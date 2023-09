FPL před 6. kolem: Snad bude tento týden lepší. Nákupy? Obránce Newcastlu i hoši ze City

Minulý víkend hráče Fantasy Premier League rozhodně nepotěšil, a tak nezbývá než doufat, že po hubeném kole přijdou fotbalové hody. Co nás vlastně v nejbližších dnech čeká na virtuálních trávnících?

Pokud někdo z vás v minulém kole vyválčil solidní skóre, řekněme více než 55 bodů (i když to obvykle vůbec neznamená velký úspěch), pak patříte do opravdu úzké skupiny šťastlivců a určitě jste to pocítili i na svém postavení v ligových tabulkách.

Téměř všichni hojně využívaní hráči zklamali. Erling Haaland (14,1) získal šest bodů, zatímco stejně si vedl Bukayo Saka (8,7). Není to sice moc, ale aspoň něco.

A co ostatní? Pervis Estupiňán (5,3) neodehrál ani minutu, Kaoru Mitoma (6,5) zaznamenal jeden bod, stejně jako James Maddison (7,9). Marcus Rashford (8,9) získal dva body, zatímco Ben Chilwell (5,7) sice hrál, ale nebodoval. Z nejvíce angažovaných hráčů se vymykal pouze Kieran Trippier (6,5) s osmi body. Byly to opravdu těžké časy.

Koho za kapitána?

Našlo se poměrně dost odvážlivců, kteří se při pohledu na domácí zápas proti Sheffieldu United rozhodli dát pásku Maddisonovi nebo Heung-Min Sonovi (9,1). To je nakonec bolelo, protože Kohouti se proti slabšímu soupeři dlouho trápili a výše zmíněná dvojice nepředvedla nic. Na druhou stranu Haaland měl na programu proti West Hamu potenciálně těžší venkovní zápas. Mohl dát tři, čtyři góly, ale skóroval jen jednou.

Jak je to s kandidáty na kapitána v dalším kole? Haaland bude hrát doma proti Nottinghamu a jediným rizikem je jeho možný odpočinek na lavičce náhradníků. Arsenal a Tottenham hrají proti sobě, takže jejich hráči jsou mimo hru. Liverpool má doma West Ham, ale je Mohamed Salah (12,5) variantou hodnou pro odstavení Haalanda? Určitě ne.

Co se děje po pohárech?

Poprvé v této sezoně se nejlepší evropské týmy utkaly v evropských pohárech. Zaměřme se tedy na ty, které se představily v Lize mistrů. Manchester City se neobešel bez problémů, nakonec však porazil Crvenou Zvezdu 3:1. Nejdůležitější zprávou tohoto střetnutí z pohledu FPL je určitě zranění Bernarda Silvy (6,4), které ještě více omezuje rotaci v týmu Pepa Guardioly a dává prostor dalším hráčům.

Arsenal předvedl po šestileté pauze v nejlepší klubové soutěži světa skvělý výkon a roznesl PSV 4:0. O góly se postarali Gabriel Jesus (7,9), Bukayo Saka, Leandro Trossard (6,6) a Martin Odegaard (8,5). Jediným problémem Kanonýrů je zranění Gabriela Martinelliho (7,9), které si přivodil v minulém kole proti Evertonu. Pokud ho máte na soupisce, stojí za to zvážit jeho prodej.

Newcastle podal proti Milánu možná až podprůměrný výkon, na San Siru každopádně vybojoval bezbrankovou remízu. Trenér Eddie Howe se rozhodl pro Alexandra Isaka (7,6) od první minuty, zatímco Callum Wilson (7,8) a Harvey Barnes (6,4) začali zápas na lavičce. To by mohlo předznamenat jejich nasazení v příštím kole Premier League, ale Straky svou hrou nenadchly a je lepší k nim přistupovat opatrně. Na druhou stranu jejich obrana udržela čisté konto a to je jistě důležitá zpráva.

A konečně Manchester United. Svěřenci trenéra Erika ten Haga po dalším špatném výkonu prohráli s Bayernem Mnichov 3:4. Po jedné asistenci si připsali Marcus Rashford a Bruno Fernandes (8,4) a nečekaný double v podobě dvou branek zaznamenal Casemiro (5,4). Od Brazilce a Rudých ďáblů celkově se však zatím příliš bodů čekat nedá.

Koho koupit?

Více odstavců jsme chtěli věnovat situaci v Manchesteru City, jednodušší však bude doporučit několik jeho hráčů. Guardiola si stěžuje na spoustu zranění, což znamená, že bude trochu více nucen držet se stejných jmen.

Julian Álvarez (6,9)

Ano, v jeho případě neobjevujeme Ameriku, ale povinnost se zde musí splnit. Argentinský mistr světa je v této sezoně v týmu Citizens jakýmsi zjevením – kombinuje asistence se střílením gólů a zdá se, že je pro dobré fungování ofenzivy úřadujícího mistra nezbytný. Impulzivní manažeři proto prodávají Nicolase Jacksona (7,0) a obracejí se k Argentincovi. Dva góly v Lize mistrů jen zvýšily očekávání.

Jeremy Doku (6,5)

Poněkud netypická volba, ale přesto je vzácné, aby někdo přišel do silného týmu Manchesteru City s takovou brilancí a sebevědomím. Guardiola přiznal, že Belgičanovi v prvním zápase chyběla odvaha, ale před týdnem proti West Hamu to byl právě on, kdo vstřelil veledůležitý gól hostů. Proti Crvené zvezdě začal na lavičce, ale ještě před přestávkou nastoupil za zraněného Silvu a měl by tak získat místo v sestavě.

Sven Botman (4,6) - Investice Newcastlu do hráčů by měla být poměrně jistá, i když se soustředí pouze do defenzivních hráčů. Nizozemec se hned po zranění vrátil do sestavy, byl u čistého konta proti Brentfordu a o pár dní později přispěl k bezbrankové remíze v Miláně. Za takovou cenu a s takovým kalendářem je opravdu lákavou nabídkou.

Filip Novák (hlavní analytik 11Hacks)

Marcus Rashford (8,9)

Ačkoli můžete být z hráčů Manchesteru United trochu frustrovaní, o jejich prodeji bych zatím neuvažoval. To platí zejména o Rashfordovi, který při pohledu na program v následujících týdnech vypadá jako jedna z lepších možností ve hře. Pravidelně si vytváří velké gólové příležitosti, a přestože má na kontě pouze jeden gól a asistenci, ve vzduchu visí dvouciferné skóre. Dost možná se tak stane v nadcházejícím zápase proti Burnley.

Sven Botman (4,6)

Obránce Newcastlu by měl být v této sezóně naprosto nezbytnou součástí vašeho FPL týmu. Ačkoli má tým Eddieho Howea v prvních týdnech nejtěžší program, do šestého kola vstupuje s šestým nejlepším hodnocením xG, které proti Magpies vytvořily konkurenční týmy. V obraně Newcastle dominoval v zápase s Brentfordem a totéž očekávám i o víkendu. Navíc představují hrozbu v útoku a v následujících čtyřech kolech se tým ze St James's Parku utká se třemi týmy, které patří mezi nejhorší obrany v lize při pevně stanovených pasážích. Botman se v této sezoně často dostával do střeleckých situací hlavou a jeho nízká cena je bonusem navíc.

James Tarkowski (4,4)

Krátkodobý tip pro ty z vás, kteří hodlají hrát divokou kartu v 9. nebo 10. kole. Everton se v sedmém a osmém kole utká doma s Lutonem a Bournemouthem, což mu dává velkou šanci na udržení čistého konta a případný gól z pevné části hry. Everton z nich představuje největší hrozbu v lize a výše zmínění soupeři mohou mít problémy s jejich bráněním.

Radim Horák (jeden z nejlepších Čechů hrajících v FPL)

Sven Botman (4,6)

Mít obránce Newcastlu by v těchto dnech mělo být pro manažery FPL prioritou. Před minulým kolem jsem doporučoval Kierana Trippiera a Botman je v mém žebříčku obránců Srokes hned nahoře. Zotavil se z reprezentační pauzy a při své ceně je dobrou alternativou k Trippierovi. S ním v sestavě Newcastle udržel čisté konto proti Brentfordu i Milánu. Botman navíc v posledním zápase zaznamenal tři bonusové body.

Julian Alvarez (6,9)

Zaslouží si hrát v prvním týmu, je v podstatě nenahraditelný. To nejsou moje slova, ale citát Pepa Guardioly, i když v jeho případě je třeba tato slova brát s rezervou. Argentinský útočník pravidelně skóruje a na některých pravidelných pasážích nahrazuje Kevina De Bruyneho. V Lize mistrů vstřelil dva góly a proti West Hamu si připsal dvě asistence. Uznávám, že v obou těchto zápasech odehrál po 90 minutách, ale v současné personální situaci by měl mít místo v prvním týmu. O víkendu přijede na Etihad Nottingham, takže je to pro něj šance na velký bodový zisk.

Odsonne Édouard (5,6)

Poněkud proti jiným hvězdám, Édouard vstřelil v prvních pěti zápasech čtyři góly. V tabulce střelců Premier League je druhý za duem Manchester City a jeho dobré výkony potvrzují i statistiky. V počtu střel v pokutovém území je druhý za Haalandem a příští dva domácí zápasy odehraje proti Fulhamu a Nottinghamu. Výlet na Old Trafford při současné formě Manchesteru United také nevypadá nijak hrozně. Pokud je ve vašem útoku místo pro Edouarda a chcete přitom ušetřit nějaké peníze, neměl by vás zklamat.