Legionáři: Jubilejní zásah, hořký debut, nejlepší střelec ligy i knockout

Pavel Kadeřábek slaví gól do sítě Heidenheimu.

I ve druhém kole Bundesligy se prosadil zástupce českého fotbalu, Pavel Kadeřábek (31) pomohl vyrovnávací brankou k vítěznému obratu Hoffenheimu. Daří se i Jakubu Plškovi (29), který je nejlepším střelcem nejvyšší maďarské soutěže. V Dánsku ligová premiéra notně zhořkla Adamu Gabrielovi (22), jehož Midtjylland utrpěl debakl 0:3. Přehled o výkonech těchto i dalších Čechů působících v zahraničí přinášejí aktuální Legionáři.

Po nevydařeném závěru přípravy a skutečnosti, že klub otálel s nákupem posil, nevyhlíželi fanoušci West Hamu novou sezonu zrovna s optimismem. Jenže uběhly tři zápasy a Kladiváři se ocitli na druhém místě tabulky Premier League. A to i díky sobotní překvapivé výhře 3:1 na hřišti ambiciózního účastníka Evropské ligy Brightonu, k níž pomohli i Tomáš Souček a Vladimír Coufal. Kapitán české reprezentace však na hřišti strávil jen necelý poločas, poté byl kvůli zranění donucen opustit hřiště.

Ve 33. minutě jej totiž po rozehrané útočné standardní situaci hostů na hraně malého vápna oběma rukama knockoutoval brankář Bart Verbruggen. Součka poté nahradil Said Benrahma, jenž si po přestávce připsal asistenci na vítěznou branku Jarroda Bowena. Coufal odehrál na pravém kraji obrany celé utkání a zodpovědným defenzivním výkonem pomohl prakticky vynulovat jednu z největších útočných hrozeb domácích, křídelníka Kaora Mitomu. Za svůj výkon obdržel Coufal známku 6.8, jeho krajan 6.6.

Brémy za sebou mají tři soutěžní zápasy, všechny prohrály a dostaly v nich celkem osm gólů, přesto v každém z nich patřil k jejich nejlépe hodnoceným hráčům brankář. To jen dokazuje, že Jiří Pavlenka příčinou mizerného vstupu Werderu do sezony není. Naposledy na hřišti Freiburgu si při porážce 0:1 připsal pět zákroků, jimž vévodily ty ze 24. minuty, kdy zneškodnil střelu Rolanda Sallaie a fantasticky i následnou dorážku Vincenza Grifa. V šesté minutě nastavení však přece jen kapituloval, na ránu Maximiliana Philippa z voleje do protipohybu neměl nárok. Livesport gólmanovi, jemuž jednou pomohlo břevno, udělil známku 7.3, nejvyšší v hostujícím týmu.

Po přestupu z Twente zaznamenal Václav Černý za Wolfsburg jednu asistenci v domácím poháru, v Bundeslize na body zatím čeká. V Kolíně n. R. k nim ale neměl daleko. Stačilo, aby Patrick Wimmer jeho parádní průnikovou přihrávku v úvodu utkání přetavil ve vedoucí gól, rakouský útočník však sólo zakončil slabou střelou mimo. Poté byl příbramský rodák autorem chytré předfinální prostrkávačky, po níž však hlavičkující Jonas Wind ztroskotal na brankáři. Dánský forvard si spravil chuť ve druhé půli, v níž dvěma góly odpověděl na úvodní trefu domácích a zařídil vítězství Vlků 2:1. Černý odehrál 84 minut, vyfasoval žlutou kartu a známku 6.9.

Černý jako obvykle operoval na pravé straně hřiště. Opta by Stats Perform / @VfL_Wolfsburg

Situace Adama Hložka se hned zkraje jeho druhé sezony v Německu stává čím dál složitější. V kádru mu totiž přibývají další a další konkurenti, naposledy si Leverkusen pořídil anglického křídelníka či ofenzivního záložníka Nathana Tellu ze Southamptonu. Český reprezentant proto sbírá starty po minutách, v sobotu v Mönchengladbachu naskočil do hry na závěrečných 10. Přesto mohl skórovat, tváří v tvář Jonasu Omlinovi však neuspěl – švýcarského brankáře se pokoušel podstřelit, ten jej ale vychytal. Hložka tak může těšit alespoň jasné vítězství Bayeru 3:0.

