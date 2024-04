Howe nechce přijít o Guimaraese s Isakem, Newcastle však mohou brzdit finanční pravidla

Manažer Newcastlu United Eddie Howe (46) chce v létě v klubu udržet klíčové hráče Bruna Guimaraese (26) a Alexandera Isaka (24), a to i přes možná omezení způsobená pravidly Premier League o ziskovosti a udržitelnosti (PSR). Na tiskové konferenci před sobotním zápasem s Fulhamem manažer Strak uvedl, že Newcastle čelí nejistotě, pokud jde o posilování, a nadcházející léto označil za obtížné.

Isak zatím v této sezoně zaznamenal úctyhodných 19 gólů a také Guimaraes přitahuje pozornost dalších elitních klubů. Howe však považuje oba hráče za nedocenitelné. "Řeknu vám, že hráči jako Bruno nejsou na každém rohu," uvedl kouč na adresu brazilského záložníka.

O švédském kanonýrovi prozradil, že ho jeho forma, která na jednu stranu přitahuje pozornost dalších klubů, těší. "Tohle přesně chcete. Znamená to, že hrajete na takové úrovni, na níž všechny zaujmete. Je to poklona pro všechny hráče – hrají dobře a ukazují, co dokáží," dodal Howe.

Anglický trenér dle svých slov preferuje udržení obou hráčů před jejich prodejem. Ten by ale mohl klubu uvolnit ruce na přestupovém trhu. V současné době si totiž Newcastle nemůže dovolit příliš utrácet, aby neporušil pravidla PSR. "Nikdy však nemohu poskytnout záruky. Bylo by to ode mě pošetilé. Ve fotbale se pohybujeme už dost dlouho na to, abychom věděli, že nikdo neví, co se stane zítra," přemítal rodák z Amershamu.

Na otázku novinářů, zda hráči, o kterých mluvil, chtějí sami zůstat, odpověděl: "Kdo ví? Musíme se ujistit, že se cítí šťastní a jako doma, rozvíjet je a doufat, že to bude stačit k tomu, aby tu s námi zůstali co nejdéle." Dále hovořil o tom, že je důležité projevovat vysoké ambice. "Hodně záleží i na ambicích, kam jako klub směřujeme. Nemůžeme jen mluvit, musíme ukázat, že jdeme kupředu," myslí si Howe.

Newcastle by v létě potřeboval posílit zejména defenzivní a záložní řady. Například střední obránci Jamaal Lascelles a Sven Botman jsou na delší dobu mimo hru. "Bude to náročné léto. Mám představu o tom, jak bych chtěl tým posílit, ale konkrétní pozice neprozradím," řekl Howe a dodal: "Existuje mnoho neznámých faktorů, které mohou přestupové okno ovlivnit, takže není možné nic předvídat."

Už v lednu generální ředitel Newcastlu Darren Eales naznačil, že aby mohl celek z hrbaství Tyne and Wear utrácet, bude muset nejprve prodat některé hráče. "Toto téma není vhodné pro uši veřejnosti. Vyřešíme to za zavřenými dveřmi," uzavřel nyní Howe své vystoupení.