FPL před 19. kolem: Je tady Boxing Day. Haalandův návrat je nejistý, páska patří Salahovi

Jsou sice svátky, ale Premier League jako každý rok čeká tradiční Boxing Day. Co to znamená pro hráče Fantasy PL? Ve hře jsou další body, je však třeba lehce poupravit sestavy. Veselé Vánoce a hodně štěstí všem manažerům!

Přece jen jsou Vánoce a každý chce tento čas strávit s rodinou a trochu si odpočinout od každodenního životního tempa. Nemá tedy smysl v tuto chvíli řešit složité rozbory týkající se Fantasy Premier League. Je třeba zmínit, že tento text vznikl ještě před koncem 18. kola. Je to proto, že se v Anglii rozhodli pro zápas na Štědrý den, kdy Wolves nastoupili proti Chelsea.

Komu dát pásku?

Krátce po Vánocích se anglický mistr, který teprve nedávno ovládl i MS klubů, vrací do ligového dění, i když bez Erlinga Haalanda (13,9) v sestavě. Norský reprezentant sice v Saúdské Arábii nechyběl, ani jednou však nebyl na lavičce náhradníků. Není tedy známo, jaký je jeho zdravotní stav a zda bude moct proti Evertonu nastoupit. Už brzy se ale určitě vrátí na hřiště.

Svěřit mu kapitánskou pásku je však poměrně riskantní a mnohem uvážlivější bude zvolit kapitánem Mohameda Salaha (13,3). Egypťan pojede na druhý svátek vánoční do Burnley, které sice vyhrálo 2:0 nad Fulhamem, ale stále je považováno za jeden z nejhorších týmů PL.

Žádné další výběry nejsou na obzoru. Heung-Min Son (9,8) nastoupí proti Brightonu, zatímco Ollie Watkins (8,8) proti Manchesteru United. V jejich případě se tedy nejedná o zápasy, ve kterých byste od nich mohli očekávat mnoho bodů.

Tsimikasův konec

Krátce po zranění Andyho Robertsona (6,4) se mnoho hráčů FPL rozhodlo koupit Kostase Tsimikase (4,9). Bylo to rozumné rozhodnutí, protože Řek měl za svou cenu poměrně jistou sestavu v jednom z nejlepších týmů ligy. Jeho mise však skončila ještě předtím, než se Skot vrátil na hřiště.

V zápase s Arsenalem se Tsimikas dostal do souboje s Bukayem Sakou (9,0) a poté se srazil s trenérem Jürgenem Kloppem. Po celé nešťastné události opustil hřiště s bolavým ramenem. Vypadá to, že ho čeká delší pauza, přes kterou ho nemá smysl držet v sestavě.

Vyloučení Palmera

Kvůli svému nepříliš chytrému chování v utkání s Wolves bude na Svatého Štěpána odpočívat Cole Palmer (5,6), který si musí odpykat trest za počet žlutých karet, které v této sezóně obdržel. Ve svých sestavách ho má téměř čtvrtina hráčů FPL a Angličan tak přijde o atraktivní domácí zápas proti Crystal Palace. Palmer má však v nejbližších dnech poměrně snadný program, není ho tedy proč prodávat a stačí ho zastrčit na lavičku.

Koho koupit?

V ligovém kalendáři vstupujeme do poměrně složitého období. V nadcházejícím čase bude chybět zápas, který by byl pro hráče FPL snadnou volbou. Tím máme na mysli zápas s jasným favoritem, jehož hráče se vyplatí mít ve svém týmu. Navíc je nyní program nabitý k prasknutí a dá se očekávat, že i někteří lídři našich týmů výjimečně usednou na lavičku, aby si trochu odpočinuli. Koho tedy můžeme před vánočním kolem doporučit?

Gabriel (4,9) – Obránce Arsenalu je po špatném vstupu do sezony, kdy začínal mezi náhradníky, nyní jistým bodem obrany Kanonýrů a v utkání s Liverpoolem se zapsal do střelecké listiny. V prvních kolech jeho cena klesla pod 5 milionů a svěřenci trenéra Mikela Artety budou v následujících kolech hrát proti týmům z nižších pater tabulky. Na vánočně-novoroční období to není špatná volba.

Dominic Solanke (6,9) – Střelec posledního hattricku v Premier League. Útočník Bournemouthu vstřelil před týdnem gól, ale ve FPL dostal nula bodů, protože střetnutí s Lutonem bylo odloženo poté, co Tom Lockyer zkolaboval na hřišti. Nyní je však zpět, proti Nottinghamu vstřelil nesmírně důležitý hattrick a na Boxing Day nastoupí proti Fulhamu, který není proslulý dobrou defenzivní hrou. Pokud hledáte útočníka a nemáte ještě Solankeho ve svém týmu, je jasnou volbou.

Richarlison (6,7) - Brazilec je ve zdaleka nejlepší formě od svého přestupu ke Kohoutům. V posledních třech zápasech vstřelil čtyři góly a jeho místo v sestavě je nezpochybnitelné, zvláště když se Son chystá odjet na Asijský pohár. Richarlison si do konce roku ještě zahraje proti Brightonu a Bournemouthu, takže je možné jeho nákup přehodnotit.

Radim Horák (jeden z nejlepších Čechů hrajících v FPL)

Trent Alexander-Arnold (8,3) – Žádný hráč v posledních šesti hracích kolech nenahrál více bodů, než Alexander-Arnold (51). Jeho cenovka v posledních týdnech letí nahoru, a přestože se zdá 8,3 milionu jako vysoká cena za obránce, TAA bodoval v posledních 9 z 10 zápasů. Ze zápasů Liverpoolu je patrné, že se dostává do výrazně lepších pozic, než tomu bylo v úvodu sezony, kdy hrál klasického pravého obránce. V zápase proti Arsenalu si připsal asistenci na gólu Salaha, v další obrovské šanci trefil břevno. Věřím, že anglický reprezentant potvrdí formu a v zápase na Turf Moor si připíše opět minimálně asistenci.

Gabriel (4,9) – Na čele Premier League se o Vánocích vyhřívá londýnský Arsenal. Ten nyní čeká série čtyř zápasů s poměrně přijatelnými soupeři – West Ham, Fulham, Crystal Palace a Nottingham Forest. Obrana Gunners je momentálně nejlepší v lize a považuju za dobrý tah, mít ve svém FPL týmu alespoň jednoho obránce červenobílých. Nejstabilnější pozici má stoperská dvojice Saliba-Gabriel, přičemž druhý jmenovaný se střelecky prosadil na hřišti Liverpoolu a je o šest desetin levnější. V předchozích šesti kolech se dostal čtyřikrát do zakončení hlavou, Francouz ani jednou, připsal si osm dotyků s míčem v pokutovém území oproti dvěma od Saliby. Za 4,9 jasná volba do dalšího průběhu sezony.

Julián Álvarez (6,8) – Podle posledních informací se Erling Haaland po zranění stále nezapojil do plného tréninku s týmem, jeho místo v útoku by tak měl opět zaujmout Julián Álvarez. Argentinec se v Premier League poslední zápasy trápí, na gól čeká od 9. kola, nicméně ve finále Mistrovství světa klubů se blýskl dvěma brankami a jednou asistencí proti brazilskému Fluminense. Citizens si po sérii zaváhání nemohou dovolit další zbytečnou ztrátu bodů, a přestože je čeká v dobré formě hrající Everton, věřím, že si poradí. Poté navíc přijde domácí zápas se Sheffieldem United a v dohledné době (pravděpodobně v únoru) dohrávka odloženého zápasu s Brentfordem a double gameweek.