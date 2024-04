Kdo nakonec získá kouče Amorima? West Ham s Liverpoolem mají bojovat o trenéra Sportingu

David Moyes (60) se před časem nechal slyšet, že by smlouvu s West Hamem prodloužil jen za určitých podmínek, přičemž to vypadá, že k jejich splnění nedojde. Pokud by tak na konci sezony skotský kouč ve stávající funkci skončil, zvažuje londýnský klub ambiciózní náhradu – portugalského trenéra Rúbena Amorima (39), jenž je spojován také s Liverpoolem.

V Anglii se objevil další zájemce o Amorima, informoval list The Athletic v pondělí, když jako první odhalil zájem West Hamu o trenéra lisabonského Sportingu.

Moyesovi v létě končí smlouva a vedení Kladivářů hledá potenciálního nového trenéra pro příští sezonu. Angažování Portugalce, který byl již dříve tipován jako nástupce Jürgena Kloppa v Liverpoolu, by bylo považováno za výrazný krok vpřed od klubu, který má ambice se posunout na vyšší úroveň.

The Athletic zároveň tvrdí, že West Ham již navázal s Amorimem kontakt. Připomeňme, že trenér Sportingu má smlouvu do roku 2026, ale je nakloněn k debatám o své budoucnosti. Důkazem může být i to, že už dokonce se svým agentem odcestoval do Londýna, kde měl jednat jak se zástupci Kladivářů, kteří mu představili svou vizi, tak se zástupci Liverpoolu.

V případě Reds se média neshodují, zda je Amorim stále jedním z předních kandidátů na uvolněné Kloppovo místo, případně v jaké fázi je vyjednávání mezi oběma stranami.

West Ham je v současné době na osmém místě Premier League, nedávno byl navíc vyřazen ve čtvrtfinále Evropské ligy stále neporaženým Bayerem Leverkusen. Londýňané, za něž nastupuje také české duo Tomáš Souček a Vladimír Coufal, v minulé sezoně vyhráli Konferenční ligu.