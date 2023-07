Liverpool aktivoval výstupní položku a z Lipska získal maďarského záložníka Szoboszlaie

Szoboszlai podepsal na Anfieldu smlouvu na pět let.

Dominik Szoboszlai (22) oficiálně přestupuje z Lipska do Liverpoolu, který na základě aktivace výstupní klauzule zaplatí německému klubu 70 milionů eur (1,66 miliardy korun). Maďarský záložník podepsal s Reds smlouvu do roku 2028, v novém působišti bude nosit číslo 8.

Koupí maďarského reprezentanta udělal Liverpool druhý nejdražší transfer sezony po přestupu Judea Bellinghama z Dortmundu do Realu Madrid. Szoboszlai se zároveň stává historicky nejdražším prodejem Lipska, které nedávno za Christophera Nkunkua (do Chelsea) a v minulosti rovněž za Nabyho Keïtu (do Liverpoolu) vyinkasovalo 60 milionů eur.

Šikovný ofenzivní záložník odchází z Lipska po dvou a půl letech, během nichž nastoupil do 91 soutěžních zápasů, ve kterých si připsal 20 gólů a 22 asistencí. Szoboszlai pomohl ambicióznímu bundesligovému klubu k vítězství v uplynulých dvou ročnících DFB-Pokalu.

Pětinu přestupové částky, tedy v přepočtu přes 330 milionů korun, dostane Salzburk, kde se Szoboszlai odrazil k velké kariéře. Kapitán maďarského národního týmu ještě čeká na pracovní povolení.