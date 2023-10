Legionáři: Anglické repete, z euforie zmar i přestřelky v českých střetech

Pokud před důležitým kvalifikačním zápasem v Albánii může reprezentačního trenéra Jaroslava Šilhavého něco těšit, je to forma krajánků z Premier League Tomáše Součka (28) a Vladimíra Coufala (31), kteří potvrdili skvělou formu dalším gólem, resp. asistencí. Naopak další z opor národního týmu Alex Král (25) prožil nešťastný zápas, už potřetí v Bundeslize jeho gól odvolal VAR a záhy se český záložník zranil. Vidět ale byli o uplynulém víkendu i další legionáři.

Minule proti Sheffieldu si Tomáš Souček připsal gól a Vladimír Coufal asistenci, v zápase s Newcastlem si střihli repete. Kapitán národního týmu nedělní utkání gólově otevřel, když měl po přihrávce od Emersona před odkrytou bránu snadnou úlohu. Druhý bývalý slávista se přihrávkou na skórujícího Mohammeda Kuduse v závěru podílel na vyrovnání West Hamu na konečných 2:2. Pro Součka šlo o druhou ligovou trefu sezony a 22. v Premier League, pro Coufala o čtvrtou asistenci v ročníku a zároveň v řadě a celkově 16. mezi anglickou elitou.

Oba Češi tak potvrdili, že v aktuální sezoně patří k oporám Kladivářů, kteří po loňské nevydařené ligové sezoně zakončené na 14. místě znovu působí svěže. Dosud se museli sklonit jen před Manchesterem City a Liverpoolem a ze sedmého místa mají na dostřel pohárové příčky. Souček navíc v úvodním kole proti Bournemouthu zapsal asistenci, a tak platí, že reprezentační duo se přímo podílelo na téměř polovině z 15 ligových gólů týmu.

Souček v součtu s poháry skóroval počtvrté v posledních šesti zápasech, podobně plodné období naposledy zažil na sklonku roku 2020. Co do počtu gólů v PL, přibližuje se Milanu Barošovi s 28 trefami, první Patrik Berger jich má 38. Rodák z Havlíčkova Brodu odehrál proti Strakám 75 minut a od Livesportu obdržel známku 6.9. Coufal v počtu asistencí v nejlepší lize světa předskočil Tomáše Rosického, na druhého Vladimíra Šmicera mu jich schází sedm a na Bergera 13. V neděli hrál až do konce a ohodnocen byl známkou 7.0.

Statistiky Součka a Coufala v aktuální sezoně. Opta by Stats Perform

Tomáš Čvančara vstoupil do zápasu Mönchengladbachu s Mohučí v 64. minutě, přesto byl hodně vidět. V 77. minutě si naskočil na centr a zakončoval hlavou, proti gólové střele ale vytáhl výtečný zákrok Robin Zentner. Německý brankář o dvě minuty později zlikvidoval i Čvančarovu ránu doprostřed brány. V šesté minutě nastavení se český útočník postavil k exekuci přímého kopu pár centimetrů za šestnáctkou, trefil ale jen zeď a z následné dorážky přestřelil. I proto utkání skončilo remízou 2:2, rodák z Neratovic dostal za svůj výkon známku 6.1.

Když působil v Twente, byl Václav Černý na klubové úrovní jednou z největších opor a v národním týmu tolik prostoru nedostával. Po jeho přestupu do Wolfsburgu se ale karta obrátila –⁠ zatímco kouč Šilhavý na něj začal sázet, trenér Ole Werner mu moc příležitostí nedává. Do zápasu ve Stuttgartu jej poslal až v 79. minutě za stavu 2:1 pro domácí a český křídelník tak přihlížel tomu, jak fenomenální Serhou Guirassy zkompletoval hattrick a určil konečný stav 3:1. Černý stihl vyhrát jeden souboj, rozdat tři přihrávky a dostat od Livesportu známku 6.0.

V přestřelku s infarktovým závěrem vyústil střet Brém, v jejichž bráně nechyběl Jiří Pavlenka, s Hoffenheimem, za který odehrál plnou porci minut Pavel Kadeřábek. Český brankář po hodině hry za stavu 2:1 pro hosty skvěle zneškodnil střelu zblízka zakončujícího Kevina Vogta a Werder v první minutě nastavení vyrovnal. Jenže v 92. minutě Marius Bülter po dlouhém Kadeřábkově autu propálil Pavlenku zpoza vápna a rozhodl o výhře TSG 3:2. Hoffe tak vyhráli i čtvrtý venkovní zápas sezony a jsou už pátí. Reprezentační gólman dostal známku 5.6, někdejší sparťan 6.9.

Z euforie zmar během tří minut? Přesně to zažil Alex Král v Dortmundu. V 18. minutě si naskočil na přesný centr Christophera Trimmela z přímého kopu, hlavou zavěsil a otočil na 2:1 pro Union, dlouho se však z premiérového gólu v Budeslize neradoval. Jednak proto, že kvůli zatím nespecifikovanému zranění byl ihned střídán, ale hlavně kvůli tomu, že po čtyřminutovém zkoumání VAR pro těsný Králův ofsajd jeho branku odvolal. Už potřetí za dobu jeho působení v Německu. Hosté padli 2:4, byla to jejich sedmá soutěžní porážka v řadě. Český záložník dostal za krátký pobyt na hřišti známku 5.9.

