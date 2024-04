Legionáři: Góly ve čtyřech zemích, historický titul i základní sestava po dvou měsících

Během uplynulého víkendu se v zahraničních soutěžích střelecky prosadila čtveřice českých fotbalistů: V Německu skóroval Pavel Kadeřábek (31), v Nizozemsku Václav Sejk (21), v Polsku Tomáš Pekhart (34) a v Maďarsku Jaroslav Navrátil (32). Alex Král (25) se po dvou měsících vrátil do základní sestavy Unionu, Patrik Schick (28) si na trávníku užil závěrečné minuty zápasu, po němž Leverkusen získal jistotu historického titulu a Tomáš Vaclík (35) si ve Španělsku připsal první čisté konto. Jak se vedlo dalším legionářům?

Čtvrteční utkání Evropské ligy v Leverkusenu bylo pro Tomáše Součka 200. za West Ham a Kladiváři v něm zaznemanli totožný výsledek jako o tři dny později doma v Premier League s Fulhamem, tedy porážku 0:2. Kapitán národního týmu vyběhl na trávník až v 69. minutě, k zakončení se nedostal a ohodnocen byl známkou 6.4. Stejnou vyfasoval i Vladimír Coufal, který nastoupil v základu, odehrál 69 minut a v úvodu byl aktivní. Jeho střelu z páté minuty zpoza šestnáctky však srazil protihráč a ranou ze 32. minuty Coufal těsně minul pravou tyč.

Pavel Kadeřábek z Hoffenheimu potvrdil dobrou formu, když na dvě asistence proti Augsburgu navázal gólem v Mohuči. V 19. minutě využil laxního bránění Phillippa Mwena a centr Andreje Kramariče prodloužil hlavou za záda brankáře, byla to jeho 11. branka v Bundeslize. Domácí však ve druhém poločase utkání otočili a vítězstvím 4:1 udělali krok k záchraně. Někdejší český reprezentant odehrál 81 minut a ohodnocen byl známkou 7.1. David Jurásek počtvrté v řadě nastoupil v zahajovací jedenáctce, do druhé půle už nezasáhl a dostal známku 6.1.

Leverkusen slaví historicky první budesligový titul, jistotu získal po nedělní drtivé domácí výhře 5:0 nad Brémami, k níž hattrickem přispěl střídající Florian Wirtz. Na hrotu útoku nastoupil v základní sestavě poprvé od návratu z marodky Victor Boniface a za důvěru se trenéru Xabimu Alonsovi odvděčil gólem a asistencí. V 62. minutě pustil na trávník Patrika Schicka, jenž se dostal k jedné střele, kterou však gólmana příliš nevystrašil. Ohodnocen byl známkou 6.2 a po utkání se i s tisícovkami fanoušků přímo na trávníku pustil do mohutných tiulových oslav.

Poprvé od 10. února, kdy odehrál 80 minut proti Wolfsburgu, figuroval Alex Král v úvodní jedenáctce Unionu Berlín. Na hřišti Augsburgu byl znát, dostal se ke čtyřem střelám. Nejblíž ke skórování měl ve 26. minutě, kdy na malém vápně těsně nedosáhl na centr, v nastavení pak pronikl do vápna a jeho ránu zneškodnil brankář. Celek z německé metropole prohrál 0:2 a po druhé porážce v řadě se znovu nebezpečně přiblížil pásmu sestupu, na barážovou pozici má pět kol před koncem náskok tří bodů. Král v pátek odehrál celý zápas a dostal známku 6.8.

Královy statistiky proti Augsburgu. Opta by Stats Perform / AFP

Mönchengladbach nenavázal na vítězství ve Wolfsburgu z minulého kola, doma padl s Dortmundem 1:2 a po druhé porážce z posledních tří zápasů ještě bude muset zabojovat o záchranu. Aktuálně má na 11. místě tabulky pětibodový náskok na barážovou příčku. Tomáš Čvančara se ani ve třetím utkání po vyléčení zranění nedostal do základní sestavy, na trávník naskočil v 64. minutě a v nastavení se ocitl ve dvou velkých šancích. Při té první ale napálil protihráče a poté hlavičkou těsně přestřelil. Čvančarův sobotní výkon ohodnotil Livesport známkou 5.9.

