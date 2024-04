Legionáři: Třetí vítězná branka v řadě, gól č. 20, splněná norma i návrat po čtvrt roce

Po reprezentačním bloku se činil Patrik Schick (27), jenž rozhodl třetí zápas Leverkusenu v řadě vítězným gólem. Na bundesligové trávníky se po zranění vrátil Tomáš Čvančara (23), kvůli kotníku byl mimo hru 89 dnů. V Anglii Ipswich i díky 13. čistému kontu Václava Hladkého (33) vyhrál osmé z posledních devíti utkání a posunul se do čela Championship. V Polsku Petr Schwarz (32) 20. gólem v Ekstraklase přispěl k remíze Slasku, v Řecku si normu branky na sezonu splnil Jakub Brabec a v Maďarsku si Jaroslav Navrátil připsal šestou asistenci v ročníku. Jak se vedlo dalším legionářům?

West Ham si do Newcastlu přijel pro porážku 3:4. Pod vedoucí branku domácích se podepsal Vladimír Coufal, který ve vápně fauloval Anthonyho Gordona a penaltu proměnil Alexander Isak. Hosté otočili na 3:1, jenže Straky třemi góly v závěrečné čtvrthodině zvrátili utkání na svou stranu. Coufal odehrál celý duel a odnesl si hodnocení 5.0, druhé nejhorší za dobu, co působí v Anglii. Tomáš Souček hrál rovněž až do konce a v nastavení byl blízko vyrovnání, hlavičku z malého vápna ale namířil těsně vedle tyče. Reprezentační kapitán dostal žlutou kartu a známku 7.1.

Leverkusen měl ve 27. kole Bundesligy namále, ještě na začátku 88. minuty prohrával doma s Hoffenheimem, ale díky dvěma brankám v úplném závěru zvítězil 2:1 a v součtu se zaváháním Bayernu si na čele tabulky vybudoval už třináctibodový náskok. Vděčit za to může i Patriku Schickovi, jenž v 91. minutě přetavil drtivý tlak ve vítěznou brankou, když po stříleném centru Nathana Telly zatloukl levačkou míč z malého vápna do sítě. Bayer natáhl impoznatní sérii bez porážky na 39 utkání a k historicky prvnímu titulu mu stačí tří vitězství ze závěrečných sedmi kol.

Lídr tabulky měl celý zápas navrch, o čemž svědčí poměr střel 36:6 (na branku 12:2). Hosté s Pavlem Kadeřábkem a Davidem Juráskem v základní sestavě však v bloku odolávali a ve 33. minutě je navíc poslal do vedení Maximilian Beier. Hoffe držela nad vodou nemohoucnost domácích v zakončení i heroický výkon Olivera Baumanna. Německý brankář se blýskl hlavně v 76. minutě, kdy předvedl dva povedené zákroky po sobě, přičemž ten první byl proti ráně Schicka. V 88. minutě však kapituloval po střele Roberta Andricha a poté jej překonal český útočník.

Schick si opět vylepšil statistiky produktivity, po návratu ze zranění zasáhl v dresu Leverkusenu do 21 zápasů a střelecky se v nich prosadil jedenáctkrát. V posledních pěti zápasech dal pět gólů, z nich tři vítězné, dvakrát proti Karabachu a jednou s Hoffenheimem skóroval až po 90 minutě. V sobotu, kdy dal 75. prvoligový gól kariéry, odehrál celé utkání a oceněn byl známkou 7.3. Plnou porci minut absolvovali i jeho krajané na straně poražených, Kadeřábek si odnesl hodnocení 6.2 a Jurásek, který se po příchodu z Benfiky dočkal kompletního zápasu podruhé v řadě, 6.7.

Kadeřábkovy statistiky proti Leverkusenu. Opta by Stats Perform / AFP

Naposledy se Tomáš Čvančara objevil v soutěžním zápase 20. prosince, kdy odehrál závěrečných 14 minut při porážce Mönchengladbachu ve Frankfurtu. Poté si při tréninku natrhl vazy v levém kotníku a zranění se protáhlo na bezmála tři měsíce. Teď je zpět, do domácího duelu s Freiburgem naskočil v 62. minutě, kdy Borussia prohrávala už 0:3. Brzy po příchodu na trávník se český útočník dostal do dobré příležitosti, ale povedený centr Francka Honorata hlavou z malého vápna hrubě netrefil. Další gól už nepadl, Čvančara dostal za sobotní výkon známku 6.4.

Nehráli: Alex Král, Union Berlín, Václav Černý, Wolfsburg, Adam Hložek, Matěj Kovář, Leverkusen, Jiří Pavlenka, Brémy, Tomáš Koubek, Augsburg

Zatímco v národním týmu dostal v Norsku k dispozici závěrečnou půlhodinu, kerou ozdobil vítězným gólem, a proti Arménii figuroval v základní sestavě, po návratu do klubu si Antonín Barák musí znovu zvykat na nižší porci minut. V duelu proti AC Milán začal na střídačce a do hry se dostal až před začátkem sedmiminutového nastavení, kdy střídal Lucase Martíneze Quartu. Fiorentina tou dobou prohrávala 1:2 a další branka už nepadla. Domácí tak přišli o sérii čtyř ligových zápasů bez porážky a v tabulce Serie A klesli na 10. místo. Reprezentační záložník hodnocen nebyl.

