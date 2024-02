Arsenal proti Portu ani nevystřelil na branku. Umíme hrát mnohem lépe, zlobil se Arteta

Fotbalisté Arsenalu v úvodním osmifinále Ligy mistrů nečekaně prohráli 0:1 v Portu brankou ve čtvrté minutě nastavení a záložník Declan Rice (25) to označil za kopanec do zubů. Podle trenéra Mikela Artety (41) se budou muset "Kanonýři" v domácí odvetě výrazně zlepšit, pokud chtějí pomýšlet na účast v další fázi. Navzdory úvodní porážce zůstává londýnský tým podle bookmakerů poměrně velkým favoritem na postup.

Arsenal v Portu herně zklamal a ani jednou nevystřelil na branku, což se mu v Lize mistrů stalo poprvé od března 2011. Když už se zdálo, že se aktuálně třetí týmy svých domácích soutěží rozejdou smírně bez branek, napřáhl za vápnem Brazilec Galeno a povedenou technickou střelou k zadní tyči v poslední minutě nastavení rozhodl. Šlo o 300. gól Porta v hlavní fázi Ligy mistrů.

"Myslím, že když jsme nedokázali zvítězit, rozhodně jsme měli tenhle zápas aspoň neprohrát. Inkasovat takhle pozdní gól je opravdovým kopancem do zubů. Pozitivní je, že dokážeme hrát mnohem lépe. Odvetu máme doma, kde jsme silní. Nemůžeme věšet hlavy dolů. Uděláme vše, abychom prošli do dalšího kola," citovala UEFA Rice.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Trenér Arteta připustil, že ho výkon týmu nepříjemně zaskočil. "Kanonýři" předtím pět soutěžních zápasů po sobě zvítězili a v minulých dvou duelech si připsali dvě drtivé venkovní ligové výhry 5:0 a 6:0, v Portu ale potvrdili, že se jim v Portugalsku dlouhodobě nevede. Triumfovali tam v jediném z 10 utkání v soutěžích UEFA.

"Musíme si počínat mnohem lépe. Nemůžete vyhrát zápas Ligy mistrů, když třikrát ztratíte míč v místech, kde se nám to stalo. Chyběla nám větší nebezpečnost v ofenzivě, chyběla nám agresivita, hlavně v poslední třetině hřiště. Porto bylo v defenzivě velmi dobře organizované a neustále nám narušovalo rytmus," uvedl Arteta.

Arsenal bude vzpomínat na minulost

Arsenal věří, že zopakuje scénář ze vzájemného souboje v roce 2010. Tehdy na úvod osmifinále v Portu rovněž o gól prohrál (1:2), ale v domácí odvetě drtivě zvítězil 5:0 a slavil dosud poslední postup do čtvrtfinále Ligy mistrů. "Umíme hrát mnohem lépe. Pokud chcete být ve čtvrtfinále, musíte svého soupeře přehrát a porazit. A to je to, co teď budeme muset udělat doma na Emirates," konstatoval kouč Arsenalu.

Trenér Porta Sérgio Conceicao odmítl Artetovy výtky, že domácí nechtěli hrát. "Náš soupeř sice více držel míč, ale my jsme celou dobu byli ti nebezpečnější. Byl to dobrý zápas, skutečně na úrovni Ligy mistrů," uvedl Conceicao.

Galeno byl hrdinou zápasu. Opta by Stats Perform

Jeho tým v domácí soutěži tápe a na vedoucí dvojici ztrácí už sedm bodů, v Lize mistrů ale zůstává posledním portugalským zástupcem. "Tým dokonale pochopil, jaké prostory musíme ucpat, abychom Arsenal eliminovali. Vše, co jsme si připravili, bylo na hřišti vidět. Hráči perfektně splnili náš plán. Ale stále jsme teprve v polovině," doplnil devětačtyřicetiletý kouč.

Přehled utkání Porto – Arsenal 1:0