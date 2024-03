Legionáři: Vítězný gól v českém souboji o první místo, zahozená penalta i sbírání vteřin

Michal Sáček (27) se rok po přestupu ze Sparty do Jagiellonie poprvé v Polsku střelecky prosadil, v přímém souboji o první místo tabulky přispěl vítěznou brankou k triumfu 3:1 nad Slaskem Petra Schwarze (32). Možnost otevřít si gólový účet měl i na Slovensku Tomáš Poznar (35), jenže útočník Trnavy nechal z penalty vyniknout brankáře. V Německu hrál Adam Hložek (21), byť v jeho případě se zápasové vytížení v posledních měsících smrsklo z minut na vteřiny. O moc lépe na tom v Itálii není Antonín Barák (29). Jak se vedlo dalším legionářům?

West Ham měl v utrápeném Burnley ideálního soupeře k dosažení třetí ligové výhry v řadě, byl však rád, že mu Danny Ings v nastavení zajistil alespoň bod za remízu 2:2. Z českého dua byl víc vidět Vladimír Coufal, jehož centry dělaly hostům značné problémy. V závěru byl blízko první brance za Kladiváře, ale jeho střela skončila po teči protihráče jen na břevně. Tomáš Souček nebyl daleko od sedmého ligového zásahu v sezoně, leč jeho pokus z 82. minuty zlikvidoval James Trafford. Oba reprzentanti odehráli velý zápas, Coufal dostal známku 7.1, jeho parťák 6.7.

Poslední týdny se pro Alexe Krále nesou ve znamení ústupu z pozic. V základní sestavě Unionu chyběl ve třech zápasech v řadě, přičemž z přechozích dvou klání odehrál pouhou minutu. Ve Stuttgartu vyběhl na trávník v 66. minutě místo Raniho Khediry za stavu 2:0 pro domácí, záhy byl navíc vyloučen záložník Berlíňanů Andras Schafer a hosté už se na odpor nezmohli. Král si připsal osm přihrávek, z toho jeden slibný centr do vápna, a ohodnocen byl známkou 6.2. Union bral z posledních tří utkání jediný bod, stále jich ale má osm k dobru na barážovou 16. pozici.

Patrik Schick zajistil Leverkusenu v Evropské lize na hřišti Karabachu coby střídající hráč gólem v 92. minutě remízu 2:2 a proti Wolfsburgu už figuroval v základní sestavě. Ve 28. minutě se na něm vyfauloval Moritz Jenz, když jej podkopl u rohu šestnáctky. O moc větší přínos pro tým však reprezentační útočník neměl, nedostal se k jediné střele. A to i proto, že ho spoluhráči ve vápně prakticky nehledali, což Schick několikrát doprovodil frustrovanými výrazy. Při výhře 2:0 odehrál 75 minut a dostal známku 6.7, Adam Hložek naskočil na poslední minutu.

V jeho případě, nepočítaje poměrně dlouhé časové úseky, které dostává v EL, to není nic nového. Zejména letos však na německé scéně nenaskakuje na závěrečně minuty, ale vteřiny. V roce 2024 byl v zahajovací jedenáctce dvakrát, kromě toho zasáhl do dalších šesti klání Bundesligy a DFB Pokalu, v nichž posbíral úhrnem přesně 27 minut. To je čtyři a půl minuty na zápas, jinak též 270 vteřin. I proto Hložek opět nebyl hodnocen a nepřidal druhý gól v sezoně. Naposledy se v lize trefil 2. září proti Damrstadtu. Tehdy mu Xabi Alonso poskytl na hřišti 14 minut.

Hoffenheim se ve Frankfurtu dostal do brzkého vedení, ovšem po vyloučení Johna Anthonyho Brookse hrál od 22. minuty v deseti. Domácí přesilovku využili a skóre otočili na konečných 3:1. V 55. minutě se jako první střídající hráč hostů dostal na trávník David Jurásek a mohl si odškrtnout čtvrtý start po příchodu na hostování z Benfiky. Do hry se příliš nedostal, ostatně Hoffe měli ve druhém poločase držení míče 35 procent, plnil si hlavně obranné povinnosti. Rozdal 12 přesných přihrávek, vyhrál dva souboje a jednou fauloval. Nedělní výkon mu vynesl známku 5.9.

Nehráli: Pavel Kadeřábek, Hoffenheim, Václav Černý, Wolfsburg, Matěj Kovář, Leverkusen, Tomáš Koubek, Augsburg, Jiří Pavlenka, Brémy, Tomáš Čvančara, Mönchengladbach

Ve čtvrtém utkání v řadě figuroval Jakub Jankto v úvodní jedenáctce Cagliari. Domácí přivítali poslední Salernitanu a povzbuzeni minulým vítězstvím v Empoli, které zařídil právě český křídelník, vstoupili do zápasu ideálně. První poločas vyhráli 2:0 a to jim ještě VAR jednu trefu odvolal. Po přestávce navíc Rossoblu přidali další branky a byť nechali soupeře dvěma góly závěr duelu zdramatizovat, brali tři body za vítězství 4:2. Jankto se ve 20. minutě ocitl ve velké šanci, střelou z vápna ale těsně minul pravou tyč. Na hřišti strávil 66 minut a oceněn byl známkou 6.2.

Heat mapa Jakuba Jankta prot Salernitaně. Opta by Stats Perform / AFP

Podobně jako Schick se ve čtvrtek střelecky prosadil v Evropě, v případě Antonína Baráka byl gól proti Maccabi dokonce vítězný. Ani to mu ale nepomohlo do základní sestavy Fiorentiny, doma proti AS Řím šel do hry až v 92. minutě a v 96. rozhodčí zápas za stavu 2:2 ukončil. Příbramský rodák je tom sice o něco lépe než Hložek, nicméně i on sbírá zápasový čas po troškách. V Serii A se letos objevil v sedmi duelech a všehovšudy v nich odehrál 90 minut. To dělá na utkání necelých 13 minut, konkrétně 770 vteřin. Za nedělní štěk proti AS Barák hodnocen nebyl.

Twente bralo tři body potřetí v řadě a popáté z posledních šesti zápasů, tentokrát za domácí vítězství 2:1 nad Spartou Rotterdam. Michal Sadílek opět nescházel v základní sestavě a dostal se do několika příležitostí. Ve 41. minutě byl blízko druhému gólu v sezoně, ale jeho ránu z hranice vápna mířící do levé šibenice skvěle zlikvidoval brankář. Půl hodiny před koncem se český reprezentant dostal k další slibné střele, do níž se však vrhl obránce a srazil ji. Na hřišti vydržel Sadílek až do konce, vyfasoval už sedmou žlutou kartu v aktuálním ročníku a dostal známku 7.0.

Pořadí v čele Eredivisie. Livesport

I po téměř sedmi měsících, které uběhly od jeho příchodu na hostování ze Slavie, čeká Ondřej Lingr, zda se jeho jméno objeví v zahajovací jedenáctce Feyenoordu. Do domácího utkání s Heraclesem, který druhý celek tabulky porazil jednoznačně 3:0, vyběhl v 71. minutě. Tentokrát se však do role gólového žolíka pasoval jeho brazilský konkurent v útoku Igor Paixão, jenž šel na hřiště spolu s Lingrem a po dvou minutách z přímého kopu skóroval. Lingr se k ničemu zásadnímu nedostal a zůstává na bilanci 3+1 z 15 startů. Jeho nedělní výkon ocenil Livesport známkou 6.4.

Výběr z dalších soutěží

Michal Sáček prokázal v 17. minutě utkání proti Slasku důraz, když po rohu dorazil z malého vápna balon pod břevno a poslal Jagiellonii do vedení 2:0. Domácí vyhráli 3:1 a vystřídali vratislavský celek v čele tabulky. Sáček odehrál celý zápas a dostal známku 7.7, na druhé straně absolvoval Petr Schwarz 67 minut a obdržel hodnocení 6.4.

Tomáš Poznar zasáhl do zápasu s Dunajskou Stredou v 81. minutě, kdy domácí Trnava vedla 3:0. Osm minut poté si postavil balon na značku pokutového kopu, ale Aleksandar Popovič jeho střelu vytěsnil na tyč. Bývalý útočník Zlína, jenž přišel na Slovensko jako volný hráč v lednu, tak i po sedmi startech v novém klubu čeká na první gól.

Očima Jana Morávka

"Podíval jsem se, jak se daří Lukáši Ambrosovi na hostování v rezervě Freiburgu. V minulé sezoně nastupoval za devatenáctku Wolfsburgu, kde nosil i kapitánskou pásku a občas šel na lavičku áčka. Nakonec si připsal i jako nejmladší Čech debut v Bundeslize. Myslím, že si béčko Freiburgu vybral, protože cítil, že ho dokáží posunout. V minulé sezoně byli druzí a spousta hráčů se posunula do Bundesligy. Ať už třeba brankář Noah Atubolu či obránci Max Rosenfelder, Kenneth Schmidt a Jordy Makengo. Dříve podobnou cestou šel například Kevin Schade, který nyní působí v Brentfordu. Klub navíc vede zajímavý švýcarský kouč Thomas Stamm, kterého v zimě chtěl Kolín nad Rýnem. Jenže zatímco v minulé sezoně se jim dařilo, nyní jsou na sestup. Lukáš na to z osobního hlediska trochu doplácí. V sestavě hraje na více pozicích. Viděl jsem, že nehraje jen uprostřed, ale zkouší ho i jinde. Navíc nemá ani čísla. Minulý týden si připsal první asistenci. Ale snaží se hrát pořád stejně. Má dobrou levačku, zkouší chodit jeden na jednoho. Držím mu palce, aby se chytil, protože v něm je velký potenciál a jedná se o dalšího zajímavého fotbalistu pro český fotbal."