V týdnu dostal Adam Hložek poprvé v sezoně šanci v základní sestavě Leverkusenu a solidním výkonem vyšperkovaným gólovou asistencí se podílel na vítězství 2:1 v Molde, to však nic nezměnilo na tom, že v domácím ligovém utkání proti Kolínu n. R. opět začal jen na střídačce. Na hřiště vyběhl v 81. minutě za stavu 3:0 místo střelce třetího gólu Victora Boniface, další gól už v zápase nepadl. Hložek hodnocen nebyl a v lize na zápis do statistik produktivity čeká od 2. září, kdy skóroval proti Darmstadtu. Těšit jej může alespoň fakt, že Bayer nadále vévodí tabulce.

Nehráli: Tomáš Koubek, Augsburg, Patrik Schick a Matěj Kovář, Leverkusen

Twente po nečekané porážce v šestém kole ve Waalwijku, která je pro celek z Enschede dosud jedinou bodovou ztrátou v aktuální sezoně Eredivisie, opět najelo na vítěznou vlnu. V nedělním zápase osmého kola bez potíží vyhrálo v Sittardu 3:0 a drží se na třetím místě tabulky. Ve středu záložní řady hostů absolvoval stejně jako ve všech dosavadních ligových utkáních tohoto ročníku plnou minutáž Michal Sadílek. Do statistik se nezapsal, zatím je na jednom gólu a jedné asistenci, které posbíral v prvních dvou kolech. Za nedělní výkon dostal známku 6.9.

To role Ondřeje Lingra je zcela opačná, na start v základní sestavě Feyenoordu po přesunu ze Slavie stále čeká. I do nedělního klání ve Zwolle naskočil až z lavičky, tentokrát však nikoliv v pozici prvního, nýbrž až posledního střídajícího hráče –⁠ od trenéra Arneho Slota dostal k dispozici necelých 10 minut. Co do produktivity, nijak je nevyužil, zápas se za stavu 2:0 pro hosty už jen dohrával. Feyenoord vyhrál pošesté v řadě a pouze vinou remíz v úvodních dvou kolech je v tabulce až čtvrtý se čtyřbodovou ztrátou na lídra PSV.

Poprvé od poloviny srpna nastoupil David Jurásek v základní sestavě Benfiky, která se na hřišti posledního Estorilu nečekaně nadřela. O jejím vítězství 1:0 rozhodl gólem v 93. minutě Antonio Silva po přihrávce bývalého útočníka Slavie Petara Musy. Tou dobou už byl Jurásek na hřišti nebyl, v 77. minutě jej vystřídal Juan Bernat, jenž si tak odbyl premiéru za Benfiku po příchodu z PSG. Krátce předtím zaujal český reprezentant pohlednou kličkou, kdy obránci nasadil jesle, pronikl do vápna a poslal před bránu nebezpečnou přihrávku. Od Livesportu dostal známku 7.5.

Nehrál: Lukáš Horníček, Braga

Výběr z dalších soutěží

Tomáš Vaclík si odbyl debut na lavičce New England Patriots, se kterými podepsal smlouvu na konci srpna. K soutěžnímu utkání na klubové úrovni byl nominován poprvé od 8. května, kdy ještě hájil barvy Huddersfieldu. A protože Patriots prohráli 2:3 a zaznamenali druhou porážku v řadě, mohl by se v MLS brzy dočkat i premiéry mezi tyčemi.

Dominik Janošek pomohl Bredě asistencí k domácímu vítězství 3:2 nad Groningenem, ve čtvrté minutě posadil z rohového kopu míč na hlavu zakončujícímu Tomu Boeremu. Breda ukončila čtyřzápasové čekání na výhru a v tabulce Eerste Divisie jí patří 14. místo. Janošek, který je v sezoně na bilanci 4+2, odehrál 64 minut a dostal známku 7.3.

Daniel Smékal se blýskl druhým gólem v řadě, tentokrát vítězným. Skalica díky jeho zásahu z 25. minuty porazila doma Košice 1:0, ve slovenské Niké lize brala tři body po třízápasovém suchu a v tabulce je na deváté příčce. Smékal, jenž ve Skalici hostuje do konce sezony z Baníku, odehrál 66 minut a Livesport jeho výkon ocenil známkou 7.2.

Petr Schwarz se asistencí podílel na osmém po sobě jdoucím bodovém zisku Slasku v Ekstraklase. Ve 32. minutě poslal z přímého kopu dlouhý balon na Erika Exposita, jenž si pohrál s obranou a otevřel skóre zápasu s Górnikem. Ten skončil 1:1, Schwarz jej odehrál celý a dostal známku 7.8. Slask vévodí tabulce, má ale o utkání víc než pronásledovatelé.

Michal Sáček absolvoval na pravém kraji obrany Jagiellonie celý zápas na hřišti Cracovie, jíž s kapitánskou páskou šéfoval Jakub Jugas. Spokojenější jsou po přestřelce 4:2 hosté, kteří na vedoucí Slask ztrácejí ze třetího místa jediný bod, podobně jako druhý Raków ale disponují zmíněným zápasem k dobru. Sáček obdržel od Livesportu hodnocení 6.7, Jugas 6.2.

Lukáš Zima se po minulé sezoně rozloučil s druholigovým nizozemským Venlem a zkouší štěstí v maďarské nejvyšší soutěži, konkrétně v Petrolulu. Stal se jedničkou a v sobotu pomohl k remíze 0:0 s celkem UTA Rad, za což dostal známku 7.2. Bylo to jeho třetí čisté konto v řadě, přičemž všechny zápasy v této sérii skončily 0:0 a Petrolul je v tabulce sedmý.

Pozn.: V Itálii Češi nehráli.