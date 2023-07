Velkou cenu Maďarska ovládl vedoucí muž celkového pořadí a šampion posledních dvou let Max Verstappen (25), šlo o 12. výhru stáje Red Bull v řadě, která tak překonala rekord McLarenu z roku 1988. Čím si Red Bull podmanil prestižní seriál formule 1? Je vůbec reálné, že by Verstappen neobhájil titul mistra světa? Jaké jsou vyhlídky legendárního Lewise Hamiltona (38)? A jak moc hýbe světem F1 uhlíková stopa? To vše jsme probrali s expertem na motorsport a televizním komentátorem Jiřím Šléglem.

„Skvěle to vystihl Lando Norris, který řekl, že souboj o druhé místo ještě může být zajímavý, ale celý kolos kolem Red Bullu je tak rychlý, že na ně v tuhle chvíli nikdo nemá,“ říká expert a komentátor Jiří Šlégl.

Nizozemský pilot Max Verstappen útočí na třetí titul mistra světa v řadě a v polovině ročníku má náskok 110 bodů před svým stájovým kolegou Sergiem Pérezem.

„Red Bull zkrátka v tuhle chvíli našel naprosto ideální nastavení vozu a má skvělé jezdce. Technické regule od vedení seriálu vždy platí na pět let, takže až se začneme blížit ke konci platnosti těch aktuálních, tak se nám bude startovní pole víc a víc vyrovnávat. Teď žijeme v éře Red Bullu,“ vysvětluje Šlégl.

Livesport Daily #47: Verstappen už letos nemůže o titul přijít, říká novinář Jiří Šlégl Livesport

V aktuální epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Jaká je budoucnost legendárního Lewise Hamiltona?

Jak vedení seriálu nakládá s uhlíkovou stopou?

Jaké změny dozná kalendář F1 pro příští sezonu?

Proč je Ferrari fanouškům pro smích?

Nový díl Livesport Daily najdete na oblíbených podcastových platformách – Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts.