Newcastlu další trefa Isaka na výhru nestačila. Nottingham si pomohl v boji o záchranu

Newcastle nenavázal na vítězný obrat z minulého kola proti West Hamu a ve 31. kole Premier League remizoval v St James' Parku s Evertonem 1:1. Straky poslal do vedení v 15. minutě Alexander Isak, pro něhož to byla z posledních čtyř ligových duelů již pátá branka. Karamelky však dvě minuty před koncem srovnaly z pokutového kopu. Nottingham i díky třetímu gólu Chrise Wooda z uplynulých tří duelů přehrál Fulham 3:1 a v tabulce vystoupal nad sestupové pásmo. Slaví i Bournemouth po vítězství 1:0 nad Crystal Palace, Burnley hrálo s Wolves 1:1 a v boji o záchranu bodovalo počtvrté v řadě.

Už ve druhé minutě se málem zapsal na listinu střelců Harvey Barnes, jenže tváří v tvář Jordanu Pickfordovi neuspěl. Na druhé straně se krátce nato dostal k nebezpečné hlavičce James Tarkowski, zblízka ale mířil těsně nad. Skóre se tak měnilo až v 15. minutě, kdy Barnes našel precizním pasem za obranu Isaka. Švédský kanonýr se neukvapil, kličkou na střed oklamal svého strážce a suverénně zakončil do dolního rohu.

Další výraznou příležitost si Magpies schovali do závěru první půle, kdy z voleje pálil úplně volný Jacob Murphy. Pickford však předvedl skvělé reflexy a balon vyrazil. Svěřenci Eddieho Howea se druhého zásahu nedočkali ani krátce po změně stran, kdy po závaru v šestnáctce Evertonu trefil tyč vlastní brány Tarkowski.

Ochozy St. James' Parku proto propukly v jásot až v 58. minutě, kdy Isakův přízemní centr doklepl do odkryté sítě Dan Burn. Videorozhodčí ovšem odhalil těsné ofsajdové postavení nahrávajícího útočníka. Po hodině hry měly pořádnou smůlu i Karamelky, neboť přízemní pokus Jamese Garnera orazítkoval pravou tyč.

Jen o pár chvil později zazdil ohromnou šanci Newcastlu Isak. Ten po šikovném Barnsově průniku střílel nikým neatakovaný z hranice malého vápna, napálil však jen blokujícího Vitalije Mykolenka. Zahozená možnost mohla Švéda ještě více mrzet v 88. minutě. Paul Dummett totiž stáhl Ashleyho Younga a nařízenou penaltu proměnil Dominic Calvert-Lewin.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Domácím se zamlouvala vize brzkého gólu, když Callum Hudson-Odoi skvěle načasoval náběh na přihrávku Morgana Gibbse-Whitea a po zaseknutí do středu přízemní střelou na zadní tyč překonal Bernda Lena. Spolupráce dvou Angličanů mohla zanedlouho znovu přinést ovoce, ránu autora první trefy nicméně reprezentant Die Mannschaft tentokrát vyrazil.

Forest se však brzy dočkali druhé branky. Wood si všiml špatného postavení Lena a z dálky poslal míč do levého dolního rohu. Marco Silva sice sáhl při prachbídném výkonu svých svěřenců ke trojitému střídání ještě před odchodem do kabin, avšak tým ze západního Londýna znovu inkasoval. Danilo našel aktivního Gibbs-Whitea, jenž pravačkou zvýšil.

Hned po změně stran dodal Chalupářům naději vytáhlý stoper Tosin Adarabioyo. Odchovanec Citizens si našel centr Andrease Pereiry od rohového praporku a balon hlavou umístil na zadní tyč. Rozdíl mezi celky mohl být opět tříbrankový, nicméně prudká rána Neca Williamse jen orazítkovala horní tyč.

I na druhé straně zazvonilo břevno. Po skvělém zákroku Matze Selse přišel rohový kop, jenž neúspěšně zakončoval Kenny Tete. Záhy pálil z dálky Willian, ani jeho pokus však hostující sektor nerozjásal. Nottingham se tak důležitým vítězstvím přiblížil záchraně.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Defenziva Orlů úspěšně odolávala nájezdům Dominica Solankeho a jeho spoluhráčů. Nikdo z fotbalistů The Cherries nemohl vymyslet průlomovou přihrávku, jež by zafungovala na obranu hostí. A tak to byl nakonec hostující Jean-Philippe Mateta, kdo zahrozil první. Uvolnil se v soupeřově šestnáctce a z otočky zamířil do míst, kde stál připravený Neto.

Míč opět převzali domácí, ale neuspěli. V závěru poločasu se prosadil Eberechi Eze, kdy po několika zaseknutích prostřelila Neta. Radost mu však překazil videorozhodčí, jenž v předcházející situaci objevil ofsajd. I ve druhé půli museli fanoušci na větší příležitost chvíli čekat. Ta se dostavila až v 66. minutě, kdy míč vedl Miloš Kerkez až na hranici vápna, odkud vystřelil. Proti jeho ráně se však skvěle natáhl Dean Henderson.

Trenéři obou celků zkusili oživit hru pomocí střídání, což se nakonec povedlo Andonimu Iraolovi, když Antoine Semenyo našel ve vápně Justina Kluiverta, který bez váhání pálil a trefil pravou šibenici. V závěru se mohl asistující hráč zapsat sám mezi střelce, neboť obdržel nahrávku v pokutovém území. Rychlé vyslání míče směrem na bránu nicméně správnou cestou nebylo, protože Henderson balon pokryl.

V dynamickém úvodu bylo znát, že jsou oba celky nabití motivací, nabít spoluhráči na střelu však nedokázal nikdo. Dominanci Burnley utli po 20. minutě hosté v čele s Nélsonem Semedem, jehož elektrizující mrštnost zažehla jiskru do ofenzivních snah Vlků. Do ohně vrácený míč z rohu ale nedokázal hlavou usměrnit Joao Gomes, poté si již vzali slovo znovu The Clarets.

Vitinho provedl ve 34. minutě v rámci průniku do vápna správně vše až na následnou střelu, o chvíli později však již skóroval Bruun Larsen, když bravurním volejem umístil dlouhý centr přesně k tyči. Vedení si ale domácí do kabiny nevzali, druhá šance Wolves ze standardky totiž byla díky čelu Aït-Nouriho gólová.

Hosté navíc mohli jít brzy po výměně stran zásluhou stejného hráče do vedení, ránu zblízka po efektivním převzetí průnikovky ale zneškodnil Arijanet Murič. Zpětná přihrávka pak našla ve vyložené šanci střelce první branky, tentokrát ale Dánův nepřipravený pokus José Sá vyrazil.

Následně si poradil i s tečovanou jedovku Wilsona Odoberta. Do konce zápasu rozvlnil síť už jen v 88. minutě z ofsajdu zakončující žolík domácích Jay Rodríguez. Wolves tak po dvou venkovních prohrách získali alespoň bod, zatímco Burnley po čtvrtém bodovém zisku za sebou ještě nevzdává boj o záchranu.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

