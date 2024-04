Palmer je jeden z nejlepších podpisů Chelsea, připomíná mi Mbappého z Monaka, říká Malouda

Cole Palmer (21) se stal novou hvězdou Chelsea a o jeho výkonech mluví celý fotbalový svět. Bývalý anglický reprezentant Florent Malouda (43) prohlásil, že mu mladík připomíná Kyliana Mbappého (25) z dob jeho působení v Monaku.

Ačkoliv si je Malouda vědom toho, že Palmera i celý tým čeká ještě dlouhá cesta, věří, že se Angličan může stát hráčem nejvyšší úrovně. "Cole Palmer na mě v této sezoně udělal velký dojem. Je to určitě jeden z nejlepších podpisů Chelsea za dlouhou dobu. Je to velmi talentovaný hráč, ale zaujalo mě také jeho fotbalové IQ a vyspělost," uvedl v rozhovoru pro Gambling Zone.

"Viděl jsem jeho sepětí se zbytkem týmu a to, jak reaguje, když se mu nedaří. Nikdy neztrácí koncentraci. Vždy se rozhoduje správně, což je na mladého hráče v jeho první kompletní sezoně velmi působivé," dodal na adresu fotbalisty, který v aktuálním ročníku nastřílel 16 gólů, přidal 9 asistencí a je suverénně nejproduktivnějším členem kádru The Blues.

Statistiky hráče. Livesport

"Myslím, že Palmer v této sezoně prokázal stejné schopnosti jako Mbappé, když poprvé vstoupil na scénu v Monaku. Cole je o něco starší, než byl Kylian, když se prosadil, ale co se týče rozhodování, klidu a dovedností, připomíná mi Mbappého. To vypovídá o jeho potenciálu a o tom, jak daleko to může dotáhnout," dodal vítěz Premier League z roku 2010 s Chelsea.