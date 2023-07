Na Old Trafford dorazila první letní posila, Manchester United si pořídil Mounta

Očekávaný přestup ve středu v poledne potvrdil Manchester United. Z Chelsea na Old Trafford přestoupil Mason Mount (24), záložník prošel zdravotní prohlídkou a podepsal pětiletý kontrakt.

Všechny strany se na podmínkách dohodly už minulý týden a 24letý fotbalista v neděli dorazil do Manchesteru. V úterý večer se prostřednictvím sociálních sítí rozloučil s fanoušky Blues a ve středu podepsal smlouvu, do Londýna putuje suma 55 milionů liber, dalších pět milionů bude ve hře díky bonusům.

"Jsem velmi ambiciózní. Vím, jaké to je vyhrávat největší trofeje a co všechno to obnáší. Vydám ze sebe maximum, abych tyto pocity vítězství zažil i v United," slíbil.

Mount je odchovancem Chelsea a od sezony 2019/2020 patřil do základní sestavy. Se spoluhráči triumfoval v Lize mistrů a nad hlavu pozvedl i trofej pro šampiona MS klubů. Záložník se 36 starty za anglickou reprezentaci je první letní posilou Manchesteru United.