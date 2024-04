Legionáři: Asistence č. 29 a 30, první vyloučení v kariéře, dvě čistá konta i vlastní gól

Poprvé od listopadu se Pavel Kadeřábek (31) zapsal do statistik produktivity, 29. a 30. asistencí v Bundeslize se podepsal pod první výhru Hoffenheimu po více než měsíci. Adam Hložek (21) za Leverkusen nedohrál, poranil si kotník a nekopne si zhruba měsíc. Tomáš Přikryl (31) byl poprvé v kariéře vyloučen, v Polsku se vykartoval během pět minut. V Rakousku se čistými konty blýskli Vítězslav Jaroš (22) i Adam Stejskal (22) a v Řecku si vlastní gól dal Jakub Brabec (31). Jak se vedlo dalším Legionářům?

Tomáši Součkovi ani Vladimíru Coufalovi utkání ve Wolverhamptonu nesedlo, první dostal známku 6.1, druhý 6.3. V první půli West Ham nestíhal, na střely na bránu ji prohrál 0:6 a na góly 0:1. S bídou Kladivářů se svezli i oba Češi, kteří do druhého poločasu už nezasáhli. Souček nedohrál zápas, v němž nastoupil v základní sestavě, poprvé od 4. února. Tehdy opustil trávník na Old Trafford 20 minut před koncem shodou okolností ve stejnou chvíli jako Coufal. Už bez nich na hřišti hosté zabrali a i díky gólu Jamese Warda-Prowse přímo z rohového kopu zvítězili 2:1.

Hoffenheim porazil Augsburg 3:1 a ústřední postavou domácích byl Pavel Kadeřábek. Jeho milimetrově přesnou přihrávku zúročil v 17. minutě v úvodní gól zápasu Wout Weghorst a v samotném závěru vyslal někdejší český reprezentant do úniku Ihlase Beboua, který dal výsledku konečnou podobu. V základní sestavě Hoffe nechyběl potřetí v řadě ani David Jurásek, který odehrál 75 minut a stejně jako jeho krajan dostal žlutou kartu. Kadeřábek vydržel na trávníku do konce a se známkou 8.8 byl nejlépe hodnoceným hráčem utkání, Jurásek dostal známku 7.0.

Po necelém měsíci se Adam Hložek dočkal startu v základní sestavě Leverkusenu, příliš se však na hřišti neohřál. Ve 32. minutě venkovního utkání proti Unionu Berlín musel střídat poté, co si poranil levý kotník. Den poté Bayer informoval, že reprezentační útočník, který byl za sobotní výkon ohodnocen známkou 6.5, bude mimo hru až čtyři týdny. Domácí zásluhou proměněné penalty Floriana Wirtze zvítězili 1:0 a po dalším zaváhání Bayernu je dělí jediná výhra od titulu. Na staně hostů naskočil na závěrečnou půlhodinu Alex Král, jenž rovněž dostal známku 6.5.

Wolfsburg se potácí v krizi, nad Mönchengladbachem sice brzy vedl, ale nakonec z toho byla porážka 1:3. Vlci doma nevyhráli osmý zápas v řadě, čímž stanovili nelichotivý klubový rekord. Václav Černý, který v úvodu jara patřil do základní sestavy a dal dva góly, ale do posledních tří utkání nezasáhl, vyběhl na trávník v 73. minutě. Kromě jednoho slibného centru se k ničemu nedostal a obdržel známku 6.3. Na druhé straně naskočil Tomáš Čvančara o devět minut později, ani on se ale do statistik nezapsal a hodnocen vzhledem k nízké minutáži nebyl.

Nehráli: Patrik Schick a Matěj Kovář, Leverkusen, Jiří Pavlenka, Brémy, Tomáš Koubek, Augsburg

Poprvé od 22. prosince se Antonín Barák dočkal v Serii A startu v základní sestavě Fiorentiny. A to v jednom ze šlágrů kola 32. kola na hřišti Juventusu, který byl pro Fialky generálkou na čtvrteční úvodní čtvrtfinále EKL v Plzni. Hosté od 21. minuty prohrávali po trefě Federica Gattiho, Barák se poprvé a zároveň jedinkrát dostal k ohrožení branky krátce po přestávce, střelou doprostřed ale Wojciecha Szczesného příliš nevystrašil. Další gól už nepadl a Fiorentina po porážce 0:1 zůstala v tabulce desátá. Reprezentační záložník odehrál 61 minut a dostal známku 6.6.

