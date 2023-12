FPL před 18. kolem: Blíží se vánoční šílenství, šlágr nemusí nutně slibovat bodové hody

Fantasy Premier League nám v posledních předvánočních dnech nadělila spoustu starostí. Nadcházející kolo, které uzavře na Štědrý den zápas mezi Chelsea a Wolves, rozhodně nebude jednoduché. Svátky klidu jsou však za rohem a tudíž je čas se usmívat. Snad k tomu bude dostatek důvodů i v "manažerském životě".

První zmatky způsobuje Manchester City, konkrétně Erling Haaland (13,9) a jeho zdravotní stav. V minulém kole útočník Citizens proti Crystal Palace nehrál, přestože ve FPL figuroval v mnoha sestavách. O tomto víkendu už si nikdo nebude lámat hlavu nad tím, zda bude hrát, protože Manchester City je v Saúdské Arábii, kde se účastní mistrovství světa klubů. Jak tedy žít bez Haalanda?

Tradiční otázka

Hodně manažerů si neví rady, komu při absenci norského reprezentanta navléknout kapitánskou pásku. Nebude to snadné rozhodování, neboť Mohamed Salah (13,2) má před sebou neuvěřitelně těžký zápas proti vedoucímu týmu tabulky Premier League Arsenalu. To je mimochodem další starost, jejíž řešení nás před tímto kolem čeká.

Za těchto okolností se jako dva hlavní kandidáti na roli kapitána jeví Heung-Min Son (9,8), jehož Tottenham se doma utká s rozjetým Evertonem, a Ollie Watkins (8,7), který bude čelit doma Sheffieldu United s novým manažerem.

Pravděpodobně nebude nouze ani o rizikovější varianty a některé hráče neodradí ani těžký zápas Liverpoolu. Jednoduše budou věřit Salahovi, který v domácích zápasech přinášel body velmi pravidelně, i když minulý víkend proti Manchesteru United zklamal, což nad jeho kandidaturou vznáší další otazník.

Zápas Liverpool - Arsenal

Ze šlágru Premier League by vás mohla bolet hlava. Těsně před Vánoci půjde o vynikající střetnutí, které se nemusí nutně promítnout do mnoha bodů v FPL. Zvlášť když Manchester City a Brentford v tomto kole stojí a manažeři jsou tak nuceni jejich hráče posadit na lavičku náhradníků.

Více než polovina hráčů má v kádru Salaha a Bukaya Saku (9,0), jenž má navíc více než 50% úspěšnost. Je tak velmi pravděpodobné, že budou oba bodovat. To by však znamenalo, že ani jeden z týmů neudrží čisté konto, přesto mnoho sestav obsahuje Williama Salibu (5,5), Gabriela (4,9), Kostase Tsimikase (4,9) nebo Trenta Alexandera-Arnolda (8,2).

Mnoho hráčů bude mít v sestavě dva, tři nebo i více hráčů z tohoto zápasu a těžko od všech očekávat dobré výsledky. Body jednoho hráče totiž často ovlivní ztrátu někoho jiného.

Koho koupit?

Přejděme však k přestupům. O koho se vyplatí opřít před 18. kolem a začátkem vánočního šílenství?

Djordje Petrovič (4,5) – Kdo by to byl řekl, že někdy ukážeme na srbského brankáře Chelsea. Robert Sanchez (4,7) utrpěl zranění, které ho vyřadilo na několik týdnů. Blues v nejbližších dnech nového gólmana nepřivedou a vzhledem ke zdravotním i herním problémům Alphonse Areoly (4,2) a nejisté situaci mnoha dalších hráčů na tomto postu vypadá nákup Srba rozumně. Chelsea se do konce roku utká s Wolves, Crystal Palace a Lutonem.

Ezri Konsa (4,5 ) –Jjediný jistý bod Aston Villy v obraně, který může hrát ve středu i na jejím kraji. Matty Cash (4,7) nemá místo v sestavě jisté a Lucas Digne (4,7) bojuje o své místo s Alexem Morenem (5,0). Naopak o výkonech Paua Torrese (4,7) se dá pochybovat. Konsa by měl mít místo jisté a Villans odehrají dva z následujících tří zápasů doma proti Sheffieldu a Burnley. Od týmu Unaie Emeryho se dá očekávat čisté konto.

Dejan Kulusevski (7,2) – Švéd se v posledních čtyřech kolech objevil ve dvou zápasech, během nichž se blýskl gólem a asistencí. V sestavě má jisté místo bez ohledu na Sonův odjezd na Asijský pohár. Kulusevski je v týmu druhý, co se týče počtu střel, a góly dává velmi neokázalým způsobem, neboť ukazatel xG říká, že by měl mít o dva zásahy méně. V následujících třech přátelských zápasech nastoupí proti Evertonu, Brightonu a Bournemouthu a jeho pravidelné příspěvky by mohly být v období Vánoc a Nového roku velmi cenné.

Radim Horák (jeden z nejlepších Čechů hrajících ve FPL)

Ezri Konsa (4,5) – V 18.kole bych zaměřil svoji pozornost na Aston Villu, která se pyšní bilancí 8 domácích zápasů a 8 výher, přičemž počet obdržených gólů má pouze pět. V ideálním případě bych doporučil investovat do ofenzivnějších krajních beků, Lucas Digne na levé straně i Matty Cash na straně druhé však nemají do budoucna stoprocentní jistotu základní sestavy. Tím se okruh zúžil především na duo Pau Torres a Ezri Konsa. Jelikož start prvně jmenovaného je k dnešnímu dni kvůli zranění nejistý, ve středu netrénoval, volím anglického reprezentanta Konsu, který je v ceně 4,5 milionu dobrou vstupenkou do obrany třetího týmu soutěže. Do Villa Parku přijede v pátek nováček soutěže Sheffield United, se kterým by si měli Villans poradit s nulou vzadu.

Richarlison (6,7) – Jako znovuzrozený působí Brazilec Richarlison při svém návratu po zranění. V zápasech proti Newcastlu a Nottinghamu Forest si připsal tři branky a výrazně tak pomohl svému týmu ke dvěma cenným výhrám. Co je důležité, brazilský reprezentant momentálně nastupuje na pozici devítky, což FPL manažeři u záložníků vždy rádi vidí. Spurs změří síly s Evertonem, Brightonem a Bournemouthem, po zápase s Cherries navíc odjede na Asijský pohár Heung-Min Son, opora Tottenhamu. Je velmi pravděpodobné, že právě Richarlison bude patřit k těm hráčům, kteří by jej měli nahradit a v lednu tak bude jednou z lákavých alternativ do většiny fantasy sestav.

Ollie Watkins (8,7) – Už svůj devátý ligový zásah v letošní sezoně si připsal v minulém kole Ollie Watkins, který se trefil do sítě svého bývalého zaměstnavatele z Brentfordu. Vzhledem k tomu, že Manchester City v GW18 svůj zápas hrát nebude, Erling Haaland je navíc ve stavu zraněných, anglický reprezentant je pro mě hlavní kandidát na kapitánskou pásku v tomto kole. Soupeřem Villans bude Sheffield United a ačkoliv očekávám pod novým manažerem Chrisem Wilderem zlepšení tohoto týmu, Watkins je momentálně společně se Solankem na špici ve statistice střeleckých pokusů i očekávaných gólů, což by měl v domácím zápase proti nováčkovi soutěže potvrdit a zapsat na své konto jubilejní desátou branku.