Nehráli: Václav Černý, Wolfsburg, Adam Hložek, Matěj Kovář, Leverkusen, Tomáš Koubek, Augsburg, Jiří Pavlenka, Brémy

Po dvou zápasech, které proseděl na střídačce, se Jakub Jankto dočkal startu v zahajovací sestavě. Cagliari potvrdilo, že v posledních týdnech se mu daří a na San Siru vyválčilo remízu 2:2 s Interem, kterou si opět vylepšilo pozici v boji o setrvání mezi italskou elitou. Český křídelník však na trávníku příliš dlouho nepobyl. V úvodu se sice pěkně uvolnil a poslal do vápna nebezpečný centr, už ve 29. minutě jej však trenér Claudio Ranieri stáhl a místo něj poslal do hry Mattea Pratiho. Janktův nedělní výkon byl Livesportem ohodnocen známkou 6.3.

Pozn.: Fiorentina s Antonínem Barákem dohrává 32. kolo v pondělí.

Výběr z dalších soutěží

Václav Sejk skóroval pošesté z posledních devíti utkání za Rodu. V 61. minutě dával na hřišti Oss čtvrtý gól hostů, domácí v závěru jen korigovali na 1:4. Celek z Kerkrade táhne sérii pěti vítězství a čtyři kola před koncem sezony mu v Eerste Divisie patří druhá příčka znamenající postup. Sejk v pátek odehrál 67 minut a dostal známku 7.3.

Tomáš Pekhart se po období, kdy příliš nenastupoval, vrátil do základní sestavy Legie, v Rakowě v ní figuroval počtvrté v řadě. A poosmé v aktuální sezoně Ekstraklasy se střelecky prosadil, v 17. minutě usměrnil hlavou do sítě centr Radovana Pankova. Zápas tabulkových sousedů skončil 1:1, Pekhart odehrál 59 minut a dostal známku 7.1.

Tomáš Vaclík se poprvé od podpisu smlouvy v Albacete dočkal čistého konta. Celek z jihovýchodního Španělska si v utkání 35. kola La Ligy 2 poradil doma s Tenerife 1:0 a už jen jediný bod mu chybí k opuštění pásma sestupu. Vaclík v neděli příliš práce neměl, musel likvidovat pouze jednu střelu. Jeho výkon byl ohodnocen známkou 6.7.

Jaroslav Navrátil pomohl Kisvardě gólem k triumfu 4:1 nad Újpestí. V osmě minutě běžel sám na brankáře a elegantně ho přeloboval, byla to jeho druhá branka v aktuální sezoně celkově 14. během jeho čtyřletého angažmá v Maďarsku. Sobotní výkon někdejšího forvarda G.A.Eagles či Heraclesu byl ohodnocen známkou 7.5.

Pozn.: V Nizozemsku Češi nehráli.

Očima Jana Morávka

"Šest branek v posledních devíti zápasech. A to k tomu nepočítáme povedený reprezentační sraz. Václav Sejk má střeleckou formu, je to super! Důležité je, že pravidelně hraje a dostal se i do základní sestavy. V jeho věku je dobré, že si vyzkouší, jak to v zahraničí chodí a funguje. Navíc Rodě se daří, hrají stále o přímý postup. Bude pak zajímavé sledovat, zda budou mít sílu Sejka případně koupit, aby si s nimi mohl zahrát Eredivisie, nebo zda se vrátí do Sparty.

Opci nemají, ale říkám si, zda by Sejk byl ve Spartě útočník číslo jedna… Spíš to tak nevidím. Každopádně na sebe hodně upozorňuje. Nizozemsko mu sedlo. Jak už jsem několikrát pronesl v Prostoru nebo i tady v Legionářích, hraje se tam fotbal, který by mladým hráčům měl vyhovovat a hlavně se tam s nimi i jinak pracuje. Janošek a Sejk jsou takové první vlaštovky, které snad otevřou cestu i dalším českým klukům, kteří třeba trochu narazili tady v Česku. Je to rozhodně ku prospěchu našeho fotbalu."