Z něj však radost neměl další český aktér téhož utkání Tomáš Čvančara. Útočník Borussie vyšel gólově naprázdno a nenavázal tak na dva zásahy v úvodním zápase v Augsburgu. "Dneska nás přejeli. Nevím, jestli jsem to tak na hřišti cítil jenom já, ale přijde mi, že jsme neměli vůbec nic," ulevil si po utkání v rozhovoru pro TV Nova, v němž se smíchem přiznal i to, že si zvyká na výrazné rozdíly oproti české lize: "Souboje se stopery, to se vůbec nedá srovnávat. Taky je potřeba říct, že jsem většinu prohrál." Čvančara odehrál proti Bayeru 78 minut, dostal žlutou kartu a Livesport mu udělil známku 6.1.

Čvančarovy statistiky proti Leverkusenu. Opta by Stats Perform / borussia.de

Union si v minulé sezoně zajistil historicky první účast v Lize mistrů a šlape mu to i v úvodu nového ročníku. Nejen pro národní tým je dobrou zprávou, že místo v základní sestavě si našel Alex Král, jenž i v zápase druhého kola na hřišti nováčka z Darmstadtu absolvoval plnou porci minut. Union hrál od 21. minuty v deseti, i tak si došel pro přesvědčivé vítězství 3:1, po němž se hřeje na prvním místě tabulky o skóre před Bayernem. Král, který v Schalke plnil spíš roli záložníka "box-to-box" a měl tak na starost i podporu útoku, ovšem v berlínském celku hraje klasickou "šestku" s defenzivními úkoly, obdržel za sobotní výkon známku 6.7.

Na začátku své deváté sezony v Hoffenheimu zaznamenal Pavel Kadeřábek jubilejní desátý ligový gól. A patřil k nejsnadnějším v jeho kariéře. Na hřišti nováčka z Heidenheimu v 81. minutě za stavu 2:1 pro domácí se před něj na malé vápno odrazil od tyče a zad brankáře balon po střele Finna Oleho Beckera a český krajní obránce neměl s jeho doklepnutím do sítě problém. Hosté navíc v poslední minutě dokonali obrat na 3:2 a poprvé v sezoně zapsali vítězství. Kadeřábek, jenž má v Hoffe na kontě ještě tři branky v domácím poháru a dvě v Evropě, odehrál celé utkání a Livesportem byl ohodnocen známkou 7.6.

Nehráli: Patrik Schick a Matěj Kovář, Leverkusen, Tomáš Koubek, Augsburg, Lukáš Ambros, Wolsburg

Výběr z dalších soutěží

Adam Gabriel si necelý týden po přestupu do Midtjyllandu odbyl premiéru v dánské lize. Vydařená nebyla, se spoluhráči si odvezl příděl 0:3 z Nordsjaellandu. Krajní obránce, který to na sever Evropy vzal ze Sparty oklikou přes Hradec Králové, odehrál celé utkání, viděl žlutou kartu a Livesportem byl ohodnocen známkou 6.1.

Martin Frýdek si v posledních dvou zápasech Lucernu připsal dvě asistence. První v odvetě předkola Evropské konferenční ligy při remíze 2:2 s Hibernian FC, po níž se jeho tým ze soutěže poroučel, druhou v ligovém utkání na hřišti Grasshopers, které hosté vyhráli 1:0. Frýdek jako obvykle absolvoval plnou minutáž a dostal známku 8.1.

Jakub Plšek se v dresu celku Puskás Akadémia rozehrál do výtečné formy, v uplynulých třech zápasech nastřílel čtyři góly a je nejlepším střelcem maďarské ligy. V sobotu na hřišti Kecskeméti někdejší záložník olomoucké Sigmy jen mírnil porážku 1:4, při které viděl žlutou kartu a za svůj výkon obdržel od Livesportu hodnocení 7.3.

Pozn.: V Portugalsku ani v Itálii Češi nenastoupili, do hry může v pondělí zasáhnout Jakub Jankto z Cagliari. V Nizozemsku mělo volno Twente Michala Sadílka, čerstvá posila Feyenoordu Ondřej Lingr ještě nebyla v nominaci na zápas.