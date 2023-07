Livesport Daily #46: Rebranding vnímají fanoušci pozitivně, říká Martin Kovařík z Teplic

Teplice se během prvního ligového víkendu postaraly o největší překvapení, když na svém stadionu porazily Plzeň. Ale hodně je o nich v poslední době slyšet i na poli marketingu, nejen díky rebrandingu, který provedly před touto sezonou. Jak reálně funguje práce v menším ligovém klubu, jakým jsou právě Teplice, o tom jsme si povídali s jejich ředitelem marketingu a komunikace Martinem Kovaříkem.

"V lize patříme spíš k těm menším týmům i z hlediska marketingu. Ale zároveň se u našeho vedení výrazně posunulo to, jak tyto aktivity klubu vnímají. Personálně jsme na tom teď nejlépe, co jsme kdy byli. Dočkali jsme se i nárůstu rozpočtu a můžeme dělat víc věcí," pochvaluje si na začátku aktuální epizody Livesport Daily Martin Kovařík.

Teplice proti Plzni odehráli první zápas s novým znakem na hrudi. Podle Kovaříka už si na něj většina fanoušků zvykla. "Po představení nové vizuální identity byly reakce tak padesát na padesát. Ale teď vnímám, jak se to ohromně posouvá do pozitivna. Lidi, kteří mi po představení loga říkali, že už si nikdy nekoupí dres, tak teď mění pohled. V konkrétních užitích na dresech nebo v grafikách na internetu se to fanouškům líbí. Věřili jsme, že to tak bude a máme z toho radost," vysvětluje Kovařík detaily rebrandingu, ke kterému Teplice inspirovaly zahraniční velkokluby nebo například pražská Sparta.

Na první ligové kolo dorazila na teplický stadion velmi slušná návštěva 8 141 diváků. Může dobrý marketing přispět k tomu, aby se podobné číslo dařilo udržet i v dalších zápasech? "Když se podíváme na procentuální vytížení stadionu, v Teplicích ho máme nejnižší. To je tím, že máme největší stadion mimo Prahu. Ale když se podíváte na tabulku návštěvnosti, jsme někde v polovině. Věřím, že se v tom můžeme posouvat i díky marketingu, i když samozřejmě nejvíc táhnou dobré sportovní výsledky. Snažíme se ale přepnout myšlení lidí, aby nechodili jen výsledky, aby šli na tu samotnou sportovní událost," poodhaluje Kovařík, jak uvažuje o svých cílech.

Livesport Daily #46: Jak funguje marketing menšího ligového klubu? Livesport

Dál jsme v nové epizodě Livesport Daily řešili:

- nové dodavatele dresů a proč je v tomto směru pro menší klub výhodnější menší partner

- kolik lidí přesně se na marketingu v klubu velikosti Teplic podílí

- proč v Teplicích sbírají data o fanoušcích

Všechny díly Livesport Daily najdete také na oblíbených podcastových platformách – Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts.