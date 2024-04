Mourinho se vrátil k působení v Manchesteru United: Neměl jsem takovou podporu jako Ten Hag

José Mourinho (61), bývalý trenér Manchesteru United, prohlásil, že během svého dva a půl roku trvajícího angažmá na Old Trafford neměl v klubu stejnou podporu jako současný lodivod Erik ten Hag (54).

Portugalce, který do ledna koučoval italský AS Řím, United propustili v prosinci 2018 po sérii neuspokojivých výsledků poté, co v sezoně 2016/17 vyhrál Ligový pohár a Evropskou ligu. "To, co má Ten Hag během svého působení v Manchesteru United, jsem já neměl. Neměl jsem takovou podporu. Nedostalo se mi takové důvěry," řekl Mourinho deníku The Telegraph.

"Takže jsem odcházel smutný, protože jsem viděl, že jsem na začátku procesu. V některých chvílích jsem cítil, že kdyby mi věřili a věřili v mé zkušenosti, mohlo by to být jinak. Stále je tam pár hráčů, které jsem před pěti nebo šesti lety nechtěl. Myslím, že představují to, co nepovažuji za nejlepší profesionální profil do klubu určité velikosti," vrátil se 61letý kouč k angažmá na Old Trafford.

"Ale svou práci jsem tam odvedl. Čas vždycky ukáže pravdu. Byl bych rád, kdyby Manchester United uspěl."

Postavení United v tabulce. Livesport

United pod Ten Hagem v minulé sezoně ukončili šestileté čekání na trofej a vyhráli Ligový pohár poté, co Nizozemec přišel do klubu v roce 2022 z Ajaxu. Red Devils jsou v Premier League na sedmém místě, přičemž britský miliardář Jim Ratcliffe v prosinci uzavřel dlouho očekávanou dohodu o koupi 25% podílu v klubu a převzal vedení fotbalových operací, aby se pokusil zlepšit výkony skomírajícího celku.

Mourinho, který je momentálně bez angažmá, prohlásil, že ho v trenérské kariéře čeká ještě dlouhá cesta. "Není to tak, že je mi 61 let a chci skončit v 65 letech," ubezpečil. "V žádném případě. Je přede mnou ještě dlouhá kariéra," věří anglický, italský, španělský a portugalský mistr.