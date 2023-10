Nadvláda West Hamu nad Villans je u konce, Coufal se mezi smetánku nahrávačů nevměstnal

Aston Villa porazila v devátém kole Premier League doma West Ham 4:1. Nejaktivnějším hráčem celku z Birminghamu byl brazilský záložník Douglas Luiz, jenž dvěma brankami rozhodl o prvním triumfu svého týmu nad Kladiváři po 10 neúspěšných pokusech. V barvách hostujícího týmu se od úvodních minut tradičně představili čeští reprezentanti Tomáš Souček a Vladimír Coufal, přičemž druhý jmenovaný ukončil sérii po sobě jdoucích zápasů anglické nejvyšší soutěže, ve kterých zapsal asistenci, na čísle čtyři.

Hosté se v úvodu duelu prezentovali sympatickým výkonem, první nebezpečné zakončení si přesto v závěru 11. minuty připsali domácí, když dalekonosný projektil Douglase Luize vytáhl Alphonse Areola konečky prstů na roh. Krátce po čtvrthodině hry se ve středu pokutového území hostů zjevil osamocený Ollie Watkins, v obrovské příležitosti ale zamířil trestuhodně mimo.

West Ham výrazné herní převaze Lvů dokázal odolávat pouze do 30. minuty, kdy přízemním projektilem z hranice vápna poslal Villans do vedení Douglas Luiz. U Brazilcovy trefy si asistenci připsal Watkins, jenž sám jen o několik okamžiků později zaměstnal Areolu nebezpečným pokusem k tyči. The Irons v závěru poločasu tempo hry vyrovnali, branku Emiliano Martíneze ale výrazněji neohrozili.

Zkraje druhého dějství se domácím naskytla možnost k navýšení náskoku, když po faulu Edsona Álvareze nařídil rozhodčí pokutový kop. Ten proměnil střelou pod břevno Douglas Luiz, a zaznamenal tak svůj druhý přesný zásah. Ještě před hodinou hry Kladiváři na inkasovanou branku odpověděli, když tečovanou ranou do protipohybu Martíneze snížil Jarrod Bowen.

Kontaktní trefa svěřence trenéra Davida Moyese nastartovala a v 64. minutě znovu zahrozili, když projektil Nayefa Aguerda zastavil až skvělým obranným zákrokem Matty Cash. O 10 minut později však hostům zasadil tvrdý direkt Watkins, jenž z rychlého protiútoku navýšil vedení Lvů. Hráči West Hamu se nevzdávali, proti ráně Michaila Antonia ale skvěle zasáhl Martínez. V závěru upravil skóre do finální podoby pohlednou trefou Leon Bailey.