal k ráně zpoza vápna, ale také mířil nepřesně.

Nakonec to byli Londýňané, kdo se prosadil. Madueke podnikl povedené sólo, při jehož konci dělovkou propálil vše před sebou. Cole Palmer, jenž střelci asistoval, mohl po chvíli navýšit vedení. Proti jeho povedené ráně pod břevno vytáhl ještě lepší zákrok Grbič.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

V závěru zachránil Petrovič svůj tým po hlavičce Jacka Robinsona. Srbský gólman ovšem zůstal krátký na ránu McBurnieho z bezprostřední blízkosti a The Blues v závěru ztratili vítězství. Chelsea tak na působivou otočku navázala ostudnou remízou s posledním celkem tabulky.

Jako první překvapivě zahrozili hosté, když si Murillo všiml vyběhnutého Guglielma Vicaria a vypálil, i když se nacházel jen pár metrů před vlastním vápnem. Ambiciózní pokus skončil těsně vedle tyče. Nakonec se brazilský bek do brány přece jen trefil, naneštěstí pro něj ale srazil centr ze strany za záda vlastního gólmana. Zvýšit mohl Brennan Johnson, jenže zblízka namířil jen do Matze Selse.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Zaváhání hosté využili vzápětí, když se z podobné pozice na druhé straně nemýlil Chris Wood. Ještě hůř mohlo být pro Tottenham po půlhodině hry. Ryan Yates vyslal zpoza vápna pumelici, kterou Vicario vyrazil jen k Woodovi. Zkušený útočník ale prázdné brány nevyužil a napálil balon do tyče. Na druhé straně se rozezvučela branková konstrukce také, když sražený centr Johnsona skončil na břevně.

Druhý poločas začal ve vysokém tempu, když už po pár desítkách sekund pálil Pierre-Emile Höjbjerg zpoza vápna. Fanoušci se už zvedali radostí ze sedadel, ale proti ráně do šibenice se natáhl Sels. Méně starostí měl následně belgický gólman s pokusem Johnsona, jenž sice pálil po centru ze strany do odkryté brány, avšak prostor mezi tyčemi vůbec netrefil.

Nakonec to byli přece jen Kohouti, kteří udeřili. Micky Van de Ven překvapil soupeře nádhernou pumelicí z dálky poslanou přesně do levé šibenice. Klid na kopačky hráčů v bílých dresech přidal po chvíli Pedro Porro z povedeného voleje. Ve zbývajícím čase domácí soupeře k ničemu nepustili, naopak ještě mohl skórovat Heung-Min Son, když se uvolnil, ale jeho projektil vyrazil Sels na tyč.