Pozn.: Cagliari s Jakubem Janktem dohrává 30. kolo v pondělí

Před reprezentační pauzou nestačilo Twente na lídra PSV, po ní se však vrátilo na vítěznou vlnu. S Heraclesem si doma poradilo 1:0, zapsalo šesté vítězství z posledních osmi utkání a v tabulce Eredivisie udrželo na třetím místě čtyřbodový náskok před dotírajícím Alkmaarem. Michal Sadílek znovu figuroval v základní sestavě, v níž v aktuální sezoně scházel pouze dvakrát kvůli karetním trestům. V neděli vyslal do vápna několik centrů, z nichž se však gól neurodil, a reprezentační záložní tak v ročníku zůstává na bilanci 1+2. Ohodnocen byl známkou 6.9.

Roli střídajícího žolíka měl Ondřej Lingr ve dvou reprezentačních zápasech a jako již tradičně mu připadla i po návratu do Nizozemska. Jeho Feyenoord nevstoupil do utkání s Utrechtem dobře, po půlhodině prohrával 0:2. Ještě do přestávky však domácí snížili a ve druhém poločase otočili na 4:2, když vítězný gól dával Dávid Hancko. Lingr se na hřiště dostal v 80. minutě, tentokrát se však neprosadil a ohodnocen byl známkou 6.1. Celek z Rotterdamu snížil po zaváhání PSV ztrátu na první místo na sedm bodů, do konce ročníku zbývá sedm kol.

Výběr z daších soutěží

Václav Hladký v Blackburnu ve druhé půli nejdřív výtečně vytáhl nad břevno střelu Sammieho Szmodicse, aby se v 80. minutě pustil do riskantní kličky a nechal se stejným hráčem obrat o balon. Na poslední chvíli však český brankář stihl zakročit. Hladký přispěl k triumfu 1:0 a posunu Ipswiche na první místo Championship, oceněn byl známkou 7.5.

Jakub Brabec si splnil normu jednoho gólu na sezonu, když brankou přispěl k vítězství Arisu nad Lamií 3:1. Někdejší stoper Sparty či Plzně se trefil po bězmála 13 měsících, celek ze Soluně drží ve skupině o titul páté místo. Brabec odehrál celé utkání a dostal známku 7.6, Vladimír Darida rovněž absolvoval plnou minutáž a obdržel známku 7.5.

Petr Schwarz se v Gliwicích dostal na hřiště v 64. minutě a záhy svým třetím gólem v sezoně dovršil bleskový obrat Slasku na 2:1, zjevil se sám na malém vápně a balon po propadnutém centru uklidil do sítě. Domácí v závěru vyrovnali na 2:2 a lídr Ekstraklasy Jagiellonia tak celku z Vratislavi utekl na rozdíl čtyř bodů. Schwarz dostal známku 6.6.

Jaroslav Navrátil se v domácím zápase s Debrecínem podepsal šestou asistencí v ročníku pod gól Kisvardy na 1:0, hosté však otočili na konečných 3:1. Celek z východu Maďarska dál trčí na sestupovém 11. místě, na záchranu ztrácí sedm kol před koncem 12 bodů. Český krajní obránce odehrál v sobotu celý zápas a ohodnocen byl známkou 6.4.

Očima Jana Morávka

“Kdo viděl utkání Leverkusenu, tak musí dát Xabimu Alonsovi za pravdu. Patrik Schick je opravdu ve správný čas na správném místě, má vynikající výběr místa. Obrat Bayeru byl neskutečný. Člověk si říká, že jsou neporazitelní. I hráči Leverkusenu říkají, že když prohrávají, nic to s nimi nedělá, protože věří, že jsou schopni zápas stále otočit. Daří se jim to i díky Schickovým trefám v posledních minutách.

Patrik profituje z toho, že Borja Iglesias fakt nevypadá dobře, nepovedlo se mu být plnohodnotnou náhradou za zraněného Victora Boniface, který už je s týmem v tréninku a brzy bude na hřišti. Jsem zvědavý, jestli má Alonso v hlavě variantu, že by Schick a Boniface hráli spolu… Hojně se objevují spekulace o tom, že by Boniface mohl odejít do Premier League. Ptá se na něj více klubů.

Někdo si může říct, proč Patrik nevypadal dobře na reprezentačním srazu. Pro mě je to přirozená věc, když hrajete ve fungujícím týmu, máte za sebou hráče jako Floriana Wirtze s Jonasem Hofmannem, na stranách jsou Alejandro Grimaldo s Jeremiem Frimpongem… To se pak gólové šance vytváří snadno. Leverkusen je navíc prakticky pořád v tlaku, což je asi nejlepší věc, kterou si útočník může přát.

Proto když pak Schick z takového prostředí vypadne a hraje za reprezentaci, kde se k balonu dostane dvakrát za 20 minut a ještě k tomu mimo vápno, dokážu pochopit, že je trochu frustrovaný a vypadá nevyužitě. Tím ale neříkám, že se to dá omlouvat, protože se mi zase moc nelíbí, když jsou hráči otrávení a dávají to najevo na hřišti. Ale herní rozdíl pro útočníka v Leverkusenu a v české reprezentaci je teď obrovský."