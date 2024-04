Titul už rozhodně nemáme ve svých rukou, posteskl si po prohraném derby Klopp

Devátá návštěva a první prohra. Jürgen Klopp (56) premiérově okusil hořkost porážky v Goodison Parku, kde ve středu Liverpoolu prohrál s městským rivalem Evertonem 0:2. The Reds tak nejenže padli v derby, ale zároveň ztratili tři důležité body v boji o titul. Německý kouč po zaváhání snížil titulové šance svého týmu na minimum. "Rozhodně už to nemáme ve svých rukou. Arsenal a Manchester City by museli zažít krizi," uvedl manažer, který dá po sezoně celku z Anfield Road sbohem.

Čtyři kola před koncem sezony ztrácí Liverpool na vedoucí Arsenal tři body a ve čtvrtek večer ho může předstihnout i obhájce titulu Manchester City, který má oproti svým konkuterntům dokonce dvě utkání k dobru.

Pro The Reds musí být podle Jürgena Kloppa nyní prioritou zajištění čtvrtého místa. "Stále potřebujeme body, abychom se definitivně dostali do Ligy mistrů. I to by nás mělo zajímat," uvedl manažer Liverpoolu po porážce 0:2.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Mimochodem šlo o první Kloppovu prohru v Goodison Parku. Ve 244. merseysidském derby zajistili domácím, kteří se stále musí ohlížet na sestupové příčky, vítězství Jarrad Branthwaite a Dominic Calvert-Lewin."Po první brance jsme je dostali pod tlak a měli jsme dát gól. Ale nepodařilo se nám to. Je to velmi frustrující pocit. Ale také si musíme přiznat, že nebylo to dost dobré," odůvodnil selhání německý kouč.

Aktuální situace na čele Premier League. Livesport

Zcela frustrovaný byl i kapitán Liverpoolu Virgil van Dijk."Každý se musí podívat do zrcadla a zeptat se sám sebe, jestli do toho dal opravdu všechno a jestli opravdu chce vyhrát ligu," řekl Nizozemec pro Sky Sports a vzápětí dodal: "Pokud budeme hrát jako dnes, nemáme šanci se ucházet o titul."