Heat Mapa Antonína Baráka proti Juventusu. Opta by Stats Perform / AFP

Nehrál: Jakub Jankto, Cagliari

Twente si doma poradilo se Sittardem 2:0 a zapsalo páté vítězství z posledních sedmi duelů. A protože nejbližší pronásledovatel Alkmaar podruhé v řadě prohrál (a opět dostal pět gólů), má celek z Enschede na třetím místě tabulky pět kol před koncem soutěže už osmibodový náskok. Vše tedy směřuje k tomu, že si Michal Sadílek v létě zahraje předkolo Ligy mistrů. V sobotu odehrál reprezentační záložník celé utkání a proti soupeři, který byl od 35. minuty v deseti, podal tradičně pracovitý výkon ohodnocený známkou 7.5, třetí nejvyšší ze všech aktérů zápasu.

Byť se Ajax po hrůzostrašném vstupu do sezony v posledních měsících zvedá a posunul se na místa zaručující baráž o EKL, ve 29. kole Eredivisie schytal od Feyenoordu výprask 0:6, který je jeho nejtěžší ligovou porážku v historii. Domácí dali do přestávky tři góly a stejnou porci si schovali i na druhý poločas. Ondřej Lingr se na hřiště dostal v 77. minutě a nebyl daleko od třetího ligového gólu v sezoně, do jeho slibné střely z úrovně penalty se však vrhl protihráč a srazil ji na roh. Za své nedělní krátké počínání byl reprezentační forvard oceněn známkou 6.3.

Výběr z dalších soutěží

Dominik Janošek patří s bilancí 11+9 k nejproduktivnějším hráčům Eerste Divisie, na gól však čeká od 26. února. V Groningenu mu byl blízko, po přestávce ale nedal penaltu. Hosté se z dorážky ujali vedení, zápas však skončil 1:1 a Breda hazarduje s umístěním zaručujícím baráž o první ligu. Český středopolař hrál až do konce a dostal známku 6.5.

Tomáš Přikryl orámoval žlutými kartami za fauly poločasovou přestávku zápasu na hřišti Slasku, první dostal v nastavení úvodní půle, druhou ve 49. minutě. Warta i bez něj vyrovnala, domácí ale nakonec zvítězili 2:1. Celek z Poznaně čeká na výhru čtyři zápasy a v tabulce Ekstraklasy je dva body nad zónou sestupu. Přikryl dostal známku 4.9.

Adam Stejskal pomohl Tirolu druhým čistým kontem v sezoně k remíze 0:0 v Altachu. Zatímco na podzim neudržel nulu ani jednou, nyní se mu to podařilo podruhé během měsíce. Celek z Innsbrucku je ve skupině o udržení v Bundeslize sedm kol před závěrem soutěže třetí od konce, Stejskal v pátek zapsal tři zákroky a dostal známku 7.4.

Vítězslav Jaroš vychytal čisté konto potřetí ve svém sedmém bundesligovém zápase, k tomu má po jedné nule v EKL (čtyři utkání) a v domácím poháru (dva zápasy). Naposledy si na něj nepřišli hráči LASKu, se kterým si Sturm Graz na domácím stadionu poradil 1:0. Český brankář předvedl v zápase tři zákroky a ohodnocen byl známkou 7.3.

Jakub Brabec se v předminulém kole řecké Superligy poprvé v sezoně střelecky prosadil a tentokrát se v domácím utkání s Panathinaikosem trefil znovu, bohužel pro něj a pro Aris však do vlastní branky. Ve druhé minutě nastavení dal výsledku konečnou podobu 0:2. Nedělní utkání odehrál celé a Livesport jeho výkon ocenil známkou 6.3.

Očima Jana Morávka

"Oba čeští kluci z Hoffenheimu vypadali proti Augsburgu dobře. Měli na stranách hodně prostoru, tolik už ho v dalších zápasech možná nedostanou. Na krajích pro ně bylo hodně místa, což jim otvíralo možnost útočit a posílat balony do vápna. Pramenil z toho i gól, který připravil Pavel Kadeřábek, když to nachystal Weghorstovi takřka do prázdné brány. Pavel byl pravděpodobně muž zápasu společně s Weghorstem, měl i dobrá čísla. Vyhrával osobní souboje, měl dvě asistence i další zajímavé přihrávky. V Livesport Ratingu dostal známku 8,8, což bylo nejvíc z celého týmu, Kicker mu dal 2,5. Dobře vypadal i David Jurásek. Byl aktivní, dostal se do zakončení. Budu mu fandit, aby v tom pokračoval, hrál čím dál víc a získal herní praxi."