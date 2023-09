FPL před 7. kolem: Nerovný boj hráčů se zraněními pokračuje. V ohrožení jsou Saka či Isak

Přestože tento týden nebyly na programu žádné zápasy evropských pohárů, dorazila z klubů Premier League vlna zranění hráčů Fantasy Premier League. Velkou část z nich mají na svědomí zápasy Carabao Cupu, ale některá z nich jsou pozůstatky z předchozího kola. Tento víkendový přehled proto bude téměř výhradně lékařskou zprávou.

Začněme však pohledem na Erlinga Haalanda (14,1), kapitána pro nadcházející kolo. K logickému kroku, který by Nora připravil o pásku na ruce, zatím nedošlo, a i když to začíná být únavné, v tomto ohledu se ani v nadcházejícím kole nic nemění. Na rozdíl od mnoha jiných hráčů si Haaland nestěžuje na žádné zranění, a navíc hraje na půdě Wolves, kteří nepatří mezi ligové lídry. Není nad čím přemýšlet.

Rozsáhlá marodka

Je čas jít od klubu ke klubu a podívat se, jaká je situace na marodkách. Zranění jsou tento týden hlavním tématem všech hráčů FPL a jejich počet je opravdu zarážející. Nejdůležitější na tom všem je samozřejmě zdravotní stav hráčů, nikoli počet získaných bodů. Při pohledu na počet zápasů a utkání, které se objevují v rozpisu týmů Premier League, se člověk děsí pomyšlení, co bude následovat.

Zde jsou nejoblíbenější hráči, o jejichž startech v tomto týdnu panují pochybnosti. Bohužel jsme se většinou na předzápasových tiskových konferencích od jejich manažerů nedozvěděli přesné informace o zdravotním stavu hráčů. Jejich konference se konaly před pátečními tréninky týmů a většina z nich jako obvykle řekla: "XYZ není plně připraven hrát, ale ještě máme trénink, tak uvidíme. Budeme ho sledovat a zítra se rozhodneme". Hráči FPL tak budou v tomto kole nuceni hrát ruletu. Vsadíte na červenou, nebo černou barvu?

Bukayo Saka (8,7) – Angličan v předchozím ligovém utkání proti Tottenhamu odkulhal a v závěru opustil hřiště, v sestavě pro utkání Ligového poháru s Brentfordem pak chyběl. Stav k pátečnímu ránu: do tréninku se ještě nevrátil. Zdá se, že v jeho případě můžeme počítat maximálně s tím, že střetnutí s Bournemouthem začne na lavičce náhradníků. O vážnějším zranění však nemůže být řeč, takže s jeho prodejem není třeba spěchat.

James Maddison (7,9) – Hlavní dirigent v týmu Tottenhamu také odnesl severolondýnské derby lehkým zraněním a jeho start je nejistý, jenže na rozdíl od Saky už stihl s týmem trénovat. Vzhledem k důležitosti nadcházejícího zápasu, a to mluvíme o střetnutí s Liverpoolem, se jeho start od první minuty zdá být poměrně pravděpodobný. Pokud naopak začne na lavičce, měl by se na trávník podívat ve druhém poločase.

William Saliba (5,2) – Zraněními sužovaný obránce Arsenalu si v týdnu stěžoval na pohmožděninu, která ho vyřadila ze hry v zápase s Brentfordem. "Budeme ho sledovat a uvidíme zítra". Tato věta hráčům FPL neposkytuje téměř žádné informace. Saliba je lídrem obrany Kanonýrů, takže Mikel Arteta ho jistě bude chtít vidět hrát, ale pokud nebude připraven, bude o nadcházejícím víkendu jednoduše odpočívat.

Sven Botman (4,7) – Holanďanem se minulý týden postaral o celkem zajímavou historku. Do médií poměrně rychle prosákly zprávy, že není v sestavě týmu pro venkovní zápas proti Sheffieldu Wednesday, ale žádné zranění nebylo znát. Ukázalo se, že Botman ztratil klíče, a proto na výjezd neodcestoval. Do Sheffieldu nakonec dorazil samostatně a v zápase svého týmu nastoupil. Tentokrát si stěžuje na lehké zranění, Eddie Howe zvažuje jeho absenci, ale hráči FPL spíše cítí Holanďanovu přítomnost v základní jedenáctce Magpies pro zápas s Burnley.

Alexander Isak (7,6) – V týmu Newcastlu se tento týden začala zranění šířit jako viróza. Howe na konferenci po utkání s Manchesterem City uprostřed týdne jmenoval více než polovinu kádru a mluvil o samotných zraněních po bitvě s týmem Pepa Guardioly. Mezi nimi byl i Švéd, o jehož startu se pochybuje. Podobná situace se však týká i jeho konkurenta v sestavě – Calluma Wilsona (7,8). S největší pravděpodobností tedy nastoupí hráč, který na tom bude zdravotně lépe.

Ben Chilwell (5,6) – Zde alespoň nemáme pochybnosti, i když chybí dobré informace. Objev začátku sezony v FPL je na několik týdnů mimo hru kvůli svalovému zranění. Tuto informaci potvrdil Mauricio Pochettino, takže pokud má někdo Chilwella v týmu, vyplatí se poohlédnout po jeho náhradě.

Co se týče zranění vysoce postavených hráčů, je to naštěstí vše. Nezapomeňte, že barvy ve hře, kterými její tvůrci sdělují šance hráčů na hru, jsou jednoduše převzaty ze slov jejich manažerů na tiskových konferencích. Ty si můžete vyložit po svém a informace o 75% šanci na start není žádným velkým odkazem. Osobně si myslím, že většinu hráčů z výše uvedeného seznamu v tomto kole na hřišti uvidíme.

Nebude však hrát ani několik dalších hráčů, kteří jsou z hlediska FPL důležití. Nicolas Jackson (6,9) absurdně viděl již pátou žlutou kartu v sezoně, takže ho čeká odpočinek, Rodri (5,6) pauzíruje za stejně absurdní (i když dost hloupou), ale plně zaslouženou červenou kartu a Evan Ferguson (6,0) si stěžuje na nemoc. Situace je dynamická.

Koho koupit?

Jako každý týden vás zvu k přečtení nákupních rad, které dávám se svými českými kolegy.

Moussa Diaby (6,6) – V týmu Aston Villy má vyšší hodnocení xG+xA než on pouze Ollie Watkins (7,9). Francouz je však efektivnější v soubojích a v prvních kolech byl největší hrozbou ve vápnech soupeřů. Aston Villa hraje trochu rozháraně, protože dokázala prohrát v Konferenční lize s Legií a v lize už má na kontě dvě porážky.

Carlton Morris (5,5) – Koho by napadlo doporučit hráče Lutonu už pro sedmé kolo? Poněkud šílený plán, ale má své vysvětlení. Morris je jediným spolehlivě skórujícím hráčem svého týmu, protože kope pokutové kopy. Luton navíc hraje Double Gameweek, díky čemuž je tato nestandardní možnost opravdu k zamyšlení. Nebo ještě lépe, mějte plán, jak se ho ze sestavy brzy zbavit.

Jarrod Bowen (7,1) – Není to zrovna oblíbená volba, ale Bowen ve stínu jiných hvězd vstřelil v této sezoně už čtyři góly a na jeden přihrál. V tomto kole nastoupí proti Sheffieldu, který naposledy inkasoval osm gólů, a poté se bude až do Vánoc spíše vyhýbat nejsilnějším soupeřům.

Filip Novák (hlavní analytik 11Hacks)

Abdoulaye Doucouré (5,5)

Pokud se nechystáte držet svoji první wildcard až do 19. hracího týdne, pravděpodobně ji využijete někdy mezi tím aktuálním a desátým, abyste co nejlépe využili zlepšení losů některých důležitých týmů. Proto přišlo na řadu období, kdy se možná díváte po krátkodobých volbách s vysokým potenciálem. Zatímco minulý týden padlo doporučení na Jamese Tarkowskiho, který se odvděčil ziskem 14 bodů, i tentokrát se podíváme na hráče Evertonu. Zatímco v loňské sezoně plnil Doucouré roli osmičky, v té aktuální se jako druhý nejvytíženější hráč v poli pohybuje těsně pod hrotovým útočníkem, a to se zákonitě projevilo také na jeho ofenzivních číslech. Podle metriky očekávaných branek i asistencí se dokonce pohybuje na úrovni Juliana Álvareze z Manchesteru City. Everton v nadcházejících kolech čekají duely s Lutonem s Bournemouthem, oba navíc v domácím prostředí.

