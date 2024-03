Legionáři: Góly v Německu, Nizozemsku a USA, premiéra v základu i jubilejní asistence

Čeští útočníci v Bundeslize se před reprezentačním srazem ukázali v dobrém světle, gól dali Adam Hložek (21) i Patrik Schick (28), v jehož případě šlo o trefu vítěznou. Skórovali i Václav Sejk (21) v Nizozemsku a Tomáš Ostrák (24) v USA, Vladimír Coufal (31) si za West Ham připsal jubilejní asistenci a statistiky produktivity si na Slovensku vylepšili Jan Hladík (30) a Daniel Smékal (22). David Jurásek (23) se v Hoffenheimu dočkal prvního startu v základní sestavě, Václav Hladký (33) v Anglii a Vítězslav Jaroš (22) v Rakousku pomohli k drtivým výhrám čistými konty. Jak se vedlo dalším legionářům?

West Ham byl blízko zapsání třetí výhry z posledních čtyř ligových zápasů, z domácího duelu s Aston Villou však vytěžil po odvolaném gólu Jarroda Bowena z 96. minuty jen remízu 1:1. Kladiváře poslal do vedení ve 29. minutě hlavou Michail Antonio po centru Vladimíra Coufala, pro něhož to byla sedmá asistence v ročníku, 19. v Premier League a celkově 20. v dresu West Hamu. Nedělní utkání odehrál Coufal, jenž se dostal i k jedné nadějné střele, celé a dostal známku 7.2, Tomáš Souček absolvoval rovněž plnou minutáž a ohodnocen byl známkou 7.3.

V zhahajovací jedenáctce Unionu scházel počtvrté v řadě Alex Král, do domácího klání s Werderem zasáhl až v 85. minutě jako náhrada za Lucase Tousarta. Tou dobou vedl berlínský celek 2:1, když oba góly vměstnal do rozmezí 50. a 52. minuty. Další branka už nepadla, Union zvítězil po třech utkáních a na barážovou pozici drží pohodlný devítibodový náskok. Král, jenž z posledních čtyř duelů odehrál úhrnem něco málo přes půl hodiny, pomáhal v závěru otupit tlak hostů, s míčem se však prakticky nepotkal. Za sobotní "štěk" hodnocen nebyl.

Po příchodu z Benfiky naskočil David Jurásek do čtyř zápasů Hoffenheimu, až do toho pátého ale nastoupil od začátku a odehrál jej celý. K bodům v domácím utkání se Stuttgartem však nepomohl ani on, ani Pavel Kadeřábek, jenž na druhém kraji zálohy strávil 77 minut. Mladší z českého dua vyslal před přestávkou z úctyhodné vzdálenosti nadějnou střelu, Alexander Nübel si s ní ale poradil. Hosté vyhráli 3:0 a připravili Hoffe druhou porážku v řadě, Jurásek byl ohodnocen známkou 6.6, druhou nejvyšší v kádru poražených, Kadeřábek měl 6.2.

Juráskovy statistiky proti Stuttgartu. Opta by Stats Perform

Leverkusen se po sedmém vítězství v řadě přibližuje k historicky prvnímu titulu a na triumfu 3:2 ve Freibrugu měli zásadní podíl oba čeští forvardi. Adam Hložek se startu v základní sestavě dočkal poprvé od 3. února a důvěru trenérovi Alonsovi splatil krátce před přestávkou, když se po zpětné přihrávce Alejandra Grimalda pokoušel zakončit Patrik Schick, ale balon se odrazil před mladšího z Čechů a ten měl s jeho uklizením do sítě z malého vápna snadnou práci. Ještě pár minut předtím se Hložek po zákroku protihráče skácel ve vápně, sudí ale penaltu nepískl.

Schick dal pečeť na skutečnost, že po delší době prožívá střelecky plodné období – na tři góly z dvojutkání osmifinále Evropské ligy s Karabachem navázal v neděli vítěznou brankou. Při protiútoku v 53. minutě roztáhl Hložek hru přihrávkou do strany na Jeremieho Frimponga, který ve vápně našel českého útočníka, jenž balon levačkou usměrnil o tyč za záda bezmocného Noaha Atubola. Schick, který oslavil bundesligový gól poprvé od 20. prosince, dostal za předvedený výkon známku 7.5, Hložek, jenž v sezoně skóroval v lize podruhé, obdržel hodnocení 7.3.

Nehráli: Václav Černý, Wolfsburg, Matěj Kovář, Leverkusen, Jiří Pavlenka, Brémy, Tomáš Koubek, Augsburg, Tomáš Čvančara, Mönchengladbach

Cagliari po sérii čtyř utkání bez porážky padlo, z Monzy si odvezlo prohru 0:1 a kleslo na 16. místo tabulky, kde drží náskok dvou bodů na pásmo sestupu. Jakuba Jankta může těšit alespoň skutečnost, že popáté za sebou figuroval v základní sestavě, což je jeho nejdelší ligová šňůra po návratu do Serie A. Příliš vědět o sobě ale nedal, v prvním poločase vyprodukoval jednu střelu mimo bránu a 10 přihrávek, vyhrál jeden souboj a zachytil jednu přihrávku, do druhé pětačtyřicetiminutovky už nezasáhl. Jeho sobotní výkon byl Liveportem oceněn známkou 6.3.

Pozn.: Utkání Fiorentiny Antonína Baráka bylo odloženo.

