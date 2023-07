Livesport Daily #48: Jak investovat peníze ze sportu a nespálit se, radí Vladimír Šmicer

Milionářem se někteří z nich stanou přes noc –⁠ s podpisem první velké profesionální smlouvy. Těm nejlepším garantuje i miliony týdně, vedle toho přibydou další příjmy z reklamy. Podle některých odborníků jsou ale profesionální sportovci právě díky astronomickým příjmům a mnohdy malému povědomí o financích častým terčem podvodníků. Kdo jim v téhle oblasti radí? A zajímá se vůbec někdo o to, jak o výdělky pečují a jak se zajišťují na sportovní důchod? Téma jsme probrali v Livesport Daily s vítězem Ligy mistrů Vladimírem Šmicerem (50).

Někteří hráči se do finančních problémů dostávají už během kariéry, když nezvládají ukočírovat své stále rostoucí výdaje. Ještě horší je ale situace po skončení aktivní dráhy. Statistiky jsou až děsivě neúprosné: Do pěti let po odchodu do sportovního důchodu vyhlásí osobní bankrot každý druhý hráč Premier League.

Třeba v případě americké NFL je to dokonce 6 hráčů z 10. "Já si myslím, že se hráči třeba v Británii naučili žít na vysoké noze. Málo si uvědomují, že přijde čas, kdy skončí, a utrácí za auta, velké domy, hodinky a nejsou rozumní. Možná podléhají dojmu, že jsou hvězdy a že by měli žít na vysoké noze. Ale nemusí. Fanoušci je mají rádi pro to, co předvádí na hřišti, a ne pro to, v čem jezdí a kde bydlí."

Třeba v Anglii se snaží fotbalisty edukovat ve finanční oblasti hráčská asociace. Pořádá školení, nabízí investiční servis pro hráče nebo infolinky pro případ, že by se dostali do nějakých nesnází. Problém ale často nastává ve chvíli, kdy hráči zázemí klubu opustí, nezřídka kdy se pak stane, že naletí na plané sliby podvodníků.

"Já jsem byl vždycky hrozně opatrný, když za mnou přišel někdo s nabídkou nějaké investice. Tak v 95 procentech případů jsem do toho nešel. Nikdy jsem do ničeho nedal víc než třetinu svého majetku a vybíral jsem si spíš konzervativní investice, víc než akciím jsem věřil nemovitostem."

V aktuální epizodě podcastu Livesport Daily jsme otevřeli i další témata:

Hazard a sázky v kolektivních sportech.

Šmicerovy profi smlouvy od Slavie po Liverpool.

Jeho první investice i současné podnikatelské aktivity

