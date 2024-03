FPL před 29. kolem: Skromný gameweek vede k těžkým rozhodnutím, nabízí se hráči Tottenhamu

Fantasy Premier League bude tento týden kratší – stejně jako herní kolo samotné. Fanoušci anglického fotbalu budou mít na co koukat, protože tento víkend se odehrají čtyři čtvrtfinálové zápasy FA Cupu. To však znamená, že nás čekají pouze čtyři zápasy Premier League, a tedy pouze čtyři Fantasy Football zápasy.

Tato situace by ovšem pro hráče neměla být žádným překvapením. Informace o limitovaném množství zápasů tento víkend byla známá již před několika týdny a každý se na ni mohl připravit po svém.

Kdo je ve hře?

Tento víkend se na ligových trávnících představí pouze Tottenham, Aston Villa, West Ham, Brentford, Fulham, Luton, Nottingham a Burnley. Takže hráči si musí poradit s omezeným výběrem.

Spousta lidí se bude vrhat na Free Hit. Já tuto možnost nevyužiji, ale mým úkolem je spíše radit vám s logickými tahy než mými vlastními. Proto Free Hit doporučuji jako zřejmě nejlepší možnou volbu. Pokud ji využijete, budete moci vybrat si tým jen pro tento týden, poté se vaše sestava vrátí do stávající podoby s hráči, které v ní aktuálně máte.

Samozřejmě existuje i možnost, že někdo má šest nebo sedm hráčů, kteří mohou nastoupit tento víkend, aniž by musel něco měnit. Pokud jste jedním z těchto lidí, nemá smysl ztrácet Free Hit a měli byste využít právě provedení jednoho přestupu. Vše musíte dělat se zdravým rozumem.

Koho se vyplatí využít?

Pokud vyzkoušíte Free Hit, vyplatí se pokusit se získat rozdílové hráče – tedy takové, které má jen málokdo. Pokud někdo, od koho se to na první pohled nečeká, najednou posbírá hodně bodů, opravdu na tom vyděláte. Je lepší mít v sestavě i "jistoty", na které se před tímto kolem vrhnou téměř všichni hráči. Kdo do této skupiny patří?

V první řadě Heung-Min Son (10,0), Ollie Watkins (9,0) a Jarrod Bowen (8,0). Jsou to zdaleka nejoblíbenější hráči tohoto kola. I když se útočník Aston Villy Watkins ve čtvrtek zranil, vyplatí se vývoj jeho stavu sledovat. Nalaďte si proto předzápasovou tiskovou konferenci Unaie Emeryho.

Dále tu máme například Jamese Maddisona (8,0), Pedra Porra (5,8), Alfieho Doughtyho (4,7) a Mattyho Cashe (4,6). Vlastní je spousta hráčů FPL. Ke všemu je samozřejmě třeba přistupovat logicky. Jako nejvýhodnější varianta se jeví hráči Tottenhamu, kteří hrají proti Fulhamu. Pokud tedy používáte Free Hit, dává smysl vsadit na hráče Spurs.

Pak tu máme hráče Aston Villy a West Hamu, což jsou týmy v horní polovině tabulky, ale hrají proti sobě. Takže například útoční hráči Villans budou při vstřelení gólu odebírat body obráncům Hammers. K těmto dvěma týmům bych zařadil také Brentford. Ačkoli nemá nejlepší formu, hraje proti slabému Burnley.

Jako poslední bych se podíval na tým Vincenta Kompanyho a také na Luton, Nottingham Forest a Fulham. Těžko očekávat velké výsledky zejména od některého z jejich hráčů.

Koho zvolit kapitánem?

Situace je poměrně jasná – Son. Erling Haaland (14,4), Mohamed Salah (13,0) nebo Bukayo Saka (9,1) zůstávají nedostupní. Z hráčů, kteří hrají, a při nejisté situaci ohledně Watkinsovy kondice se jako jediný legitimní kandidát na kapitánskou pásku jeví právě klíčový muž Tottenhamu.

Koho koupit?

Dovolte mi, abych vás – při tak omezeném gameweeku – nechal tento víkend pouze s pohledem Radima Horáka. Jak víte, můžete mu věřit.

Radim Horák (jeden z nejlepších Čechů hrajících ve Fantasy Premier League)

James Maddison (8,0) – V minulém kole vstřelil svůj první gól od návratu po zranění. A tento víkend se Tottenham postaví proti Fulhamu. Angličan zůstává preferovanou volbou do dvojice s Heung-Min Sonem. Sám Maddison se v nedávném rozhovoru zmínil, že se dostává do formy z doby před zraněním a s využitím Free Hitu jsem si do svého týmu vybral tři hráče Spurs. Doufám, že v jejich střetnutí padne hodně gólů a Maddison do výlsedného skóre sám promluví.

Anthony Elanga (5,1) – Hráči Lutonu pravděpodobně nemohou přijít na to, jak se stalo, že ve střetnutí s Bournemouthem přišli o třígólový náskok. S jistotou při tom potvrdili, že bránění není jejich silnou stránkou. V příštím kole se utkají s Nottinghamem Forest. Elanga je jedním z nejnebezpečnějších hráčů tohoto týmu a je také jeho nejlepším střelcem. V předchozím kole sice začal zápas na lavičce náhradníků, ale doufejme, že se tentokrát vrátí do základní sestavy. Švédův tým se v následujících týdnech střetne s Crystal Palace a Fulhamem, takže jeho nákup za 5,1 milionu dává smysl nejen pro 29. kolo.

Ivan Toney (8,2) – Hráči Brentfordu se o víkendu utkají s teoreticky nejlehčím soupeřem v celé lize. Vždyť Burnley už je jednou nohou o patro níž. Přestože svěřenci Thomase Franka sami nemají zrovna skvělou formu, když prohráli čtyři z posledních pěti zápasů, o víkendu by měli bodovat. Toney v posledních čtyřech zápasech neskóroval, ale pro mě je stále pilířem jejich útoku a nejdůležitější ofenzivní postavou týmu. V sobotu bude chtít oslavit své 28. narozeniny gólem a já doufám, že se mu to podaří.