Vteřiny dělily Twente od toho, aby jako čtvrtý čtvrtý tým aktuální sezony Eredivisie obralo o body suveréna PSV. Ve šlágru 26. kola drželi hosté v Eindhovenu bezbrankovou remízu a byť přečkali řadu velkých šancí, sami mohli ze dvou příležitostí skórovat. V sedmé minutě nastavení však rozhodl o výhře PSV 1:0 Ricardo Pepi a udržel domácím v tabuce desetibodový náskok před Feyenoordem. Michal Sadílek odehrál v neděli tradičně celé utkání, k ohrožení branky soupeře se tentokrát nedostal a jeho výkon byl Livesportem ohodnocen známkou 6.7.

Ondřej Lingr si připsal 13. start za Feyenoord, ani tentokrát se ale nedočkal svého jména v základní sestavě. Do duelu v Heerenveenu naskočil jako první střídající hráč v 71. minutě místo alžírského záložníka Ramize Zerroukiho a stejně jako v minulém kole s Heraclesem tak odehrál něco málo přes 20 minut. Hosté v době jeho příchodu na trávník prohrávali, ale dvěma góly v závěru zápas otočili na konečných 3:2. Lingr se do rozhodujících momentů nepřimotal a jeho čekání na třetí gól v Eredivisie se protáhlo na dva měsíce. Oceněn byl známkou 6.6.

Výběr z dalších soutěží

Václav Sejk zaznamenal čtvrtý gól v posledních šesti zápasech Eerste Divisie, v klání 30. kola v Maastrichtu zvyšoval v 57. minutě na 2:0 pro Rodu. Celek z Kerkrade vyrál 3:0, po dvou remízách bral tři body a na druhém místě udržel osm kol před koncem soutěže bodový náskok před Groningenem. Sejk odehrál 73 minut a dostal známku 7.2.

Tomáš Ostrák ve třetím utkání nové sezony MLS poprvé nastoupil v zahajovací jedenáctce St. Louis City a na hřišti Los Angeles Galaxy vyrovnával na 1:1. Ve 27. minutě vystihl laxní domácí rozehrávku, postupoval sám na brankáře Johna McCarthyho a po zemi jej obstřelil. Zápas skončil 3:3, Ostrák odehrál 59 minut a ohodnocen byl známkou 7.1.

Vítězslav Jaroš si v pátém startu v rakouské Bundeslize připsal druhé čisté konto a ve skupině o titul pomohl Sturmu Graz k vítězství 4:0 v Klagenfurtu. Celek ze Štýrského Hradce se v tabulce udržel na druhém místě dva body za Salcburkem, kmenový brankář Liverpoolu v neděli zlikvidoval dvě domácí střely a Livesportem byl oceněn zámkou 7.2.

Václav Hladký přispěl 12. čistým kontem ve 38. zápase aktuální sezony Championship k domácí výhře Ipswiche 6:0 nad Sheffieldem Wednesday. Blýskl se v první půli, kdy zlikvidoval dalekosnou střelu Iana Povedy. Tractor Boys dělí bod od druhého místa a tím i přímého postupu do Premier League, Hladký dostal za sobotní výkon známku 7.1.

Jan Hladík byl s hodnocením 8.1 hlavní hvězdou duelu druhého kola skupiny o titul Niké Ligy mezi Podbrezovou a Ružomberkem, když výhru hostů 2:0 zařídil vítězným gólem a asistencí. Na hřiště se přitom někdejší útočník brněnské Zbrojovky, který si bilanci v ročníku upravil na 3+3 ve 21 utkáních, dostal až se začátkem druhého poločasu.

Daniel Smékal bojuje se Skalicou v nejvyšší slovenské soutěži o přežití a druhý zápas ve skupině o udržení celek z města vzdáleného půldruhého kilometru od českých hranic zvládl, v Trenčíně vyhrál 3:1 i díky Smékalově asistenci. Z Ostravy hostující forvard odehrál 81 minut, ligové statistiky si vylepšil na 4+2 a dostal žlutou kartu a známku 7.6.

Očima Jana Morávka

"Patrik Schick a Adam Hložek začali pálit v ideální čas, protože Victor Boniface už začal trénovat na hřišti, takže je dost možné, že se jim znovu zvýší konkurence v týmu. Bude zajímavé sledovat zbytek sezony. Jako flop se zatím jeví Borja Iglesias, což je pro české kluky určitě pozitivní. Proti Freiburgu nastoupili Schick a Hložek společně, což je podle mě výjimečná záležitost. Moc takových zápasů v sezoně nebylo. Důležitý byla z pohledu Leverkusenu branka na 2:1, kdy byl Adam na správném místě. Nebyl to nikterak krásný gól, ale v dané situaci extrémně důležitý pro Bayer.

Adamovi nyní nahrává zranění Jonase Hofmanna, který má problém se svalem a neví se, na jak dlouho vypadne. Je dobře, že se Adam hned blýskl gólem. Vítěznou trefu obstaral Patrik a bylo kolem toho celkem živo. Byl to extrémně těžký kop. Jakým způsobem si s tím Patrik poradil, to byla světová extra třída. Po zápase ho chválili i hráči soupeře. Přitom Frimpong mu nedal zrovna ideální přihrávku, je až škoda, že za tenhle pas dostane asistenci. Nakonec to ale Patrik zvládl, když se balon po odrazu dostal na zadní tyč. Potřeboval k tomu štěstí, ale to je v takových momentech běžné."