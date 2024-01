Lockyer navštívil po zástavě srdce trénink Lutonu: Je příjemné tu zase být

Kapitán Lutonu Tom Lockyer (29) se stále zotavuje ze zástavy srdce, kterou utrpěl v polovině prosince během utkání Premier League v Bournemouthu. V pondělí ale navštívil své spoluhráče během tréninku. "Neviděl jsem kluky od té doby, co se to stalo," vykládal dojatý hráč.

Waleský reprezentant byl 21. prosince propuštěn z nemocnice poté, co mu byl voperován kardioverter-defibrilátor. Lockyer zkolaboval o pět dní dříve v 59. minutě zápasu v Bournemouthu, který byl následně přerušen.

"Moc jsem si užíval, že jsem zase viděl všechny kluky. Nepotkali jsem se od té doby, co se to stalo, takže je opravdu příjemné tu zase být," řekl Lockyer. "Být celý život tak aktivní, a to nejen ve fotbale, ale i ve všem ostatním, a pak se dozvědět, že nemůžete nic dělat, bylo docela těžké."

Nadšený z návštěvy byl také trenér klubu Rob Edwards. "Podařilo se mi to ustát, ale bylo to emotivní. Pro celou jeho rodinu to je opravdu těžké období, ale pro nás bylo skvělé ho vidět," dodal. "Je to skvělý člověk. Teď ho čeká rehabilitace, ale jde na to pomalu. Se ženou budou brzy mít dítě, na to se soustředí především."

Luton, který je v lize na 18. místě, hraje v úterý doma proti Brightonu.