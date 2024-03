Fulham rozdrtil Tottenham. Luton se z nedávného výbuchu vzpamatoval v závěru

Hráči Nottinghamu remizovali ve 29. kole Premier League na půdě Lutonu 1:1. Zápas nabídl od začátku bojovný fotbal se spoustou šancí na obou stranách. Jako první se ve 34. minutě prosadili hosté, jejichž skvělou kombinaci přesvědčivě zakončil Chris Wood (32). The Hatters však nesložili zbraně a v samém závěru se jim zásluhou střídajícího Lukea Berryho (31) podařilo vyrovnat. Domácí pozdním zásahem udrželi ztrátu právě na Forest, kteří drží poslední nesestupovou pozici, na třech bodech. Fulham porazil Tottenham jasně 3:0. Spurs se museli smířit s první porážkou na hřišti Chalupářů od roku 2011.

Hned v úvodu se domácí dočkali penalty, když Vitinha ve vápně strčil Reguilón, což se nakonec ukázalo jako poslední počin španělského wingbeka v zápase, poněvadž mu sudí po zhlédnutí videa ukázal červenou kartu. Pokutový kop si vzal na starosti odchovanec BVB Bruun Larsen, jenž prudkou ranou překonal Marka Flekkena.

Stupidní chyba v defenzivě mohla znamenat opět nerozhodný stav, nepřesnou přihrávku mířenou na vlastní bránu ale dokázal Arijanet Murič odkopnout včas. V závěru poločasu mohl zvýšit vedení Fofana, jenže z bezprostřední blízkosti trestuhodně minul prázdnou klec. I na druhé straně přišla obrovská šance, nicméně Yoane Wissa v souboji jeden na jednoho na kosovského brankáře nevyzrál.

Po změně stran bylo poměrně dost aktivní duo Sander Berge a Charlie Taylor, přičemž druhý jmenovaný se pokusil o několik centrů do vápna, které ovšem nenacházely správné adresáty. Ojedinělou šanci střídajícího Keaneho Lewise-Pottera fantastickým návratem zneškodnil Vitinho, načež z protiútoku s ledovým klidem zvýšil vedení z Chelsea zapůjčený Fofana.

Kromě dlouho očekávaného návratu Bryana Mbeuma se příznivci Bees dočkali ještě kontaktní branky Ajera, nicméně vytoužené vyrovnání už nepřišlo.

Velice důležitý zápas pro oba celky začali lépe domácí. V osmé minutě využil zaváhání v obraně Ross Barkley a vyslal tvrdou střelu z vápna, na kterou zareagoval dobrým zákrokem Matz Sels. O chvíli později předvedl anglický záložník skvělou individuální akci, ovšem tentokrát jeho pokus mířil těsně vedle tyče.

Ve 34. minutě vymyslel úžasný centr Morgan Gibbs-White, na jehož konci ukázal svůj střelecký instinkt Wood a zakončil pod břevno. Radost z vyrovnání po trefě Tedena Mengiho trvala domácím jen chvilku, protože ve 42. minutě byl jejich gól zrušen z důvodu zahrání rukou.

Forest se snažil zaskočit svého soupeře hned v první minutě druhého poločasu. Na krásný balon za obranu si naběhl Gibbs-White, avšak ten špičkou kopačky trefil pouze rameno vyběhlého Thomase Kaminskiho.

Stopku navýšení vedení následně vystavil Mengi, když vykopl technický pokus Anthonyho Elangy z brankové čáry. Své štěstí poté zkusil i Murillo, dalekonosnou střelu z vlastní půlky hřiště ovšem dokázal na poslední chvílí vyrazit Kaminski na roh. Domácí v poslední desetiminutovce vyvinuli obrovský nátlak.

Odměnou jim byl vyrovnávací gól v 90. minutě. Přetažený roh vrátil Reece Burke na malé vápno, kde stál Berry a volejem prostřelil vše, co mu stálo v cestě.

Oba týmy si od začátku utkání nenechaly nic zadarmo. Fulham v první čtvrthodině hry svého soupeře tlačil, ale jistý Guglielmo Vicario dokázal šance eliminovat. Italský brankář se blýskl především v 11. minutě proti střele z úhlu od Alexe Iwobiho.

Ve 23. minutě předvedl Antonee Robinson úžasné sólo a přihrál na malé vápno. Rodrigo Muniz ale v milionové šanci míč netrefil. O chvíli později si zpracoval míč v šestnáctce James Maddison, avšak jen o kousek minul levou tyč. Ve 42. minutě vyslal Robinson milimetrový centr na Rodriga Munize a ten chladnokrevně zakončil na vzdálenější tyč.

Lepší vstup do druhé půle si The Cottagers nemohli přát. Rychlý centr z pravé strany od Timothyho Castagneho zasáhl Sasa Lukič svým kolenem a přidal svému týmu ve 49. minutě druhý gól. O 12 minut později trefil Calvin Bassey břevno, to jej však nemuselo mrzet, protože míč se odrazil přesně k Rodrigu Munizovi, ten už neměl problém zakončit do odkryté branky.

V pořadí čtvrtý gól vstřelil Joao Palhinha, ale jeho radost trvala jen chvíli, protože byl v ofsajdovém postavení. Snížení měl na své kopačce střídající Timo Werner, ale v ideální pozici minul. V 87. minutě zkusil své štěstí Richarlison ranou z voleje, ovšem branku neohrozil.