Moussa Diaby (6,6)

Ačkoli série skvělých zápasů Aston Villy se naplno rozjede až v osmém kole, kdy zavítají na hřiště Evertonu, její hráči nejsou špatnou volbou ani v sedmém kole. V něm tým Unaie Emeryho přivítá na domácí půdě Brighton. Ten se sice může chlubit druhým nejlepším ligovým útokem podle metriky vytvořených očekávaných branek, ale zároveň také až 12. defenzivou podle těch povolených, neboť tým inkasuje 1,63 xG na jeden zápas. Moussa Diaby má v útoku Aston Villy své pevné místo, je největší kreativní silou svého týmu a navrch se dostává do slušných palebných pozic. Nadcházející los by měl jeho dovednosti ještě více umocnit. Se svojí cenovkou £6,6 milionu je velmi hodnotným fantasy pickem.

Matty Cash (4,8)

U Aston Villy ještě zůstaneme. Její pravý bek Matty Cash totiž patří mezi nejofenzivnější obránce aktuálního ročníku Premier League. V úvodních šesti kolech si zatím udržuje 0,31 xG na jeden zápas, což je číslo, za které by se nemusela stydět ani většina ligových křídel. Cash se dostal už k 13 střelám, z toho 10 uvnitř soupeřova vápna a vstřelil 2 branky. Kromě Brightonu čeká Villu v následujících kolech také Wolves, West Ham, Luton, Nottingham, Fulham, Spurs a Bournemouth.

Radim Horák (jeden z nejlepších Čechů hrajících v FPL)

Carlton Morris (5,5)

Máme tady první double gameweek sezony a jediným hráčem, do kterého bych byl ochoten investovat peníze a využít transfer, budeme-li hovořit o Lutonu a Burnley, je útočník The Hatters Carlton Morris. Ten si v minulém kole připsal gól z penalty, k tomu nastřelil tyč, výkony Lutonu se rovněž řečí čísel začínají zvedat. V dvojzápase proti Evertonu a Burnley by mu měl stačit i jeden zásah k připsání hezkých 10 a více bodů. Pro manažery, kteří mají v kádru vykartovaného Jacksona z mého pohledu vhodná náhrada, zejména pokud plánujete v nejbližších kolech využít wildcard a tým přeskupit.

Anthony Gordon (5,6)

Po zranění Harveyho Barnese se na levém křídle útoku Newcastlu otevírá cesta pro Anthonyho Gordona. Straky budou s ohledem na zápasy Ligy mistrů sestavu rotovat, Gordonova minutáž by však měla jít nahoru. Anglický záložník si zatím v sezoně připsal 2 góly a 3 asistence, okem diváka se jeví velmi dobře. Newcastle čeká na domácím stadionu Burnley, los v dalších kolech je rovněž příznivý. Potřebujete-li ušetřit peníze v záloze, Gordon v cenovce 5,6 milionu nabízí dobrou alternativu. Pozor, má na svém kontě 4 žluté karty, po páté následuje jednozápasová stopka.

Abdoulaye Doucouré (5,5)

Na závěr jeden rozdílový hráč, kterého vlastní necelé 1% manažerů. Mnoho manažerů plánuje využít wildcard během příští reprezentační pauzy, tedy před 9. kolem. Everton do té doby čekají dva domácí zápasy – proti Lutonu a Bournemouthu. Doucouré si v posledních třech zápasech připsal dva góly, proti Brentfordu v minulém kole navíc trefil břevno. Pohybuje se v nebezpečném prostoru hned za útočníkem a mezi všemi záložníky v lize je na druhém místě v počtu velkých šancí. Pokud se nebojíte jít do rizika a vsadit na hráče Evertonu, francouzský záložník má k rozšíření svého konta ideální soupeře.