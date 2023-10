Legionáři: Zaslíbené Nizozemsko, bod po dvou a půl letech, vítězná trefa i vyloučení

Po reprezentační pauze se na evropské stadiony vrátil klubový fotbal a s ním i čeští krajánci. Dominik Janošek (25) gólem a asistencí potvrdil, že Nizozemsko se pro něj stává zemí zaslíbenou, Jakub Jankto (27) se v Itálii zapsal do statistik produktivity po bezmála dvou a půl letech a Petr Schwarz (31) přispěl v Polsku vítěznou brankou k jednoznačnému triumfu lídra Ekstraklasy. Jak si vedli další legionáři?

Před zápasem proti Aston Ville bylo Vladimíru Coufalovi z mnoha stran připomínáno, že natáhne-li sérii asistencí na pět, zařadí se po bok pouhých deseti legend typu Ryana Giggse nebo Thierryho Henryho, jimž se v Premier League totéž povedlo před ním. Leč nestalo se, West Ham ve Villa Parku prohrál jasně 1:4 a Coufal, který odehrál celé utkání a oceněn byl známkou 5.9, se neprosadil. Totéž lze říct o Tomáši Součkovi, který na hřišti strávil 66 minut a jeho známka se dostala na hodnotu 6.1. Kladiváři se po druhé ztrátě v řadě sesunuli na deváté místo tabulky.

Pavel Kadeřábek znovu nescházel v základní sestavě Hoffenheimu, který po snovém vstupu do sezony lehce ubral na tempu, když zaznamenal druhou porážku z posledních tří zápasů. Doma podlehl Frankfurtu 1:3, byť už ve třetí minutě vedl. Hosté ale ještě do poločasu otočili vývoj utkání třemi góly, přičemž pod ten druhý se podepsal právě někdejší český reprezentant –⁠ ve 23. minutě si nepohlídal náběh zakončujícího Ansgara Knauffa. Hoffe po osmém kole Bundesligy klesli na šestou příčku, Kadeřábek odehrál celé utkání a Livesportem byl oceněn známkou 6.5.

Kadeřábkovy statistiky proti Frankfurtu. Opta by Stats Perform

Zmar Unionu pokračuje, v sobotním domácím klání padl se Stuttgartem 0:3 a zaznamenal šestou ligovou porážku v řadě, která jej srazila na 15. místo tabulky o dva body nad barážovou pozici. Uzdravený Alex Král šel do hry po přestávce místo Lucase Tousarta a vidět byl zejména v 67. minutě, kdy z hranice pokutového území vyslal prudký volej, který však prosvištěl těsně nad břevnem. Košický rodák, který nadále čeká na první bundesligový zápis do statistik, vydržel na hřišti až do závěrečného hvizdu a Livesport jeho výkon ocenil známkou 6.3.

V základní sestavě Mönchengladbachu figuroval Tomáš Čvančara naposledy 2. září v zápase proti Bayernu, v neděli se do ní po bezmála dvou měsících vrátil. Ovšem na hřišti Kolína byl, ostatně jako prakticky všichni jeho spoluhráči, neviditelný, nedostal se k ani jednomu ohrožení brány. Hříbata i vinou dvou proměněných penalt domácích prohrála 0:3, klesla na 13. příčku a v kolonce vítězství jim nadále svítí jediná výhra. Český reprezentační útočník byl střídán v 79. minutě a Livesport jeho počínání na trávníku ohodnotil známkou 6.1.

Nehráli: Jiří Pavlenka, Werder, Patrik Schick, Adam Hložek a Matěj Kovář, Leverkusen, Václav Černý, Wolfsburg, Tomáš Koubek, Augsburg

Jakub Jankto si poprvé od začátku září zahrál za Cagliari, v Salernitaně v 64. minutě za bezbrankového stavu vystřídal Gaetana Oristaniu. A čtvrt hodiny poté si připsal asistenci na první gól utkání, když se na soupeřově polovině ujal balonu a vyslal jej na osamoceného Zita Luvumboa, který obstřelem poslal hosty do vedení. Pro českého záložníka to byl premiérový zápis do statistik produktivity po jeho návratu do Itálie a první bod v Serii A od května 2021, kdy v dresu Sampdorie skóroval proti AS Řím. Nedělní duel po divokém závěru skončil 2:2, Jankto byl ohodnocen známkou 7.2.

Nehráli: David Zima, Turín FC, Lukáš Vorlický, Atalanta

Pozn.: Fiorentinu s Antonínem Barákem čeká dohrávka proti Empoli v pondělí.

Twente zaznamenalo druhou ztrátu v aktuálním rončíku Eredivisie, když na hřišti Heraclesu remizovalo 2:2. Zápas, do kterého od úvodu zasáhl i Michal Sadílek, přitom mělo ideálně rozehraný, už po půlhodině vedlo 2:0 a tentýž výsledek drželo ještě 20 minut před koncem. Jenže pak hráčům z Enschede spadl řetěz a domácí vyrovnali. Český reprezentační záložník absolvoval i v devátém ligovém utkání sezony plnou minutáž a od Liveportu si vysloužil známku 7.0. Twente i přes remízu zůstává v tabulce s pohodlným náskokem čtvrté a na lídra PSV ztrácí pět bodů.

Nehrál: Ondřej Lingr

Výběr z dalších soutěží

Dominik Janošek potvrzuje, že přestup do Bredy byl správným tahem. Proti Telstaru si připsal gól a asistenci a statistiky v Eerste Divisie si vylepšil na 5+3 v 11 utkáních. Breda v pátek vyhrála doma 3:1 a po třetím triumfu v řadě se posunula na deváté místo tabulky, brněnský rodák byl se známkou 8.6 nejlépe hodnoceným hráčem zápasu.

Martin Frýdek přispěl druhou asistencí v sezoně k vítězství Lucernu nad Yverdonem 2:1, když ve 23. minutě přihrál na první gól domácího týmu. Ten bral tři body po třech ztrátách a v tabulce švýcarské nejvyšší soutěže se posunul na čtvrté místo. Frýdek jako již tradičně odehrál celé utkání, dostal žlutou kartu a Livesport jeho výkon ocenil známkou 7.4.

Petr Schwarz nechyběl v základní sestavě Slasku, který v sobotu rozmetal doma Legii 4:0. Hradecký odchovanec, který odehrál celý zápas a dostal známku 8.2, se na triumfu podílel úvodním gólem. Vratislavský celek vede tabulku Ekstraklasy, má ale o zápas víc než pronásledovatelé. Tomáš Pekhart strávil na hřišti v dresu Legie 78 minut a obdržel známku 6.3.

Filip Kaša v létě skončil v Plzni a jako volný hráč podepsal s Dunajskou Stredou. Za tu v Niké lize odehrál šest zápasů, tím posledním byl sobotní debakl 1:5 v Žilině. Český stoper byl už ve 13. minutě ještě za bezbrankového stavu vyloučen, Livesport mu udělil známku 4.3. Aleš Čermák odehrál na straně poražených 33 minut a dostal se na hodnocení 6.1.

Martin Šindelář se na Slovensko přesunul už v lednu a s Košicemi slavil postup do nejvyšší soutěže, v níž má zatím na kontě 11 utkání. V sobotu se někdejší stoper Ostravy či Karviné premiérově zapsal do statistik produktivity, v 11. minutě přihrál na druhý gól domácích. Ti nakonec s Banskou Bystricí prohráli 2:4, Šindelář odehrál celý zápas a dostal známku 6.7.

Pozn.: V Portugalsku se o víkendu liga nehrála.